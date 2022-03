SKILT AV ELVEN: Den 25 meter brede elven Nemunas skiller Litauen og den russiske eksklaven Kaliningrad.

Her kan Russland blokkere NATO

RUSNÈ (VG) Kaliningrads beliggenhet gjør at Russland kan blokkere sjøveien inn til Nato-landene i Baltikum, om en krig bryter ut i området. I Litauen har lokalbefolkningen brutt bånd med sine russiske naboer.

Et mørkt helikopter flyr langs grenseelven i det VG ankommer Rusnè. Elven skiller grensebyen i Litauen fra den russiske eksklaven Kaliningrad. På russisk side ligger en av president Vladimir Putins militærbaser, midt i Europa.

De siste årene har stemningen mellom innbyggerne i grenseområdet blitt mer spent. Nå har politikere på litauisk side brutt all kontakt med sine kolleger på den russiske siden – for å vise støtte til Ukraina i krigen.

– Det er et vanskelig forhold. Det er ikke hyggelig, sier Rimantas til VG.

På russisk side står et vakttårn med utsikt over plassen hvor VG møter han. Rimantas, som kun ønsker å bli omtalt ved fornavn, har tatt med hunden sin på luftetur. En sort båt med en svartkledd person kjører langs elven.

77-åringen er vant til å være nabo med Russland. Han flyttet hit etter krigen. Flere i familien hans ble drept. Han husker tiden da det var lettere å ta seg en øl inne i byen på russisk side. Nå er situasjonene en annen.

Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

Tilgang til Østersjøen

Kaliningrad er Russlands eksklave lengst vest i Europa. Området grenser ikke til resten av Russland, men til Nato-landene Litauen og Polen. Grensestolper markerer tydelig hvor grensen til Nato går.

Beliggenheten til Kaliningrad gir Russland tilgang til Østersjøen. Området var en av de mest militariserte regionene da det tilhørte Sovjetunionen.

Nå gir Kaliningrad Russlands president Vladimir Putin muligheten til å plassere militært utstyr nært europeiske land.

– Russlands militære tilstedeværelse i Kaliningrad gjør det vanskelig for USA å opprettholde seg som en sikkerhetsgarantist for Baltikum og en viss grad også for Polen, sier Tormod Heier.

Han er oberstløytnant og forskningsleder ved Forsvarets høgskole.

Russlands militærflåte i Østersjøen kan blokkere USAs og NATOs tilgang til de baltiske landene, og deler av Polen i en krigssituasjon.

– Den russiske Østersjøflåten har tidligere ikke vært veldig strategisk viktig for Russland, men det endret seg etter 2004 da landene rundt ble Nato-medlemmer. Nato er avhengig av en plan for å nå de inneklemte medlemslandene som ligger opp mot St. Petersburg og den russiske grensen, sier Heier.

Området blir beskrevet som det svakeste leddet i Nato, i tidsskriftet Foreign Policy. Den amerikansk professoren John R. Deni mener forsvarsalliansen må forberede seg på å forsvare området.

UTSIKTER: Et vakttårn står tomt på den russiske siden av elven.

Russiske missiler kan skape problemer

– Sikkerhetssituasjonen har endret seg de siste årene ved at Russland har fått inn nye våpensystemer til Kaliningrad, sier Karsten Friis til VG.

Han er seniorforsker på Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), og leder forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.

Friis forteller at det russisk militæret har plassert Iskander-missiler i området.

– De har lang rekkevidde, rundt 400–500 kilometer, og har dukket opp de siste fire–fem årene.

Iskander-missiler kan også frakte kjernefysiske våpen.

– De russiske luftvernmissilene kan gjøre det vanskelig for allierte å operere i Østersjøen og nord i Øst-Europa i en krigssituasjon. Om Russland har våpensystemer i Kaliningrad i en krigssituasjon er det krevende for Nato å sende forsterkninger til landene rundt.

LOKALE NYHETER: I en lokal kebabsjappe sendes det livesending om situasjonen i Ukraina. Det litauiske flagget står i midten.

