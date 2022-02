Biden til det russiske folk: − Jeg tror ikke dere ønsker en blodig krig

USAs president Joseph Biden holder pressekonferanse om Russlands styrkeoppbygging rundt Ukraina i kveld.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

- Fra starten har jeg vært konsekvent: USA er klare uansett hva som skjer. Vi er klare for å jobbe diplomatisk. Og vi er klare for å svare sterk på et russisk angrep på Ukraina. I flere uker har det vært vår tilnærming, sier Biden på pressekonferansen.

Han snakket med Russlands president Vladimir Putin tidligere denne uken.

– President Putin og jeg er enige om at våre folk burde jobbe sammen diplomatisk.

Russland har tidligere sagt de trekker noen styrker tilbake etter de omfattende militærøvelsene langs grensene.

– Vi har enda ikke fått verifisert at russiske soldater er på vei hjem til basene sine. En invasjon er helt klart en mulighet, sier Biden.

Han la til at amerikansk etterretning viser at det fortsatt står rundt 150.000 russiske soldater rundt Ukrainas grenser i øst, nord og sør.

HAR RUSTET OPP: Russland har plassert ut over 100.000 soldater og tungt utstyr ved grensen til Ukraina.

Biden henvendte seg også direkte til det russiske folk:

– USA og Nato er ikke en trussel mot Russland. Ukraina er ikke en trussel mot Russland. Vi søker ikke å destabiliserer Russland. Til Russlands statsborgere: dere er ikke våre fiender. Jeg tror ikke dere ønsker en blodig krig med Ukraina, et folk dere deler en dyp historie med, sier Biden.

– Selvskading

Biden truer også Russland med omfattende sanksjoner dersom de angriper Ukraina:

- En invasjon av Ukraina vil være selvskading. USA og våre allierte er klare til å iversette heftige sanksjoner somvi ikke brukte da de gikk inn i Krim i 2014, sier Biden.

– Disse sanksjonene ligger klare om Russland gjør noe, sa Biden og slo fast at gassledningen Nord Stream 2 til Tyskland aldri ville åpnes om et angrep mot Ukraina fant sted.

TIL EUROPA: Russisk gass skal fraktes i store mengder til Europa de neste årene og vil sørge for store inntekter.

Gassledningen er ventet å skulle forsyne Europa med gass og gi store inntekter til Russland i årene som kommer.

– Vårt fordømte ansvar

Tyskland forbundskansler Olaf Scholz og Russlands president Vladimir Putin møttes i Moskva tirsdag ettermiddag.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters uttalte Scholz at det er «det er vårt fordømte ansvar å forhindre krig i Europa».

I MOSKVA: Tyskland forbundskansler Olaf Scholz og Russlands president Vladimir Putin i dag.

Etter samtalene med Scholz sa den russiske presidenten at USA og Nato hadde avvist kravene om å holde Ukraina og andre tidligere Sovjet-stater utenfor Nato, avvist å stanse utplasseringen av våpensystemer nær Russland og å trekke tilbake styrker i Øst-Europa, skriver Associated Press.

Putin sa videre at Russland det er klart for å snakke med vesten angående begrensninger i mellomdistanseraketter i Europa, åpenhet om militære øvelser og om Vestens rakettforsvar, som de frykter kan ødelegge for avskrekkingseffekten landets atomvåpen har.

13.000 drepte

Russland annekterte den ukrainske halvøya Krim i 2014 og bidro med våpen og soldater til opprør i de østukrainske fylkene Luhansk og Donetsk. I dag styres deler av fylkene av de selverklærte opprørerne med sterk russisk støtte.

Lignende områder med russisk innflytelse finnes allerede i Moldova og Georgia.

I Ukraina har konflikten krevd 13.000 menneskeliv så langt.

VENTER: Det er rolig i skyttergravene langs frontlinjen i Øst-Ukraina, men det fryktes at Russland trapper opp og angriper i løpet av få dager.

Putin sier også at problemene i Øst-Ukraina Ukraina må løses og kalte situasjonen for et «folkemord», uten å legge frem dokumentasjon.

Tirsdag foreslo den russiske Dumaen å anerkjenne de to fylkene som uavhengige stater.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg avviste en slik anerkjennelse på en pressekonferanse i Brussel tirsdag.

– Hvis det skjer, vil det være et nytt brudd på Ukrainas territorielle integritet, sa Stoltenberg.

– Det er ingen tvil om at Donetsk og Luhansk er en del av Ukraina innenfor internasjonalt anerkjente grenser. Det vil også være i brudd med internasjonal lov.

– Vi ønsker selvsagt ikke krig, sa Putin ifølge NTB.