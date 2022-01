PASSER PÅ: Hunden North, en Alaskan Malamute, nekter å forlate eierens side selv etter at redningsmannskapene har kommet til stedet.

Hund passet på skadet eier i 13 timer

Da fjellklatreren og hunden hans North skled 150 meter ned i en fjellgrop, ble matfar skadet. North ble ved eierens side i 13 timer.

Av Stine Slettås Machlar

Søndag 2. januar delte Croatian Mountain Rescue Service (HGSS) en rørende historie på sosiale medier av en skadet fjellklatrer og hunden hans North, en Alaskan malamute, som har krøllet seg sammen på eierens fang for å gi varme til den skadede mannen. Eierens navn er ikke kjent.

Ved bildet skriver redningsmannskapene:

«Vennskapet og kjærligheten mellom eier og hund kjenner ingen grenser. På grunn av en rekke uheldige omstendigheter skled de sammen ned bakken i går ettermiddag. Sammen i lykkelige og vanskelige øyeblikk, slik er livet.

North kom fra ulykken uten skader, men eieren hans, en ung fjellklatrer, var ikke så heldig. Hunden krøllet seg derfor ved siden av ham og varmet ham med kroppen.

Hundens lojalitet tok ikke slutt med redningsmannens ankomst. Han passet på eieren sin 13 timer. Fra dette eksemplet kan vi alle lære om omsorg for hverandre.»

Fjellklatreren og hunden North skal ha sklidd 150 meter ned på fjellet Veganski Vrh, skriver Total Croatia News. Fjellet er 1301 meter høyt og er en del av fjellkjeden Velebit i De dinariske alper i Kroatia.

Nyhetsnettstedet omtaler redningsaksjonen som «kompleks og utfordrende».

Heldigvis var to venner sammen med den skadede fjellklatreren, som umiddelbart ringte etter hjelp og var i kontakt med redningsmannskaper til enhver tid, melder 24 Sata.

Hunden skled

Sjefen for HGSS Gospić, Josip Brozičević, opplyser til nettavisen at fjellklatrerne var erfarne og hadde alt nødvendig utstyr, men at en kombinasjon av uheldige omstendigheter førte til ulykken.

– Fjellklatrerne klatret opp Velebit-turstien til Vaganski vrh. Ved nedstigningen var hunden redd for å krysse den isete overflaten, sa Brozičević til nettstedet.

Eieren skal ha løftet North et lite stykke for så å prøve å sette ham ned

– I det øyeblikket eieren ville sette ham ned på bakken begynte hunden å gli på den isete bakken. Han var i bånd og bundet til eieren, og da han skled ned i gropen, dro han eieren sin bak seg, sa Brozičević videre.

Vanskelig redning

Etter fem timer nådde 27 redningsarbeidere fra Gospić, Zadar, Split og Istria frem til den skadede fjellklatreren og hunden. Dessverre ble redningsaksjonen i det utilgjengelige terrenget, på den høyeste toppen av Velebit, vanskeliggjort av snø, is og knuste trær som blokkerte stiene, skriver Total Croatia News.

Ville ikke forlate eieren et sekund

Fjellklatreren skal ha fått et alvorlig brudd i leggen og ankelen da han falt.

– Hunden var krøllet sammen ved siden av eieren i gropen hele tiden. han varmet eieren med kroppen, og forhindret dermed fjellklatrerens betydelige hypotermi, sa Brozičević til 24 Sata.

Etter at redningsmenn trakk fjellklatreren og hunden ut av gropen, ble den kalde fjellklatreren først varmet opp, og det skadede beinet hans immobilisert. Hunden ønsket ikke å skilles fra eieren et øyeblikk. I stedet krøllet han seg oppå eieren mens han lå på en båre, som redningsmannskapene senket ned fra fjellet i bratt og isete terreng, skriver Total Croatia News.

– Da vi startet med transporten så vi at det ikke ville være mulig å frakte offeret og hunden sammen. Siden hunden var uskadet ble han overtatt av en av redningsmennene, men også da var han i nærheten av eieren, sa Brozičević til 24 Sata.

Etter mer enn syv timers transport ble den skadde fjellklatreren kjørt med ambulanse, til Gospić General Hospital. Og deretter til Zadar Hospital, hvor han ble operert, skriver Total Croatia News.