MÅTTE STENGE: Russiske myndigheters forbud mot Ekho Moskvys dekning av krigen i Ukraina, resulterte i stengte kontorer hos den uavhengige radiostasjonen.

Slik fremstilles krigen i russiske medier: − Ordet krig må ikke brukes

Mens nattens dramatiske hendelse får store oppslag i vestlige aviser, roes den ned i russisk media. Nå innfører Russland fengselsstraff for dem som sprer «falsk informasjon» om krigen i Ukraina.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Russisk media må støtte opp under presidenten sine narrativ, og ifølge Putin er ikke dette en krig.

Det sier Marthe Handå Myhre til VG. Hun er postdoktor ved OsloMet, og jobber med prosjektet PRORUSS. Prosjektet ser blant annet på de ulike delene av det russiske statsapparatet, og hvordan Russland ivaretar sine interesser overfor Norge og andre europeiske land.

– Russisk media snakker om det som en spesialoperasjon som går etter planen. Ordet krig må ikke brukes.

Siden Russland invaderte Ukraina natt til torsdag forrige uke, har Putin konsekvent omtalt krigen som en «spesialoperasjon» og en «fredsoperasjon». Gjentatte ganger har han påstått at russiske soldater slåss for fred og frihet, for det som hevdes å være undertrykte grupper av russisktalende ukrainere i Donbas-regionen.

– Dette farger media i Russland, og fører til at de for eksempel ikke referer til det «ukrainske militæret», men «nasjonalister» og «nasjonalistiske bataljoner», sier hun.

EKSPERT: Marthe Handå Myhre er postdoktor ved OsloMet, og har tidligere forsket på migrasjons- og statsborgerskapspolitikk i Russland. I tillegg, har hun forsket på samspillet mellom statlige og ikke-statlige aktører i Russland.

– Blir mer og mer farlig

Etter kraftig artilleriskyts mot kjernekraftverket Zaporizjzja sør i Ukraina, oppsto det i natt en brann rett ved det som er Europas største atomkraftverk.

Mens den dramatiske hendelsen har fått oppslagsplass i de fleste vestlige medier, roes det ned i russiske aviser.

– Det er ikke en av hovednyhetene i mange av de russiske nyhetsstedene. De sier at dette er en brann som ikke oppstod i selve kraftverket, men i et treningssenter i nærheten. Det er også lite spekulasjoner rundt hva som gjorde at brannen oppstod.

Ifølge Myhre, er dekningen en måte å legitimere krigen på fra Putins side.

– Krig er ikke populært og ikke noe flertallet av den russiske befolkningen ønsket seg. Dette er tragisk for mange i Russland også.

Myhre forteller at det er ulikt hvordan den russiske befolkningen oppfatter medienes dekning av krigen i Ukraina.

– Det er de som kjøper narrativene til Putin og som tror Putin skal redde Ukraina fra nazister, og så har du mange russere som ikke ønsker seg krig og som synes dette er en tragedie, sier hun.

– Det blir mer og mer farlig for dem å uttrykke sin krigsmotstand, og å stå opp mot Putin med disse lovforslagene som innebærer lange fengselsstraffer.

Innfører fengselsstraff

Denne uken har to av de viktigste alternative kanalene i Russland, blitt tatt av luften. Både TV-kanalen Dozhd og radiostasjonen Ekjo Moskvy har av russiske myndigheter blitt beordret til å stoppe kringkastingen.

Fredag ble det også kjent at Russland innfører fengselsstraff for personer som sprer «falsk informasjon» om krigen i Ukraina. Ifølge lederen i parlamentet Vjatsjeslav Volodin, kan loven tre i kraft allerede lørdag, melder Meduza.

– Dette påvirker klart folkemeninger i Russland, men man skal ikke glemme at mange russere er vestlig orientert, snakker engelsk og har venner i Ukraina og andre steder.

Myhre tror det vil bli et økende problem for Putin å legge lokk på det som skjer i krigen, til tross for at han har det hun kaller en effektiv propagandamaskin gående. Likevel er det utfordrende for russere i dag og stå opp mot Putins fremstilling av krigen.

– Russere i dag som tør å stå opp og si nei til krig skal vi virkelig ha respekt for.