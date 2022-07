Aktiver kart

Mann funnet død i vannet i Bohuslän i Sverige - har trolig flytt fra Norge

Politiet har så langt ingen formening om dødsårsaken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder svenske GP.

Klokken 19.21 fredag kveld ble politiet gjort oppmerksom på en død person i vannet nær den gamle Svinesundsbroen mellom Norge og Sverige.

Anders Wennergren fra det svenske politiet opplyser at de har identifisert kroppen som en norsk mann. Han har nå blitt hentet og kjørt av et begravelsesbyrå.

Mannen, som trolig har ligget i vannet over tid, ble funnet på svensk side.

– Men vurderingen er at kroppen har flytt fra Norge til Sverige. Hvordan man kan vite det, eller hvorfor vi gjør den bedømmingen kan jeg ikke svare på, sier pressekontakt Christer Fuxborg i svensk politi til avisen.

Øst politidistrikt opplyser til VG at det er svensk politi som håndterer saken.

ID på personen er ikke bekreftet.

– Vi vet ingenting foreløpig. Ingenting er bekreftet i denne saken. Det er ikke noen savnede per nå som vi vet om.

– Er det mistanke om at det er noe kriminelt som ligger bak?

– Ikke så vidt vi vet, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen.

Fuxborg forteller til VG at en forbipasserende så en person flyte i vannet og kontaktet politiet.

– Vi har nå både svensk og norsk politi og redningstjeneste på stedet. Vi har nå startet en etterforskning for å identifisere hvem personen er.

Han forteller at forholdene tilsier at kroppen har ligget i vannet en stund og at dette ikke er noe som har skjedd nylig.