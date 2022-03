SKULLE SNART HJEM: 18 år gamle Theo Hayez forsvant bare dager før han skulle hjem til Belgia, etter å ha tilbrakt flere måneder i Australia.

Belgiske Theo Hayez har vært savnet i tre år – utlover milliondusør

Tre år etter at belgiske Theo Hayez ble meldt savnet i Australia, utlover myndighetene i New South Wales en svimlende pengesum til den som kan gi opplysninger som kan oppklare saken.

Av Silje Lien Sveen

Publisert: Nå nettopp

Myndighetene i den australske delstaten New South Wales, utlover en dusør på 500 000 dollar for opplysninger som kan føre til funn av savnede Theo Hayez (18), skriver The Sydney Morning Herald (SMH).

Det tilsvarer en sum på over tre millioner norske kroner.

Den belgiske turisten forsvant sporløst under en backpacking-tur i 2019, og ble sist sett utenfor nattklubben Cheeky Monkey’s bar i den australske strandbyen Byron Bay. Hayez bodde på hostellet WakeUp!, som meldte ham savnet i starten av juni samme år, da de oppdaget at han ikke hadde sjekket ut av rommet.

– Vi nærmer oss nå tre år siden Theos forsvinning, og vi tror at denne belønningen kan være en av våre siste muligheter til å finne svar på hva som skjedde med Theo, uttalte Hayez’ far Laurent Hayez til avisen.

– Et viktig spørsmål som vi ønsker svar på, er om han var med noen natt til 31. mai 2019, som vi har sterkt tro på at er tilfelle, uttalte Hayez.

I SORG: Theo Hayez’ far Laurent Hayez, snakker med mediene 29. november, i forbindelse med granskingen av sønnens forsvinning.

Tok uvanlig rute

En av politiets teorier er ifølge SMH at Hayez gikk seg vill, mistet telefonen og skled ned i vannet da han prøvde å få tak i den. De mistenker at han deretter har blitt ført ut i havet.

Teorien bygger blant annet på sporingsdata fra Google, som viser at attenåringen skal ha gått en uvanlig rute etter besøket fra nattklubben. Etter å ha fulgt en ujevn sti gjennom tette busker til Tallow Beach på østsiden av Cape Byron, skal han ha gått mot et bratt og vegetert område på nordsiden av stranden.

Hayez sin familie tror derimot ikke at han ville gått en slik rute alene, og påstår at han må ha vært sammen med noen andre.

– Hvis han var sammen med noen som visste hvor de skulle og de sa: «Å, det er noe som skjer der, la oss ta en titt», ville det vært en mulighet, men ville han ha gjort det alene? Den ser jeg ikke, uttalte Hayez’ kusine Lisa Hayez til SMH i november.

FANGET OPP AV KAMERA: Bilder fra et overvåkningskamera viser at Hayez var iført svart hettegenser, beige bukser, caps og svarte sko like før han forsvant.

Uerfaren konstabel ledet søk

Samme dag som myndighetene kunngjorde dusøren, kom det ut ny, oppsiktsvekkende informasjon om søket av Hayez.

Under en gransking av saken, sa seniorkonstabel og mannen som i starten ledet søket Louis Papworth, at han bare hadde ledet to mindre søk tidligere. Han sa også at han i etterpåklokskapens lys ville gjennomført etterforskningen på en helt annen måte i dag, skriver The Guardian.

De to første dagene, ledet Papworth etterforskningen uten å ha hatt opplæring i kartverktøy som kunne laste opp GPS-data og søke nøyaktig i områder.

Frivillige hadde heller ikke fått med seg bilde av Hayez, og hadde dermed bare et minne av utseendet hans under letingen.

På spørsmål om hvorfor han personlig ble valgt til å koordinere den første dagen av søket, svarte Papworth:

– Jeg tror bare jeg var den tilkallende redningsoperatøren den dagen.

– Endeløs sorg

Delstatens justisminister Paul Toole sa ifølge SMH, at han har håp om at belønningen vil oppfordre personer med opplysninger om saken til å stå frem.

– Smerten av å miste en man er glad i er ille nok, men mysteriet rundt saken forsterker bare den smerten.

Hayez’ mor Vinciane Delforge, fortalte at familien står fast i en endeløs sorg i mangel på svar på hva som skjedde og at både store og små detaljer kan være nyttig for etterforskningen.

– Vårt håp er at belønningen vil nå ut til flere folk, motivere dem til å snakke med myndighetene og overkomme barrierer de måtte ha for å gjøre det.