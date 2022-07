Statsminister og leder for Det liberaldemokratiske partiet Fumio Kishida talte på partiets hovedkontor etter at valgseieren var klar.

Solid valgseier for Japans regjeringsparti

Partiet til statsminister Fumio Kishida og koalisjonspartneren sikret seg nok stemmer til å beholde flertallet i nasjonalforsamlingens overhus

NTB-AFP-DPA

Det liberaldemokratiske partiet (LDP) og deres allierte, partiet Komeito, styrket grepet om nasjonalforsamlingen ved å sikre seg mer enn 75 av de 125 setene som var på valg i overhuset, melder nasjonale medier.

Valget ble holdt få dager etter drapet på tidligere statsminister Shinzo Abe, som hørte til LDP.

Flertall for grunnlovsendring

De to partiene LDP og Komeito har nå et flertall som sikrer to av tre stemmer i viktige saker, som å revidere Japans pasifistiske grunnlov. Endringen vil styrke landets militære rolle globalt, noe Abe jobbet for i lang tid.

Selv før drapet på Abe fredag var det ventet at partiene ville befeste flertallet, selv om den endelige opptellingen trolig vil ble gått etter i sømmene for å se om angrepet førte til økt støtte til regjeringspartiene.

– Det er viktig at vi var i stand til å gjennomføre valget, sier statsminister Fumio Kishida til kringkasteren NHK, og la til at han vil håndtere pandemien, Ukraina-relaterte saker og inflasjonen.

Overskygget av drap

Søndagens valg omhandlet det minst mektige av de to kamrene i overhuset, og tilsvarer halvparten av setene i overhuset. Hvert tredje år velges halvparten av de 248 setene i overhuset på ny.

Valget har blitt overskygget av drapet på Abe, som skjedde da han holdt en tale under et valgdagsarrangement i byen Nara. Kishida insisterte på at valget måtte gå som planlagt til tross for drapet.

Valgdeltakelsen var på 52 prosent.

Opposisjonsleder Kenta Izumi i Det konstitusjonelle demokratiske partiet, som mistet flere seter, sier at det var tydelig at «velgerne ikke ville vrake LDP og overlate styringen til oss», ifølge nyhetsbyrået Kyodo News.