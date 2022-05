EVAKUERT: Ukrainske soldater som ble evakuert fra Azovstal-stålverket i Mariupol blir fraktet ut på bårer ved ankomst til Novoazovsk, rundt 40 kilometer unna.

264 soldater evakuert fra Azovstal

53 alvorlig skadede soldater er evakuert fra Azovstal-stålverket mandag, mens 211 andre er evakuert til et annet sted, opplyser ukrainske myndigheter.

Det ble tidligere mandag enighet om en våpenhvile for å evakuere skadede soldater fra stålverket Azovstal i Mariupol. Nå har 53 alvorlig skadede soldater blitt evakuert til Novoazovsk, rundt 40 kilometer øst for Mariupol, der det er mulig å få medisinsk hjelp, skriver nyhetsbyrået Reuters.

211 andre soldater ble evakuert til Olenivka rett utenfor Donetsk, sier viseforsvarsminister Hanna Maljar ifølge statskanalen Suspilne. Disse er det ikke oppgitt skadestatus på.

Bakgrunn: Kampen om stålverket

Soldatene skal ha blitt byttet mot russiske krigsfanger.

Så mange som 12 busser skal ha forlatt stålverket, ifølge Reuters. Flere ble fraktet ut på bårer.

Novoazovsk er kontrollert av russisk-støttede separatister som har holdt deler av det østlige Ukraina siden 2014. Også Olenivka er i russisk-kontrollert område, i nærheten av frontlinjen.

Det kraftig bombede stålverket har vært siste skanse for de gjenværende ukrainske styrkene i byen, som har vært beleiret siden kort tid etter den russiske invasjonen startet.

Evakueringen kan tyde på at den lengste og blodigste kampen i Ukraina-krigen snart kan være over, skriver Reuters.

Har holdt ut i 82 dager

I et innlegg på Telegram mandag kveld, takker Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj de ukrainske soldatene.

– Takket være det ukrainske militæret, ukrainske væpnede styrker, etterretning, forhandlingsteamet, Den internasjonale Røde Kors-komiteen og FN, håper vi at vi vil være i stand til å redde livene til våre folk, skriver han.

– Jeg vil understreke at Ukraina trenger ukrainske helter i live.

STÅLVERKET: I 82 dager har det foregått harde kamper i Mariupol. I flere uker har Azovstal-stålverket vært siste skanse for den siste ukrainske motstanden i byen.

Bortsett fra stålverket er byen som hadde rundt en halv million innbyggere før krigen startet, helt kontrollert av Russland. Den er blitt et symbol både på ukraineres kampvilje, men også på russisk brutalitet. Hele nabolag ligger i ruiner. Både FN og Røde Kors anslår at flere tusen sivile er døde.

I 82 dager har de holdt ut og kjempet for venner, familie og fedreland. De har kjøpt tid slik at andre deler av Ukraina er bedre rustet til å kjempe mot Russland og slik at man har kunnet motta våpenstøtte fra andre land.

I en uttalelse fra Azov-bataljonen heter det at de håper på støtte fra det ukrainske folk for at de nå har åpnet for å redde livene til skadde soldater.

SKADET: 53 av de evakuerte ukrainske soldatene var skadede. Disse ble fraktet øst til Novoazovsk, mens de øvrige ble fraktet nord til Olenivka.

– De er i helvete

Evakueringen var et samarbeid mellom en rekke ukrainske myndigheter, ifølge Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Malyar, som understreker at det fortsatt er noen ukrainske soldater ved stålverket. Det jobbes med å få i stand en redningsoperasjon også for disse soldatene.

Det var Russland som først meldte om en avtale om en humanitær korridor. Ukrainske myndigheter var lenge sparsomme med informasjon om evakueringen.

Malyar sa tidligere mandag at å gi informasjon kunne ødelegge prosessen som foregår.

– Vi kan ikke si hva som foregår nå, sa hun.

Men tidligere mandag ga Natalia Zaritskaya, kona til en soldat for Azov-bataljonen, en uhyggelig beskrivelse av situasjonen.

– De er i helvete. De får nye sårskader hver dag. De er uten bein eller armer, utslitte og uten medisiner.

FRAKTET I BUSS: Rundt 12 busser fraktet de skadde ukrainske soldatene, ifølge Reuters.

Utfordrende forhandlinger

Forhandlingene om evakueringene for de ukrainske soldatene har tidligere blitt omtalt som «ekstremt vanskelige» av Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk.

Hun opplyste i forrige uke at det var over 1.000 soldater igjen i stålverket, og at hundrevis av disse var såret.

Mange sivile har også hatt tilhold i stålverket, men de fleste av dem er blitt evakuert den siste måneden med bistand fra FN og Røde Kors.

NTB skriver at i øvrige deler av Donbas-regionen er totalt 19 sivile blitt drept mandag, ifølge ukrainske myndigheter.

Lederen for de regionale myndighetene i Luhansk, Serhij Hajdaj, sier på Telegram at minst ti mennesker ble drept av russiske granater i byen Sievjerodonetsk.

I naboregionen Donetsk ble ytterligere ni drept i russiske angrep, ifølge Pavlo Kyrylenko, som leder regionsadministrasjonen. Seks andre ble såret, sier han.

På grunn av de pågående kampene er det umulig å verifisere opplysningene.