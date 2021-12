KJENDISBRØDRE: Chris Cuomo (t.h) er broren til New Yorks tidligere guvernør Andrew Cuomo.

Chris Cuomo sparket fra CNN

Cuomo har blitt beskrevet som CNNs største stjerne av The Washington Post. Nå har CNN sparket ham med umiddelbar virkning.

Tidligere denne uken ble Cuomo suspendert fra CNN, på ubestemt tid.

Bakgrunnen var nye opplysninger som statsadvokaten i New York har avdekket som del av etterforskningen av broren hans, New Yorks tidligere guvernør Andrew Cuomo.

Guvernørbroren gikk i august av etter anklager om seksuell trakassering. Dokumentene etterforskningen har avdekket, viser hvordan CNN-ankeret har rådført broren sin underveis i saken.

I en uttalelse lørdag kveld skriver CNN:

«Vi hyret et anerkjent advokatfirma for å gå gjennom dokumentene, og har oppsagt ham med umiddelbar virkning. Under prosessen har ny informasjon blitt avdekket. Til tross for oppsigelsen, vil vi gjennomføre en skikkelig undersøkelse».

Tidligere i uken sa CNN at Cuomo hadde fortalt dem at han hadde gitt råd til broren sin, men at de nye dokumentene tyder på at han har vært mer involvert i brorens prosjekter enn kanalen hadde fått inntrykk av.

Cuomo: «Kunne ikke vært mer stolt»

Selv skriver Cuomo i en uttalelse på Twitter at dette ikke var en slik avslutning han ønsket for sin karriere i CNN.

– Men jeg har allerede fortalt dere hvorfor og hvordan jeg hjalp broren min. Selv om dette er skuffende, kunne jeg ikke vært mer stolt av laget på Cuomo Prime Time og jobben vi gjorde som CNNs program nummer én i den mest konkurranseutsatte sendetiden, fortsetter han.

– Jeg skylder dem alt og jeg vil savne den gruppen av spesielle mennesker som virkelig utførte viktig arbeid.