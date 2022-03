forrige



Satelittbildet viser ifølge selskaprt Maxar deler av den russiske kolonnen på vei mot Kyiv m 1 av 3 Foto: AFP

Vet ikke hvor lenge Kyiv vil stå

Russiske styrker fortsetter å nærme seg Ukrainas hovedstad, med en millitærkolonne lengre enn først antatt. Nå sier borgermesteren i hovedstaden at han ikke vet hvor lenge byen vil stå.

Først ble det meldt om en 27 kilometer lang kolonne, men nyere bilder fra det private amerikanske satellittselskapet Maxar viser at den er mer enn det dobbelte, 64 kilometer, skriver Reuters natt til tirsdag.

Kolonnen langs østsiden av flyplassen Hostomel skal inneholde hundrevis av panserkjøretøy, tanks, artilleri og støttekjøretøy, ifølge selskapet.

Det har vært harde kamper over kontrollen over flyplassen, og et historisk Antonov-fly ble søndag erklært tapt som følge av brann i en hangar.

Den ukrainske generalstaben skriver natt til tirsdag at situasjonen er spent, og at «fienden fortsetter sine forsøk på å gjenoppta offensiven mot hovedstaden».

– Er klare til å dø

I et intervju med CNN sier Kyivs borgermester, Vitali Klitschko at han akkurat nå ikke kan si noe om hvor lenge Kyiv kan holde ut mot den russiske invasjonen, men la til at det kunne være «lenge».

– Vi er klare til å kjempe og klare til å dø for vårt hjemland, for våre familier, fordi dette er hjemmet vårt, sier han.

Borgermesteren sier han er stolt av de ukrainske heltene som kjemper imot, etter det han kaller et evigvarende angrep på hovedstaden fra russiske tropper.

– Vi har hørt eksplosjoner hver time de siste fire dagene og nettene. Folk er veldig nervøse og tilbringer mye tid i bunkersene, sier han.

NÆRMER SEG: En russisk kolonne rett utenfor Hostomel-flyplassen, 36 kilometer fra Kyiv sentrum. 1 av 2 Foto: MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / EPA

Satelittbilder av en russisk kolonne søndag skapte bekymring hos oberstløytnant Palle Ydstebø.

Han er sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen og følger utviklingen i skjebnedøgnet som president Volodomyr Zelenskij har sagt at han tror vil bli avgjørende for Ukraina.

– De forbereder tydeligvis et større gjennombruddsangrep. Kyiv har pekt seg ut som det viktigste målet på bakken for de russiske operasjonene, sa Ydstebø til VG.

KAMPEN OM HOVEDSTADEN: En ambulanse ses gjennom et vindu ødelagt av kulehull i Kyiv mandag,

Det ble mandag meldt om eksplosjoner i utkanten av Kyiv og kamper rundt byen. Flyalarmen gikk først rett før klokken 18 og igjen en stund etter klokken 19 mandag kveld norsk tid.

Sky News har meldt om flere store eksplosjoner i etterkant av at fredssamtalene i Hviterussland var over mandag formiddag.

Russiske tropper angriper fra flere sider og antas å være rundt 25 kilometer fra sentrum av Kyiv, ifølge kanalen.

Meldinger som er rettet mot russiske soldater, dukker samtidig opp på plakater, busstopp og elektroniske trafikkskilt rundt omkring i Kyiv.

– Russisk soldat - stopp! Husk familien din. Gå hjem med en ren samvittighet, sto det på et skilt.

Kort tid før klokken 18 norsk tid meldte Sky News at bilder fra de siste minuttene viser en stor eksplosjon som lyser opp himmelen i Kyiv, der det nå er blitt mørkt.

Informasjonen sammenfaller med meldinger fra CNN om at flere eksplosjoner kunne høres øst for Kyiv sentrum klokken 17.40 norsk tid.

Eksplosjonene var de kraftigste som er hørt mandag, ifølge CNN-korrespondent Tim Lister, som fortsatt er i Kyiv.

Det er også en rekke ubekreftede meldinger om skyting og eksplosjoner i hovedstaden, samt at flyalarmen går andre steder i landet.