I TRØBBEL: Storbritannias statsminister Boris Johnson og hans nåværende kone Carrie Johnson skal begge ha vært til stede under en hagefest i Downing Street 10 under den første nedstengingen i landet våren 2020, ifølge britiske medier. Johnson har selv ikke villet kommentere om han var til stede. OBS: Dette bildet er tatt ved en annen anledning.

Over 100 personer invitert til Downing Street-fest under første nedstenging

En ny festskandale ryster Storbritannia. Over 100 personer var invitert til hagefest i statsministerboligen i London under den første nedstengingen i Storbritannia da svært strenge regler fortsatt gjaldt, ifølge britiske medier.

Av Eirik Husøy

Publisert: Nå nettopp

Samtidig som festen skal ha funnet sted, den 20. mai i 2020, fikk folk kun lov til å møte én person utenfor husstanden med to meters avstand utendørs.

Mellom 30 og 40 personer skal ha deltatt på festen. Invitasjoner ble sendt ut til rådgivere, taleskrivere og annet personale.

Flere britiske medier har fått tilgang til en lekket e-post fra Martin Reynolds, en av Johnsons nære rådgivere.

I e-posten som først ble publisert av ITV, er folk invitert til å «utnytte det flotte været» og være med på drinker – med sosial avstand – i hagen.

Invitasjonen avsluttes med «Bring your own booze», som kan oversettes til å ta med egne alkoholholdige drikkevarer eller egen sprit på godt norsk.

Saken kommer i kjølvannet av at The Guardian i det siste har omtalt en fest med vin og pizza 15. mai 2020 – fem dager før denne hagefesten – samt julefestskandalen som ble rullet opp i desember.

Mistet faren få dager før

Hannah Brady, som mistet faren til Covid-19 forteller til Sky News at farens dødsattest ble underskrevet samme dag som hagefesten skal ha funnet sted.

– Finnes et mer skammelig eksempel på «en regel for dem, en annen regel for oss andre» enn dette? spør Brady retorisk. Hennes 55 år gamle far døde av coronaviruset fire dager før festen. Brady er talsperson for en organisasjon for etterlatte etter covid-19.

Videre forteller hun at hun møtte statsminister Boris Johnson i den samme hagen som festen ble avholdt i september i fjor. Der så hun Johnson i øynene og fortalte om farens død.

– Han fortalte meg at han hadde gjort alt han kunne for å beskytte faren min, samtidig som han visste at han hadde festet på samme sted samme dag som min fars dødsattest ble underskrevet. Jeg blir kvalm av å tenke på det, sier hun.

Britiske medier: Johnson var til stede

Samme dag som festen fant sted, ble det meldt om 363 nye coronadødsfall. Det var også blant annet:

Ikke lov å blande flere husholdninger utendørs

Folk kunne kun sosialisere med egen husholdning eller én person utendørs dersom man bodde alene

Folk flest ble fortsatt bedt om å holde seg hjemme så mye som mulig

Politiet tvitret at folk måtte være på vakt mot viruset og minnet folk på de strenge reglene

Først 11 dager senere, 1. juni 2020, ble tiltakene lettet noe. Men fortsatt var det ikke lov til å møte mer enn seks personer utendørs.

Ifølge Sky og ITV skal Boris Johnson og hans daværende forlovede Carrie Johnson selv ha deltatt på festen. To vitner har også fortalt BBC at de to var til stede. Så langt har Johnson selv ikke villet kommentere festen.

Johnsons tidligere rådgiver Dominic Cummings har på Twitter sagt at Johnson var til stede. Etter at Cummings gikk av som Johnsons rådgiver i november 2020, har han spilt en sentral rolle i å målbære anklager mot Johnson og hans regjering, blant annet når det gjelder coronahåndteringen. Også saken om hagefesten 20. mai 2020 startet med et blogginnlegg fra Cummings forrige uke.

Flere stabsansatte skal ha reagert på invitasjonen og ytret sine bekymringer, ifølge BBC.

I HAGEN: Dominic Cummings, som tidligere var topprådgiver for statsminister Boris Johnson, har senere vendt seg mot Johnson. Her i samme hage som festen fant sted, bare få dager senere under en pressekonferanse 25. mai 2020.

Flere fester granskes

En gransking av brudd på smittevernregler både i Downing Street 10, som statsministerboligen ofte omtales som, og andre departementer og etater, ble iverksatt av statssekretær Simon Case etter ordre fra Johnson i desember.

Case måtte selv trekke seg fra granskingen da det ble avslørt at hans egen avdeling angivelig skal ha arrangert en av festene. Granskingen ledes nå av Sue Gray.

Undersøkelsene startet da det i desember ble kjent at det hadde blitt avholdt julefester i Downing Street i 2020.

Både den aktuelle festen 20. mai og en annen som skal ha funnet sted 15. mai er nå blant sammenkomstene som undersøkes.

Opposisjonspartiet Labour sier i en uttalelse at Johnson har mange spørsmål å svare på dersom granskingen viser at han brøt regler.