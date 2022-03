SPRENGT: Utenfor Mykolajiv har ukrainske styrker sprengt en bro mens en russisk panservogn av typen T-72B3 kjørte over. Den ligger vraket igjen på den kollapsede broen torsdag.

Russiske styrker forsøker å ta ukrainsk by: − Jeg er ikke redd

Russiske styrker kjemper i utkanten av byen Mykolajiv, og innbyggerne forsøker å hindre dem å avansere med betongmurer og bildekk. 22-årige Pasha vil kjempe til siste slutt, selv om han ikke har et eget automatvåpen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Russiske styrker avanserer i sørlige Ukraina og forsøker fra øst å ta seg inn i byen Mykolajiv, som huser nesten en halv million innbyggere. Fra før har de rykket inn i Kherson lenger sør – på veien opp fra den okkuperte Krimhalvøya.

Veien mot Odessa og videre kontroll av kysten til Svartehavet går gjennom Mykolajiv. Hvis Odessa faller, forsvinner en viktig forsyningslinje inn i landet.

Fredag uttaler guvernør Vitaliy Kim at russerne rykker fremover inn i Mykolajiv. Like etter hevder en av rådgiverne til Ukrainas president at det russiske forsøket på å innta byen så langt er slått tilbake.

– Vi kan kjenne på en forsiktig optimisme for fremtidsutsiktene for fiendens offensiv. Jeg tror den vil bli stoppet i andre områder også, sier militærrådgiver Oleksiy Arestovych i en TV-brifing.

Full mobilisering

Pasha (22) bor i byen og har ingen tro på at russerne skal klare å ta seg lenger innover i bebyggelsen. VG har valgt å omtale 22-åringen ved fornavn.

Han var musiker med eget band før krigen kom til landet og skulle gi ut EP til våren. Nå er instrumenter byttet ut med bensin og flasker for å lage molotovcocktail i heimevernet.

Byens innbyggere har satt opp provisoriske murer bestående av betong og bildekk. Mange er mobiliserte for å kjempe mot okkupantene.

– Det kommer til å stoppe russerne. Jeg vil at Mykolajiv skal bli en by av helter som står i mot russerne, sier Pasha til VG.

Han sammenligner hjembyen sin med tyskernes beleiring av Leningrad, nå kjent som St. Petersburg, under andre verdenskrig, som varte i tre og et halvt år og kostet 1,1 millioner sivile livet.

SENKET: Ukrainske myndigheter valgte torsdag selv å senke flaggskipet «Hetman Sahaidachny» som lå til kai i Mykolajiv, i frykt for at det skulle havne i russernes hender.

– Det er kamper i øst, men vi får stabile forsyninger fra vest. Jeg er ikke redd for at de kommer til å omringe byen, sier han.

Molotov-cocktail

Selv har han ikke fått utdelt automatvåpen, selv om han fullførte den obligatoriske vernetjenesten i desember. Det er mangel på våpen i byen, men han vil kjempe med det han har for hendene. Hjemme har han molotovcocktail og slagvåpen.

I HJEMBYEN: Pasha (22) sier han vil kjempe til siste slutt sammen med innbyggerne Mykolajiv.

– Jeg kommer ikke til å flykte. Jeg har foreldrene mine her og kommer ikke til å dra, sier han.

Mens han blir intervjuet av VG går luftalarmen og 22-åringen hører skyting i det fjerne.

– Det er en del sivile igjen i byen, men flere har flyktet. Det er mange eldre igjen i byen og jeg handler mat til mine eldre naboer i oppgangen.

Mykolajiv ligger nordvest for Kherson, som med sine 300.000 innbyggere onsdag kveld ble den første byen under russisk kontroll i den pågående krigen.

– Russerne klarer ikke komme inn i byen. Jeg er ikke redd, sier Pasha.