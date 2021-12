TESTES: En kvinne testes for covid-19 ved et sykehus i Johannesburg.

Sør-Afrika: Tallene som kan gi håp

Omikron-varianten fortsetter å spre seg med rasende fart. Men medisinske funn fra Sør-Afrika kan gi håp: Maskinene som gir oksygen har stilnet i intensivavdelingene.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Den dårlige nyheten først: Leger og forskere i Sør-Afrika advarer mot at omikron-varianten av coronaviruset sprer seg så mye raskere enn tidligere varianter, at det er sannsynlig at sykehusene blir overbelastet.

Antallet sykehusinnleggelser har doblet seg det siste døgnet, viser en ny oversikt. I tillegg tyder foreløpige funn at Pfizer-vaksinen kun gir delvis beskyttelse.

Og så den litt mer bedre nyheten, med et stort forbehold om at det fortsatt er veldig tidlig å si noe sikkert:

De første indikasjonene på at omikron-smitte ser ut til å gi mindre alvorlig sykdom, ser ut til å stemme også for dem som faktisk blir innlagt på sykehus.

Tidlige data fra Steve Biko og Tshwane District Hospital, som ligger i hovedstaden Pretoria i den hardt rammede Gauteng-provinsen, kan i hvert fall åpne for forsiktig optimisme.

Forskjellen man kan høre

– Mine kolleger og jeg har alle lagt merke til det høye antallet pasienter som klarer seg med vanlig luft, sier Dr. Fareed Abdullah, direktør Sør-Afrikas medisinske forskningsråd, og lege ved avdeling for smittsomme sykdommer i Steve Biko sykehuset til Financial Times.

– Dersom man gikk inn i en covidavdeling når som helst det siste halvannet året, så kunne man høre oksygen som strømmet ut fra koblingene i veggen, man kunne høre oksygenmaskiner som sto og pep. Men nå er flertallet av pasientene akkurat som pasienter i andre avdelinger, fortsetter Abdullah.

Statistikk som det nasjonale instituttet for smittsomme sykdommer (NICD) i Sør-Afrika har lagt frem, tyder på følgende:

Antallet covid-pasienter som legges inn på sykehusene nærmer seg nå samme nivå som det gjorde tre uker inn i smittebølgen forårsaket av delta-varianten.

Men blant dem som blir innlagt, er det en klart lavere andel som ender på intensivavdelingen (i underkant av 10 prosent ved omikron mot i overkant av 20 prosent for delta).

Antallet alvorlig syke som trenger tilførsel av oksygen er også betydelig lavere enn på samme nivå under delta-utbruddet (rundt to prosent ved omikron, mot rundt tolv prosent for delta).

PUSTEHJELP: Alvorlig syke av covid-19 trenger ofte pustestøtte i form av oksygenbehandling. Dette bildet er fra et sykehus i Frankrike.

Unge og vaksinerte

– Jeg er svært optimistisk, sier Shabir Madhi, professor i vaksinekunnskap ved Witwatersrand-universitetet i Johannesburg, til Financial Times.

Han spår at selv om mange vil bli smittet, så vil færre trenge behandling ved sykehus.

De første kliniske funnene sammenfaller dermed med det som den første legen i Sør-Afrika som oppdaget omikron-smittede rapporterte om: Pasientene fikk milde symptomer.

Men det var da snakk om unge, uten underliggende sykdommer, som var fullvaksinerte.

De nye funnene gjelder dem som faktisk blir så syke at de trenger behandling, der altså færre i den gruppen trenger intensivbehandling.

Men andre eksperter i Sør-Afrika mener man må ta de tidlige kliniske funnene med flere store forbehold:

Det er sannsynlig at dersom omikron-varianten faktisk gir mindre alvorlig sykdom, så skyldes det først og fremst at immuniteten i Sør-Afrika er relativt høy, ettersom mange er vaksinerte og/eller har hatt covid.

Altså vet man ennå ikke om selve virusvarianten er mindre farlig.

I tillegg må man anta at det blant de som er smittet så langt gjerne er en høy andel unge og friske, mens man kan anta at alvorlighetsgraden på innleggelser vil øke betydelig når den nye varianten slår ut for fullt blant eldre og de med underliggende sykdommer.

ALVORLIG SYKE: En pasient som er alvorlig rammet av covid-19 trilles til intensivbehandling ved et sykehus i Portugal.

– Ikke overbevist

Professor i medisin ved Universitetet i Oslo, og forsker på immunologi, Anne Spurkland, sier funnene fra Sør-Afrika kan være en god nyhet, særlig for dem som har en grad av immunitet.

– Man vil gjerne være så optimistiske vi kan, men det er for tidlig til at jeg er overbevist, sier eksperten, og utdyper:

– Man må huske på at i Sør-Afrika har svært mange tidligere vært smittet av de foregående variantene, og flere er blitt vaksinert siden forrige bølge. Dermed er immuniteten der høyere nå, og maskerer trolig hvordan det egentlig slår ut, sier eksperten.

– Når denne varianten kommer til Europa, der man har hatt bedre kontroll og færre har vært smittet, og det fortsatt er en andel som ikke er vaksinert, så vil dette kunne være helt annerledes, fortsetter hun.

Hun mener det mest relevante funnet fra Sør-Afrika er at færre trenger intensivbehandling enn på samme tidspunkt under delta-bølgen.

– Men omikron kommer altså inn i en befolkning som nå har høyere immunitet enn tilfellet var under delta. Det er derfor for tidlig å stole på at dette kan være et midlere virus, påpeker Spurkland.

– Dersom man ikke har vært smittet, og ikke har tatt vaksinen ennå, så kan man ikke føle seg trygg på mildt sykdomsforløp.

VI MÅ VENTE: Professor i medisin Anne Spurkland, sier det er for tidlig å slå fast at færre alvorlig syke i første fase betyr at omikronvarianten er mindre farlig.

Slår hardt i nabolandene

Det mest alvorlige er uansett hvor raskt smitten brer seg. Og for Sør-Afrikas naboland er dette særlig alvorlig.

Sør-Afrika er sentrum for hele regionen i det sørlige Afrika, og landene er tett tilknyttet gjennom både handel og arbeidsmarked.

Det betyr at nabolandene allerede ser en kraftig økning i smittetallene. Og i land som for eksempel Zimbabwe er immuniteten lavere, både fordi færre har vært smittet og fordi færre er vaksinerte. I tillegg er sykehuskapasiteten betydelig dårlige.

I Zimbabwe er antallet alvorlig syke covid-pasienter nå høyere enn på samme stadiet under delta-smitten, påpeker en ekspert til Financial Times.

– Infeksjoner sprer seg mye raskere enn på noe tidligere punkt i pandemien, og kan overvelde sykehusene i større grad enn i Sør-Afrika, sier professor Rashida Ferrand, som leder et forskningssamarbeid mellom helseinstitusjoner i Zimbabwe og London School of Hygiene and Tropical Medicine.