MELON: Pandaen Bing Xing koser seg med vannmelon-is i Madrid.

Hetebølge i Europa: Her får pandaen vannmelon-is

Med temperaturer opp mot 40 grader får dyrene i dyreparken i Madrid is for å kjøle seg ned.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Flere land i Sør-Europa koker som følge av en hetebølge som herjer i sommer. Søndag viste gradestokken hele 43 grader i Sevilla vest i Spania.

I landets hovedstad Madrid viser kvikksølvet i gradestokken 40 grader på det varmeste onsdag, ifølge Meteorologisk institutt.

Ved Madrid Aquarium Zoo har de tydd til et triks for mennesker i sommerheten: is.

FISK: Selene i dyreparken og akvariet i Madrid får fryst fisk i sommervarmen.

I motsetning til klassikere som vanilje- eller saftis får dyrene i dyrehagen og akvariet is basert på deres respektive dietter, skriver Reuters.

Selene får fryst fisk, og løvene får fryst kjøtt i blokker.

Dyrehagens store stjerne – pandaen Bing Xing – får vannmelon-is i tillegg til sin sedvanlige diett bestående av bambus. Navnet Bing Ching betyr for øvrig «Stjerne av is», melder Reuters.

IKKE SAFTIS: En løve slikker på et voksent stykke frossent kjøtt.

De heftige temperaturene har rammet en rekke europeiske land.

Enkelte prognoser for Storbritannia viser at det kan bli opp mot 40 grader til helgen, melder Meteorologisk institutt.

I Portugal har det brutt ut enorme skogbranner. Over 3000 brannmenn kjemper mot flammene som herjer landet. EU har tilbudt landet krisehjelp.

Så langt har ingen personer mistet livet som følge av brannene, men i 2017 mistet 60 mennesker livet som følge av voldsomme branner.

BRENNER: Flammene herjer i Spanias naboland Portugal.

De heftigste utslagene av hetebølgen ser ikke ut til å nå Norge, men det kan bli varmt i Sør-Norge neste uke, melder Meteorologisk institutt på Twitter.

I enkelte deler av landet kan temperaturen da nærme seg 30 grader.