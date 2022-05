SIER JA: Statsminister Magdalena Andersson sier hun anser det som det beste for Sverige å gå inn i Nato

Socialdemokraterna sier ja til svensk Nato-medlemskap:

Det svenske regjeringspartiet Socialdemokraterna sier søndag at de har bestemt seg for å si ja til å søke om medlemskap i Nato.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den formelle avgjørelsen ventes å bli tatt mandag i et ekstraordinært møte i den svenske regjeringen.

– Vi anser det som det beste for Sverige og det svenske folkets sikkerhet om vi går inn i Nato, sa statsminister Magdalena Andersson på et pressetreff etterpå.

Andersson sier hun og regjeringen vil søke støtte for et medlemskap i den svenske Riksdagen mandag.

– Dette er ikke en enkel beslutning, men vi må forholde oss til virkeligheten sånn som den faktisk ser ut, la hun til og fortsatte:

– Det er tydelig at det finnes et før og etter 24. februar.

– Farlig og skremmende tid

Under søknadsprosessen kommer Sverige til å være i en utsatt posisjon, sier Andersson. Hun nevner risiko for cyberangrep som et eksempel.

– Vi lever i en farlig og skremmende tid. Men Sverige har mange venner. Og vi har alt å vinne på å holde sammen.

VG har tidligere skrevet at Norge er villig til å komme Sverige og Finland til unnsetning ved behov, mellom Nato-søknader og -medlemskap, og at de nordiske landene jobber med en felles politisk erklæring for å understøtte Sveriges og Finlands sikkerhet. I tillegg vil Norge delta i en politisk forsikring sammen med 29 andre Nato-land.

Bakteppet er trusler fra Russland om å motarbeide en utvidelse av Nato med ulike midler.

Vil koordinere med Finland

Andersson Sier Sverige håper å koordinere søknadsprosessen så mye som mulig med Finland. Ifølge Svenska Dagbladets kilder ventes den svenske søknaden å komme tirsdag neste uke.

Lørdag sa Finlands utenriksminister Pekka Haavisto at Finland mest sannsynlig vil levere sin søknad om Nato-medlemskap onsdag.

VG har tidligere meldt at den formelle prosessen for å ta inn de nye medlemslandene kan presses ned til bare to uker. Når prosessen er over, vil vil alliansen utstede et dokument som inviterer dem inn.

Det dokumentet må godkjennes med fullmakter fra alle 30 landenes regjeringer.

Tyrkia har kommet med krass kritikk av både Finland og spesielt Sverige i forkant av de mulige søknadene. Nato-sjef Jens Stoltenberg jobber nå hardt for å berolige Sverige og Finland om at Tyrkia ikke vil hindre deres medlemskap. Les mer om det i denne saken.