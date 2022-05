Etter at Russland invaderte Ukraina, åpnet Romania for at Ukraina kunne bruke Constanta og andre havnebyer til å fortsette eksporten.

Frykter global matkrise: − Det er så veldig mange som trenger hjelp

Krigen i Ukraina kan forårsake en global matkrise som kan vare i årevis, advarer FN. – Veldig urovekkende, mener professor.

Av Ingrid Bjørndal Farestvedt

Denne uken ble det kjent at Russland krever en delvis oppheving av sanksjonene for til gjengjeld å åpne ukrainske havner for eksport av hvete.

– Dersom våre partnere ønsker å komme til en løsning, må problemene i forbindelse med sanksjonene på russisk eksport, også løses, sa Russlands viseutenriksminister Andrej Rudenko.

Uttalelsen kom etter at FNs generalsekretær António Guterres oppfordret Russland til å åpne de ukrainske havnene.

Havnene langs Ukrainas svartehavskyst har blitt stengt som følge av krigen, noe som har fått store følger for matforsyningen til flere utviklingsland. FN anslår at omtrent 20 millioner tonn hvete står fast i landet.

Nå advarer FN om at krigen kan føre til en global matkrise som kan vare i årevis.

Mener fordelingen er hovedproblemet

Ruth Haug er professor i utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun påpeker at hvetelagrene i Ukraina er ganske fulle, og at det er viktig å transportere hveten ut av landet i tide til neste avling.

– Jeg tror det fortsatt er muligheter for å finne løsninger for at hvete kan bli transportert ut av Ukraina. Også transport med tog diskuteres, sier hun.

ØDELAGTE HVETELAGRE: En hangar brukt til å oppbevare hvete, som ukrainske styrker brukte som våpendepot ble bombet av russiske styrker øst for Zaporizjzja 7. mai.

Haug forklarer at det er flere problemer som samlet sett påvirker matprisene, blant annet coronapandemien og andre konflikter.

– Det var allerede høye matpriser på verdensmarkedet før krigen startet. Så er det høye priser på gjødsel og energi også, i tillegg til tørke og ekstremvær, som for eksempel hetebølgen i India. Sammen bidrar alt dette til at resultatet blir såpass alvorlig. Matkrisen vil bidra til at antall sultende mennesker i verden øker, fordi matprisene fortsetter å holde seg høye, sier professoren.

Vanligvis utgjør Russland og Ukraina henholdsvis verdens største og femte største hveteprodusenter.

Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) sto de to landene for hele 28 prosent av verdens hveteeksport i 2020. Særlig land i Midtøsten og Nord-Afrika er avhengige av ukrainsk hvete.

Haug forteller at det er fattige land i Nord-Afrika, sør for Sahara og Midtøsten som kjøper mest hvete fra Ukraina.

– Det er mange fattige land som vil ha problemer med å kjøpe hvete til de høye matprisene vi har nå. Det at prisene er så høye, betyr at særlig fattige mennesker i lavinntekts- og mellominntektsland vil få problemer med å ha råd til hvete. Også lavinntektsgrupper i høyinntektsland vil bli negativt berørt.

– Ifølge FAO økte ikke matprisindeksen i april, derimot flatet den ut.

– Hva kommer det av?

– Vi har ikke en produksjonskrise på globalt nivå, tross alt. Vi har en matpriskrise. Det betyr at maten er for dyr for de som er sårbare og fattige. På verdensbasis er det ikke noe knapphet som sådan, men akkurat det spiller ikke noen rolle for dem som ikke har råd uansett. Det er fordelingen som er hovedproblemet, og det har det vært veldig lenge.

– Krigserklæring

Ifølge FN står 276 millioner av verdens befolkning i fare for å rammes av alvorlig matmangel. Over 500.000 mennesker lever i sult, noe som utgjør en femdobling siden 2016.

På Twitter advarer David Beasley, sjef for Verdens matvareprogram (WFP), om at det vil være en «krigserklæring mot den globale matsikkerheten» dersom de ukrainske havnene forblir stengt.

Haug forklarer at krigen i Ukraina får store ringvirkninger globalt sett:

– Fordi Ukraina er en stor eksportør av varer som hvete og solsikke, får krigen der større effekt på matsikkerhet helt andre steder i verden, sier hun.

Hun peker også på konflikter andre steder, for eksempel i Etiopia og borgerkrigen i Tigray.

– Alt blir forsterket av konflikt. Konflikt bidrar til å øke sulten, og det får stor effekt på den humanitære innsatsen, sier Haug.

Professoren trekker frem Verdens matvareprogram, som hun sier ikke lenger har mulighet til å kjøpe samme mengde korn som tidligere, på grunn av de høye matvareprisene. Det fører til at organisasjonen må redusere utdelingen av mat i blant annet flyktningleirer.

– Det er veldig urovekkende, og vanskelig å se for seg hvordan verdenssamfunnet skal ha ressurser til å bidra humanitært. Det er så veldig mange som trenger hjelp. Ukraina trenger store krisepakker, men det gjør også land som Etiopia, Sør-Sudan, Somalia og Kenya.

– For meg er en matpriskrise like alvorlig som om det hadde vært en knapphetskrise eller produksjonskrise. Det er uansett en matkrise, understreker Haug.

Indias eksportstans gir prishopp

Forrige helg kunngjorde India at de stanser eksport av hvete som følge av hetebølgen i landet.

Det førte til at prisen på hvete skjøt i været: Da det europeiske markedet åpnet mandag, steg hveteprisen til rekordhøye 435 euro per tonn, ifølge AFP.

India er verdens nest største hveteprodusent etter Kina, men med sine 1,3 milliarder innbyggere spiller landet vanligvis en begrenset rolle på det internasjonale hvetemarkedet. Derimot har India fylt et vakuum i markedet etter krigens start.

At Indias stans i hveteeksport i det hele tatt får slike ringvirkninger, understreker de dystre fremtidsutsiktene for den globale hveteforsyningen, skriver Bloomberg.

Ekstremværet har påvirket avlingene, og i tillegg ønsker India å prioritere sitt eget marked og matsikkerhet, ifølge NTB. Avgjørelsen ble kritisert av blant andre G7-landene.