Frykter ny sovjetunion

Sonata Vezbućianski får inn både russiske og litauiske TV-kanaler i huset sitt. Hun flyttet til Rusnè, som er ektemannens hjemby, for 13 år siden. Hun ser en stor forskjell på nyhetsdekningen i de to landene.

– Det er tydelig at det er russisk propaganda som vises på kanalene de har på den andre siden, sier hun til VG.

På mobilen følger hun flere nyhetsgrupper i Telegram-appen. Hun vil holde seg oppdatert på det Russland gjør i Ukraina.

– Mitt hjerte er knust over det som skjer i Ukraina. Vi vil vise støtte til Ukraina og deres kamp for å være frie, sier Vezbućianski.

Hun vokste opp i Sovjetunionen og frykter en ny tid med russisk styre i Øst-Europa.

– Vi er alle redde fordi vi er så nærme Russland. Jeg vokste opp i Sovjet og jeg vil ikke tilbake til en slik union. Vi skjønner veldig godt hvordan ukrainere har det nå. De er helter som står imot Russland, sier hun.

Hun husker ikke sist hun eller noen hun kjenner var på russisk siden. De siste dagene har hun brukt på å gjøre seg klar til fredagens frigjøringsdag, en dag som feires stort i Litauen.

Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

Bryter bånd med russiske myndighetene

Hundre meter unna grensen til russiske Kaliningrad, på en gammel skole, er det lys i vinduene. Utenfor står en plakat som ønsker velkommen, med bilde av det ukrainske flagget.

Bygget har stått tomt i flere år, men nå er det omgjort til et nyopprettet mottak for kvinner og barn som har flyktet fra krigen i Ukraina. Her bor de tett på det russisk territoriet på andre siden av elven.

– Kaliningrad er nærme, men vi er ikke redde, sier Vytautas Laurinaitis.

Han er ordfører i Šilutė-distriktet, hvor den lille grensebyen ligger.

Onsdag kom det 14 ukrainere til det nyopprettede mottaket. En rask gåtur unna bor 26 stykker. Daiva Zabelienè leder arbeidet med å ta imot flyktningene.

– De er veldig slitne og vil hvile, sier hun.

Nå har hun akkurat vist ordføreren rundt på mottaket.

– Vi klargjorde oss til å ta imot flyktninger da vi så at det ble behov for det, sier Laurinaitis.

ORDNER SLIPSET: Vytautas Laurinaitis, ordfører i Šilutė-distriktet under et besøk til det nyopprettede mottaket. Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

Forholdet mellom han og lokalpolitikerne på russisk side ble kjølig etter invasjonene av Ukraina. For bare noen måneder siden samarbeidet de om ulike prosjekter.

– Vi stoppet alle samarbeid da krigen startet, sier han.

Politikeren forteller at for en stund tilbake valgte alle som sitter i kommunestyret å la være å dra til russisk side, for å markere motstand mot Putins styre.

– Vi sier ikke at vi er bedre enn russerne, men vi tar avstand fra mangelen på demokrati. Det forklarte vi også da vi hadde samtaler med våre partnere på motsatt side, sier Laurinaitis.

Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

Sender stikk til Russland

Rusnè dedikerer fredagens frigjøringsdag til Ukraina.

– Vi bestemte oss for å bruke dagen til å vise støtte, sier Sonata Vezbućianski.

De rundt 1200 innbyggerne har de siste dagene laget 3500 vimpler som skal settes opp for å danne flagget til Litauen og Ukraina, med et hjerte i midten. Skolebarn og andre har bidratt for å gjøre alt klart.

– Folk skal se flaggene når de kommer inn til byen vår, sier Vezbućianski.

VG møter henne på kultursenteret i Rusnè, hvor hun jobber.

Ved hovedveien inn til sentrum er det også satt opp en midlertidig flaggstang slik at det ukrainske flagget kan stå ved siden av det litauiske.

To bunker med sangtekster ligger klare. Den ene bunken på litauisk, den andre på ukrainsk – slik at de nyinnflyttede flyktningene også kan bli med.

– Er det nasjonalsangen til Litauen?

– Nei, det er en kjærlighetssang for begge land.