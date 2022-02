NÆRMER SEG: En russisk kolonne rett utenfor Hostomel-flyplassen, 36 kilometer fra Kyiv sentrum.

Nye satellittbilder viser russere på vei mot Kyiv

Kampene fortsetter på den femte dagen etter Russlands invasjon av Ukraina. Samtidig forsøker storpolitikken å ta kontroll over situasjonen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nye satellittbilder fra selskapet Maxar viser en 27 kilometer lang russisk kolonne ved flyplassen Hostomel, under fire mil unna Kyiv sentrum.

Kolonnen langs østsiden av flyplassen skal inneholde hundrevis av panserkjøretøy, tanks, artilleri og støttekjøretøy på vei sørover mot Kyiv, ifølge Maxar.

Det har vært harde kamper over kontrollen over flyplassen, og et historisk Antonov-fly ble søndag erklært tapt som følge av brann i en hangar.

SAMLER SEG: En russisk kolonne utenfor Zdvyzhivka i Kyiv i Ukraina.

Et bilde tatt over Irpin, vest i Kyiv, viser en ødelagt bro og ødelagte kjøretøy.

Søndagens bilder skapte bekymring for Kyiv hos oberstløytnant Palle Ydstebø.

Han er sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen og følger utviklingen i skjebnedøgnet som president Volodomyr Zelenskij tror vil bli avgjørende for Ukraina.

– De forbereder tydeligvis et større gjennombruddsangrep. Kyiv har pekt seg ut som det viktigste målet på bakken for de russiske operasjonene, sa Ydstebø til VG.

RØYK: De ødelagte kjøretøyene synes takket være den sorte røyken som siver opp fra vrakene.

Mandag kveld kan luftalarmene høres igjen i Kyiv sentrum.

Det er meldt om eksplosjoner i utkanten av Kyiv og kamper rundt byen. Flyalarmen gikk først rett før klokken 18 og igjen en stund etter klokken 19 mandag kveld norsk tid. Klokken 19.50 kan den høres igjen.

Sky News melder om flere store eksplosjoner i etterkant av at fredssamtalene i Hviterussland var over. Russiske tropper angriper fra flere sider og antas å være rundt 25 kilometer fra sentrum av Kyiv, ifølge Sky News.

Meldinger som er rettet mot russiske soldater, dukker opp på plakater, busstopp og elektroniske trafikkskilt rundt omkring i Kyiv.

– Russisk soldat - stopp! Husk familien din. Gå hjem med en ren samvittighet, sto det på et skilt.

Kort tid før klokken 18 norsk tid meldte Sky News at bilder fra de siste minuttene viser en stor eksplosjon som lyser opp himmelen i Kyiv, der det nå er blitt mørkt.

Informasjonen sammenfaller med meldinger fra CNN om at flere eksplosjoner kunne høres øst for Kyiv sentrum klokken 17.40 norsk tid.

Eksplosjonene var de kraftigste som er hørt mandag, ifølge CNN-korrespondent Tim Lister, som fortsatt er i Kyiv.

Det er også en rekke ubekreftede meldinger om skyting og eksplosjoner i hovedstaden, samt at flyalarmen går andre steder i landet.

