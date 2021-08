AFGHANISTAN-EXIT: De norske soldatene skal trekkes ut av Afghanistan innen 11. september. Eirik Kristoffersen har selv tjenestegjort i landet som operasjonsoffiser i spesialstyrkene. Foto: Mattis Sandblad

Den norske forsvarssjefen om Afghanistan: − Det går mot en fullskala borgerkrig

De afghanske regjeringsstyrkene (ANA) mister stadig større områder til Taliban, og volden har ingen ende i sikte. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har lite tro på en snar politisk løsning.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Torsdag kveld ble det kjent at Herat, Afghanistans tredje største by, samt provinshovedstaden Ghazni, begge har falt under Talibans kontroll. Sistnevnte ligger kun 15 mil unna hovedstaden Kabul.

Taliban har jevnt trappet opp offensiven etter det ble bestemt at styrkene til NATO trekker seg ut av landet innen symbolske 11. september. I løpet av de fire siste dagene har opprørerne tatt over seks afghanske provinser.

Mazar-e-Sharif, der det norske Forsvaret lenge hadde et sterkt militært nærvær, risikerer å være blant de neste store byene som faller, ifølge Al Jazeera.

Den norske forsvarssjefen, Eirik Kristoffersen, sier til VG at han ser med bekymrede øyne på det som nå skjer i Afghanistan, der Norge har vært til stede i 20 år:

– Afghanistan er et land der vi har håpet på det beste, og fryktet det verste. Det verste er i ferd med å skje, sier forsvarssjefen til VG.

– Spørsmålet er om de vil presse regjeringen hardt til å kapitulere, eller om de vil gå med på å dele makten.

STRAMMER GREPET: Taliban har nå tatt kontrollen over elleve av provinshovedstedene i Afghanistan. Ghazni, som ligger 15 mil sør for Kabul, falt torsdag. Foto: Gulabuddin Amiri / AP

En rapport fra den amerikanske sikkerhetstjenesten, som er gjengitt av blant annet Reuters, vurderer at Taliban kan være i stand til å isolere Kabul i løpet av 30 dager, og at hovedstaden kan bli overtatt i løpet av 90 dager.

– Jeg har ikke sett den rapporten, men vi ser at stadig flere provinser faller, sier forsvarssjefen.

– Det spesielle er at de har tatt områder de ikke hadde da de styrte sist, områder som nordalliansen hadde kontroll over. De har også fått tak i mye militært materiell fra ANA, som flykter fra sine posisjoner. Derfor står Taliban veldig sterkt nå, utdyper han.

Fakta om Talibans fremrykking USA og Nato begynte sin tilbaketrekking fra Afghanistan i mai.

Taliban innledet samtidig en stor offensiv og hevdet i juli å ha kontroll over 85 prosent av landet. Opplysninger om hvor mange distrikter de kontrollerer, spriker.

I juli tok opprørerne kontroll over strategisk viktige grenseoverganger til nabolandene Tadsjikistan, Usbekistan, Turkmenistan, Iran og Pakistan.

Deretter sto administrasjonssentre i landets 34 provinser for tur.

Taliban har i august tatt kontroll over ti provinshovedsteder: Zaranj i Nimroz, Sheberghan i Jowzjan, Sar-e-Pol i Sar-e-Pol, Taloqan i Takhar, Kunduz i Kunduz, Aybak i Samangan, Farah i Farah, Pul-e-Khumri i Baghlan, Faizabad i Badakshan, Ghazni i Ghazni og Herat i Herat, som er landets tredje største by.

Opprørerne har også beleiret og angriper nå flere andre provinshovedsteder, blant dem Kandahar i Kandahar, Lashkar Gah i Helmand og Mazar-e-Sharif i Balkh.

I flere av disse byene er Taliban-krigere alt tungt til stede og kontrollerer en rekke distrikter. (Kilde: NTB) Vis mer

Kristoffersen trekker frem at krigsherrer med private militser fortsetter krigen mot Taliban, selv om ANA er på bakbena. På den andre siden bidrar militsene til at det skjer flere overgrep mot sivilbefolkningen, noe som trekkes frem av blant annet magasinet Foreign Policy.

– Når de gode gamle krigsherre-konstellasjonene etablerer seg, øker risikoen for mer vold. Det går mot en fullskala borgerkrig, som er det verste vi kunne ha tenkt oss, sier forsvarssjefen til VG.

