SKULEN: Ein lærar i USA erkjenner straffeskuld etter å ha gitt elevar bakverk med mannens sæd på.

Gav ungdomsskuleelevar cupcakes med sæd

Ein lærar i Louisiana (USA) erkjenner straffskuld for å ha gitt ungdomsskuleelevar bakverk med ektemannens sæd på.

Av Espen Moe Breivik

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Kvinna erkjenner også straffeskuld for valdtekt og produksjon av overgrepsmateriale, og risikerer å bli dømt til 41 års fengsel.

Paret står tiltalt på 150 punkt for seksuelle lovbrot mot barn.

Ektemannen arbeidde i politiet fram til dagen paret vart arresterte i 2019. Pågripinga skjedde etter funn av eit bilete der paret var nakne saman med ein mindreårig, etter tips frå ein organisasjon som arbeider med barn i utsette livssituasjonar.

Den tidlegare læraren skilte seg frå mannen kort tid etter pågripinga, og kjem til å vitne mot eksmannen. Ho hevdar han manipulerte henne til å gjere handlingane, skriv avisa Livingston Parish News.

Bakverk med ektemannens sæd

Det tidlegare paret har fått fire søksmål mot seg, som anklagar dei for å ha gitt bakevarer med sæd på til læraren si klasse ved to anledningar.

I fleire av søksmåla er det lagt vekt på at hendingane har ført til psykiske utfordringar for elevar og familiar. Ein av familiane påstår også at læraren har vist elevar upassande bilete, og dessutan at dei mindreårige elevane har blitt filma og fotografert. Også skulen er saksøkt av familiane.