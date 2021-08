Norsk mor og datter evakuert fra Kabul: − Ikke lenger i fare

GARDERMOEN (VG) Med norske pass i hånden klarte mor og datter endelig å ta seg forbi Talibans sperringer: – Jeg er så glad for å være ute av Afghanistan og fremme i et trygt land, sier Saba Abed.

Ved ankomst Gardermoen er 16-åringen og moren Maulooda (48) slitne etter en søvnløs natt på flyet fra Kabul, men samtidig dypt takknemlige overfor de norske styrkene som eskorterte dem.

– Nå vet jeg at livet mitt ikke lenger er i fare, sier Saba Abed (16) til VG.

Hun og tre søstre er født på Ahus, etter at foreldrene kom til Norge på nittitallet. For noen år siden flyttet familien til England, men de er norske statsborgere.

I NORGE: Maulooda Abed (48) og datteren Saba (16).

Mor og datter var på familiebesøk i Afghanistan, da regimet uventet kollapset og de militante islamistene i Taliban inntok Kabul søndag 15. august.

Siden har den internasjonale Hamid Karzai-flyplassen vært kringsatt av titusener desperate mennesker, som håper å bli evakuert av vestlige styrker.

Mellom kaoset utenfor og sikkerheten innenfor har Taliban-krigere stått i flyktningenes vei.

UTENFOR: Titusener er samlet utenfor Hamid Karzai-flyplassen i Kabul, i håp om å bli evakuert fra Afghanistan. Saba Abed tok bildet mandag.

– Vi er omringet av Taliban og kan ikke engang komme oss trygt til flyplassen, fortalte Saba Abed til VG fredag, da hun og moren søkte tilflukt hjemme hos bestemoren i utkanten av Kabul.

Tok mot til seg

16-åringen var rasende over at norske myndigheter ikke kunne gjøre mer for å hjelpe. Men søndag tok hun og moren mot til seg og forsøkte å komme seg inn på den beleirede lufthavnen.

Taliban stanset dem ved første kontrollposten. En soldat ble hissig, da jenta viste det røde passet, forteller hun.

– Han bannet og fektet rundt med våpenet sitt. Så plutselig skjøt han to skudd rett ved siden av øret mitt, fortalte 16-åringen VG om den dramatiske episoden som fikk dem til å oppgi flukten.

Saba Abed er jenta som ble presentert som «Samira», da VG intervjuet henne i Kabul:

Mandag ville de prøve igjen. Men da de endelig klarte å trenge seg frem til portene på flyplassen, ble de nektet adgang fordi de hverken hadde amerikansk eller britisk pass.

– Skjøt for å skremme

– Vi befant oss en folkemasse som ikke hadde papirer. En Taliban-soldat slo rundt seg med en trestokk, også jeg fikk et slag. Andre soldater løsnet skudd med automatvåpen.

– For å skade?

– Mer for å skremme, for å få folk til å adlyde, for å fortelle at de ikke ville slippe innenfor, sier Saba Abed.

Hun sier at Taliban-styrkene tvang alle til først å sitte ned på den urinstenkte bakken, for så å forvise menn, kvinner og barn med stokkeslag når folkemengden ble for stor og uhåndterlig.

Til sist fant Maulooda og Saba Abed veien ut. Helt tilfeldig fikk de vite at det fantes det de kaller en «hemmelig» inngang til flyplassen, for utenlandske statsborgere.

FRIHETSPASS: Mor og datter holder opp sine norske pass, med Kabul i bakgrunnen.

– Vi klarte å ta oss dit, fikk øye på et dansk flagg og holdt opp våre egne pass. En dansk soldat grep hånden min og trakk mor og meg ut av folkemengden og i sikkerhet, sier Saba Abed.

– Støttende og hjelpsomme

Derfra ble de kjørt til leiren som norske styrker har satt opp på flyplassområdet.

– De ga oss mat, vann og elektrisitet, slik at vi kunne lade mobilene. De forsikret at vi var i trygge hender. Jeg kan ikke uttrykke hvor takknemlig jeg er, for de norske styrkene som hjalp oss, sier 16-åringen.

Et militærfly transporterte dem til Georgia, en SAS-maskin løftet dem fra Tbilisi til Oslo. På flyet til Norge var det til sammen med 157 evakuerte, melder NRK.

– Nordmennene var så støttende og hjelpsomme under flyturen. De delte ut mat og drikke, ulltepper, og sjokolade og spurte hele tiden om noen av oss passasjerer trengte noe mer, sier Saba Abed.

INNENFOR: Disse afghanerne er kommet seg innenfor murene ved flyplassen, der de vestlige styrkene holder til. Saba Abed tok bildet mandag.

Krangler om fristen

De kan være blant de siste som kom seg ut.

Taliban vil ikke lenger la afghanske borgere dra til flyplassen i Kabul på grunn av den kaotiske situasjonen der, opplyser en talsmann for bevegelsen tirsdag.

Talsmann Zabiullah Mujahid sa på en pressekonferanse tirsdag at folkemengden ved flyplassen må dra hjem, og han sier at Taliban vil garantere for sikkerheten deres.

31. august utløper fristen for å trekke ut folk fra Afghanistan, som er avtalt mellom USA og Taliban. Norge er blant landene som ønsker at fristen forlenges.

GJENSYNSGLEDE: Mor og datter får en god klem av sin norske svigerinne på Gardermoen.

– Trist hva som skjer

På Gardermoen ble de møtt av farens bror og hans ektefelle, som bor i Lillestrøm.

16-åringen føler ikke for å vende tilbake til foreldrenes hjemland.

– Det er så mye frykt der. Jeg er urolig for hvordan familien min skal klare seg. Taliban vet hvordan de skal bruke våpen, jeg tror ikke de kan regjere et land. Det er veldig trist å se hva som skjer i Afghanistan, sier hun.