MILITSER: Private militser har kjempet harde kamper mot Taliban i Herat. Byen, som ligger i vestlige Afghanistan og er landets tredje største, falt torsdag. Foto: JALIL REZAYEE / EPA

– Føler seg trygge i Kabul foreløpig

Torsdag ble det også kjent at både USA og Storbritannia sender ytterligere styrker for å hjelpe borgerne sine ut av landet. Nesten samtlige av de ansatte på den amerikanske ambassaden blir evakuert.

På det norskledede feltsykehuset i Kabul, der 40 nordmenn fremdeles oppholder seg, er planen derimot å holde fortet ut året.

– De føler seg trygge i Kabul foreløpig, og de fortsetter å gjøre jobben sin. Vi har en jevn dialog med amerikanerne, og dersom det blir aktuelt så kan vi trekke oss ut, sier Eirik Kristoffersen.

Han trekker frem at tilstedeværelsen til feltsykehuset er en forutsetning frem til alle de vestlige styrkene har trukket seg ut, men understreker samtidig at det må gjøres en ny vurdering dersom Taliban og regjeringen ikke kommer frem til en politisk løsning.

FELTSYKEHUS: Bildet viser leger og sykepleiere fra både Norge og Nord-Makedonia under en trening i april på feltsykehuset i Kabul. Fra venstre: Anestesilege Ivar, anestesilege Vikki, ortoped Atanas, operasjonssykepleier Anica, kirurg Martin og operasjonssykepleier Aleksandra. Foto: Forsvaret

VG har tidligere skrevet om at også lokale afghanere som har utført oppdrag på vegne av Forsvaret ønsker å få opphold i Norge, og at de føler seg spesielt utsatt for å bli straffet av Taliban.

Forsvarssjefen forteller at han har mottatt flere henvendelser fra disse personlig.

– De er i samme situasjon som mange sivile i Afghanistan, det er justisdepartementet og regjeringen som må finne ut hvor mange som eventuelt skal få asyl i Norge, men jeg tenker særlig på de vi har arbeidet spesielt tett med, som CRU-222.

Sistnevnte er en kontraterroravdeling i det afghanske politiet som har blitt trent spesifikt av norske spesialstyrker.

– Jeg er sikker på at de vil gjøre sitt beste på å forsvare Kabul, men dersom Taliban tar hele Afghanistan er jeg bekymret på deres vegne, sier Kristoffersen.

Må løses politisk

Forsvarssjefen mener de nylige utviklingene i Afghanistan viser hvordan den vestlige tilstedeværelsen var med på å holde regjeringsstyrkene samlet.

– Samtidig var det slik at vi bare kunne opprettholde status quo da vi bare ble stående. En politisk løsning med Taliban er det eneste som nytter, erkjenner han.

I juli møttes utsendinger fra Taliban og den afghanske regjeringen til fredssamtaler i Doha, men møtet endte uten resultater. USAs og EUs ambassader i Kabul mener at Talibans militæroffensiv strider mot tidligere uttalelser om at de ønsker en forhandlingsløsning.

– Jeg var forsiktig optimist da uttrekkingen startet. Taliban unngikk å angripe koalisjonsstyrkene frem til uttrekningen ble et faktum, og har slikt sett oppfylt deler av intensjonen sin. De har også stilt opp på forhandlinger, sier Eirik Kristoffersen.

– Men de har ikke vist noe vilje til å få ned volden. Så lenge den ikke reduseres så har jeg ikke troen på en fredelig løsning, legger han til.

TALIBAN-LEDERE: Talibans politiske ledere Suhil Shaheen (t.v.), Mawlawi Shahabuddin Dilawar (i midten) og Mohammad Naim (t.h.) besøkte Moskva i begynnelsen av juli. Foto: AP

Forsvarssjefen legger dessuten vekt på at Taliban har alt å tjene på en fredelig løsning, blant annet ettersom Afghanistan er avhengig av internasjonal bistand.

– Afghanistan vil risikere å bli det man kaller en «pariastat», altså et land som ikke er en del av verdenssamfunnet. Taliban viser liten vilje til å tenke det som er best for det afghanske folket, sier forsvarssjefen.

– Vi må se hva de ønsker å ende opp med. Taliban må være med på en eventuell løsning.