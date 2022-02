FORBANNET: MDG-politiker Rasmus Hansson mener Norges holdning til IS-kvinners barn er «vanvittig».

Rasmus Hansson om IS-kvinner og deres barn: − Vi lar dem gå til grunne

MDG-politiker Rasmus Hansson raser mot den norske behandlingen av IS-kvinner og deres barn. Nå ber han resten av Stortinget våkne.

– Det går ikke an. Vi lar disse menneskene gå til grunne. Vi lar disse barna gå til grunne. Det er helt uforståelig, sier en opphisset Rasmus Hansson til VG.

I Stortinget har Hansson lagt frem forslag om at Norge må hente hjem fire norske IS-kvinner med til sammen fire norske barn fra syriske leirer.

Det har kurdiske selvstyremyndigheter i Syria innstendig bedt om, men regjeringen sier nei.

– Jeg ønsker at Norge henter disse barna og deres mødre til Norge. Vi må skjære gjennom juridiske spissfindigheter og diplomatiske barrierer. Disse menneskene er vårt ansvar.

– Hva mener du skal skje med dem i Norge?

– Kvinnene må gis rettferdig og grundig rettslig behandling. For barna er det en redningsaksjon.

– Du får neppe med deg et flertall i Stortinget på dette?

– Det er jeg vant med, og det bryr jeg meg ikke om. I dette tilfellet tror jeg på at en god debatt vil skape et flertall på sikt.

BLE HENTET HJEM: Dette barnet ble hentet ut fra Syria i november 2021.

Flere partier vil støtte

I forslaget fra Hansson står det:

Det er helt vanvittig at det fortsatt er norske barn som lever under torturlignende tilstander i Syria uten at den norske staten har fått dem hjem. Norske barn har krav på beskyttelse og hjelp, helt uavhengig av hva deres foreldre har gjort. De skal ikke straffes for sine foreldres handlinger.

Derfor foreslår MDG nå på stortinget at regjeringen skal sørge for at de fire norske barna som oppholder seg i Syria hentes til Norge raskest mulig. Mødre som har bedt om hjelp til å komme tilbake til Norge sammen med sine barn skal få bistand til dette, fordi man ikke kan skille barn fra sine foreldre.

Flere partier har allerede uttrykt støtte til Hanssons forslag: Venstre, KrF og SV. Alle disse partiene, og Rødt, har tidligere åpnet for å hente både barna til IS-kvinner og mødrene selv.

BLE HENTET HJEM: Her hentes en norsk IS-kvinne og hennes to barn hjem til Norge i januar 2020.

La frem lignende sak

Men regjeringspartiene Ap og Sp sier nei, og det samme gjør Høyre og Frp. Dermed får MDG ikke med seg et flertall.

Høsten 2019 la MDG frem en lignende hastesak i Stortinget. Da foreslo de at en norsk IS-kvinne og hennes to små barn ble hentet til Norge. Det ble raskt klart at MDG ikke ville få flertall.

Men kort etter debatten i Stortinget, signaliserte Ap at de likevel ville gi sin støtte til en hjemhenting dersom regjeringen hentet kvinnen og barna hjem, av hensyn til at ett av barna var syk.

I januar 20202 ble IS-kvinnen hentet hjem med sine to små barn. Saken var svært omstridt, og førte til at Frp brøt regjeringssamarbeidet.

I etterkant fortalte advokatene som jobbet med sake at MDGs forslag i Stortinget var svært viktig, til tross for at det ikke fikk flertall.