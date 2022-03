VILLEDET: Russlands president Vladimir Putin lytter til guvernør i St. Petersburg Alexander Beglov, under et møte i Kreml.

Amerikanske myndigheter: Putin villedes av sine rådgivere om krigen i Ukraina

Putins rådgivere skal ifølge amerikanske myndigheter være redde for å fortelle presidenten hvor dårlig invasjonen i Ukraina går for russiske styrker, melder CNN.

Av Silje Lien Sveen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi tror at Putin blir feilinformert av sine rådgivere om hvor dårlig det russiske militæret presterer, og hvordan den russiske økonomien blir forkrøplet av sanksjoner, fordi hans seniorrådgiver er for redde til å fortelle ham sannheten.

Det skal en representant fra amerikanske myndigheter ha uttalt til CNN.

Russland er under sterkt press fra flere kanter etter at de invaderte Ukraina natt til 24. februar. En måned etter invasjonen, har Russland enda ikke klart å nå sitt hovedmål og ta kontroll over hovedstaden Kyiv.

Onsdag bekrefter Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at russiske styrker derimot trekker seg tilbake fra hovedstaden.

Samtidig møter russiske styrker sterk motstand fra det ukrainske forsvaret, og Ukrainas forsvarsevne har tilsynelatende kommet overraskende på Russland og resten av verden.

Ifølge amerikanske myndigheter, skal Putin nå føle seg villedet.

– Vi har informasjon om at Putin føler seg villedet av det russiske militæret. Det er nå vedvarende spenning mellom Putin og forsvarsdepartementet, får CNN opplyst.

Kreml har ikke kommentert uttalelsene.

– Tydelig sammenbrudd

Det har tidligere vært kjent at russiske vernepliktige soldater deltok i invasjonen, noe de skulle slippe. Da Putin fikk informasjon om dette i begynnelsen av mars, varslet han angivelig å straffe tjenestepersoner som sendte ut de vernepliktige.

Også dette ble kommentert av amerikanske myndigheter onsdag:

– Putin visste ikke en gang at militæret hans brukte og mistet vernepliktige i Ukraina, noe som viser et tydelig sammenbrudd i strømmen av nøyaktig informasjon til den russiske presidenten.

Ifølge nyhetsbyrået AP, skal Biden-administrasjonen nå håpe at avsløringen vil bidra til at Putin revurderer sine alternativer i Ukraina.

Fremdeles kraftige angrep

Til tross for at det nå ser ut som at russiske styrker trekker seg ut av Kyiv, intensiverer angrepene seg andre steder. Flere eksperter peker på at tilbaketrekningen ikke nødvendigvis er reell, men en reposisjonering.

Onsdag meldes det om kraftige angrep i Donetsk og Luhansk, øst i Ukraina. Den ukrainske avisen Kyiv Independent, skriver samme dag at det skal ha foregått intense angrep i Kharkiv, nordøst i Ukraina.

– Russiske styrker smadret Kharkiv-området med rakettoppskytningssystemer 180 ganger 30. mars. Russiskse styrker angrep også området med artilleri og mortere, og skadet boligbygg og sivil infrastruktur, skriver avisen på Twitter.