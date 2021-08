FORLOT TEXAS: Chris Turner snakker til media i Washington etter at han og partifellene dro fra Texas for å forhindre at nye valglover kunne bli vedtatt. Foto: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Utsteder arrestordre på over 50 politikere i Texas

Folkevalgte demokrater fra Texas forlot delstaten for en måned siden, for å hindre at Republikanernes foreslåtte valglover skal bli vedtatt.

Av Roy Kvatningen

I Representantenes hus i Texas gikk delstatsforsamlingens eget politi onsdag fra kontor til kontor med kopier av arrestordrer som er utstedt for over 50 av Demokratenes folkevalgte.

Ifølge ABC News ble arrestordrene levert med en høflig beskjed til staben ved hvert kontor om å be sine fraværende sjefer om å returnere til Texas.

Hvorvidt oppfordringen etterkommes, er en annen sak.

– Jeg bekymrer meg ikke for ting jeg ikke kan kontrollere. Det er ingenting ved disse arrestordrene som overrasker, så de påvirker ikke nødvendigvis mine planer, sier Erin Zwiener, en av politikerne det nå foreligger en arrestordre på.

For få til å vedta lover

Det er én måned siden over 50 demokrater forlot Texas og reiste til Washington for å legge press på rikspolitikerne om å vedta en føderal valglov, slik at delstaters lokale valglover ikke blir gjeldende.

Ved å forlate Texas, gjorde demokratene det også umulig for Republikanerne å endre delstatens valglover.

Selv om Republikanerne har flertall i begge kamrene i delstatsforsamlingen, har de ikke stort nok flertall til at forsamlingen regnes som beslutningsdyktig uten at et visst antall fra Demokratene også er til stede.

ABC News opplyser at det er et regelbrudd, men ikke et lovbrudd, å nekte å være til stede under avstemninger i Representantenes hus. Demokratene risikerer derfor ikke fengselsstraff.

– Helt utrolig

– Jeg håper at de returnerer, for det er utstedt arrestordrer og de ønsker ikke å bli arrestert. Det er helt utrolig for meg at du er nødt til å arrestere folk for å få dem til å gjøre den jobben de gikk til valgkamp for å få, sier Jim Murphy, som er majoritetslederen i Representantens hus i Texas.

Guvernør Greg Abbott (R) ønsker å vedta valglover som legger begrensninger for når man kan avgi stemme, blant annet ved å fjerne de utvidete stemmemulighetene som ble innført under pandemien for å redusere smittefaren.

Det antas at lovene vil føre til lavere valgdeltakelse, noe som i USA normalt slår gunstig ut for Republikanerne.

En bølge av nye valglover

Republikanerne jobber også i en rekke andre delstater for å endre valglovene til sin fordel. Ifølge Brennan Center ble det vedtatt 28 nye lover i 17 delstater mellom 1. januar og 21. juni i år.

Det mest kontroversielle lovvedtaket er trolig et i Georgia, hvor Republikanerne i praksis vil få ansvaret for å godkjenne eller underkjenne valgresultatet.

Justisdepartementet i USA har reagert med å gå til sak.

– Vårt søksmål hevder at de nye endringene i Georgias valglover ble innført med den hensikt å nekte eller begrense valgrettighetene til svarte i Georgia på grunn av deres hudfarge, sier justisminister Merrick Garland ifølge NBC News.