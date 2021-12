HILSER: Olaf Scholz, den nye tyske forbundskansleren, var på en lynvisitt hos Jens Stoltenberg i Nato fredag kveld.

Nato-sjefen: Avslår Putins krav om sikkerhetsgaranti

Russland krever at Nato går tilbake på sitt vedtak fra 2008, som tilbyr Ukraina og Georgia mulige medlemskap en gang i fremtiden. Men det er absolutt ikke på tale, svarer Natos generalsekretær Jens Stoltenberg fra Brussel fredag kveld.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

I en skriftlig uttalelse fra Utenriksdepartementet i Moskva kommer det nye detaljer om hvilke krav president Vladimir Putin sier han vil kreve fra USA og landets allierte i Europa.

Putin vil ha en garanti for at Ukraina aldri blir medlem i Nato, samtidig som en betydelig militær styrke fortsatt står nær grensen mot Ukraina, på russisk side.

Fredag kveld tok Stoltenberg imot den nye tyske forbundskansleren Olaf Scholz i Nato-hovedkvarteret. På en felles pressekonferanse fikk Russland dette svaret fra Natos generalsekretær:

– NATOs posisjon står fast: Det er en fundamentalt prinsipp at alle land har rett til å velge sin egen vei, og å sikre sine grenser, sa Stoltenberg.

– Natos forhold til Ukraina bestemmes av Natos 30 medlemsland og av Ukraina. Det er ikke opp til andre å bestemme, la han til.

Russland: Uakseptabel trussel

Ifølge Reuters skriver russisk UD i dokumentet at Nato er i ferd med å inkludere Ukraina, og at man da vil utplassere missiler i landet, som vil true Russland.

Russland mener at dette er en «uakseptabel trussel mot vår sikkerhet og provoserer fram alvorlige militær risiko for alle involverte», og som raskt kan føre til en storskala konflikt i Europa.

Dokumentet er publisert etter at Putin og hans amerikanske motpart Joe Biden hadde et to timer langt videomøte tidligere denne uken.

Viseutenriksminister Sergei Ryabkov har også advart vestlige land mot å avslå Russlands krav om juridisk bindende sikkerhetsgarantier. Det vil uunngåelig føre til en forverring av deres egen sikkerhetssituasjon». sa Rybakov.

Nato: Høy pris

Stoltenberg og Scholz sa begge at Ukraina-krisen sto øverst på dagsorden under deres møte fredag. Scholz har i løpet av dagen også vært på lynvisitter både hos Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris, og hos EU-kommisjonen i Brussel.

Etter møtet med den nyvalgte tyske forbundskansleren, gjentok Stoltenberg kravet om at Russland må trekke styrkene tilbake og normalisere situasjonen.

Dersom Russland skulle gå inn og invadere Ukraina er «Nato-landene enige om at Russland vil måtte betale en høy pris», sa Stoltenberg.

Han gjentok at det vil få alvorlige diplomatiske og økonomiske følger for Russland i form av straffetiltak.

Et aktuelt tiltak kan være å kaste Russland ut av det internasjonale banksamarbeidet, noe som vil gjøre det vanskelig for Russland å veksle fra sin egen valuta.