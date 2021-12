ROSA SJELDENHET: Bildet viser fisken i dypere og åpnere vann enn den har levd i tidligere.

Sjelden rosa håndfisk sett i Australia for første gang på flere tiår

En sjelden fisk som bare er hjemmehørende i Australia, har blitt oppdaget for første gang på 22 år utenfor Tasmanias kyst.

Av Sarah Brennsæter

Publisert: Nå nettopp

Den rosa håndfisken ble sist sett av en dykker utenfor Tasmania i 1999, og har siden den gang kun blitt observert fire ganger. I frykt for at den skulle bli utryddet, ble den dessuten klassifisert truet.

Nå sier australske forskere at de har observert fisken på ny, via et opptak gjort med dyphavskamera i Tasman Fracture Marine Park.

Den beskyttede parken – på størrelse med Sveits – er kjent for å ha en lang sprekk i jordskorpen som har gjort det mulig å finne liv i havet på over 4000 meters dyp, melder BBC.

Opptaket viser fisken i dypere og åpnere vann enn den har levd i tidligere. Forskerne trodde nemlig fisken var en grunt-vann-art som levde i lune bukter – men den er nå funnet på en dybde på 150 meter utenfor Tasmanias ville sørkyst.

– Dette er en spennende oppdagelse. De har tydeligvis et bredere habitat og utbredelse enn tidligere antatt, sa hovedforsker og marinbiolog Neville Barrett, en førsteamanuensis ved University of Tasmania, til ABC News.

Videre fortalte han til avisen at denne fisken kun har blitt sett noen få ganger i løpet av det siste århundret:

– Det er en veldig, veldig sjelden art, som vi absolutt har antatt at var på vei til å bli utryddet.

Navnet «håndfisk» kommer av at fiskearten har overdimensjonerte «hender» som de «går» på langs havbunnen i tillegg til å svømme.

I februar hadde Barrett og hans forskerteam kastet et agnet kamera på havbunnen i marineparken for å kartlegge koraller, hummer og fiskearter der nede.

Det var forskningsassistent Ashlee Bastiaansen, fra University Institute of Antarctic and Marine Studies, som trålet gjennom opptakene i oktober. Hun oppdaget da den særegne skapningen blant mengden av større dyr som ble tiltrukket av agnet.

– Plutselig dukket det en liten fisk opp som så litt rar ut. Jeg så nærmere, og det var da jeg oppdaget de små, karakteristiske hendene, sa hun henrykt til ABC.

Opptaket viser fisken på 15 centimeter dukke opp fra en avsats etter å ha blitt forstyrret av en steinhummer. Den svømmer en stund rundt kameraet, før den drev videre.

– Den ga oss et flott billedmateriale. Håndfisken svømte en god stund rundt kameraet, så vi fikk absolutt kategorisk identifisert arten og målt størrelsen, sa førsteamanuensis Barrett til ABC.

Han sier de er glade for å ha observert arten på nytt.

– Det er fint å se hvor viktig disse dypere habitatene er for en såpass sjelden art, kommenterer han.

Den rosa håndfisken er en av 14 typer håndfisk som er blitt observert rundt Tasmania, øya sør for det australske fastlandet.