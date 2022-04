FANGET: Her måtte ansatte ved kjernekraftverket i Tsjernobyl bo og sove i flere uker før de fikk avløsning av kolleger utenfra. Russerne tok kontroll over anlegget 24. februar og forlot det den 31. mars.

Tsjernobyl: Her ble ukrainske ansatte holdt fanget av russerne

I dette bygget måtte ukrainiske ansatte ved kjernekraftverket i Tsjernobyl bo og sove i flere uker.

Russerne tok kontroll over anlegget den 24. februar og først den 20. mars fikk kolleger som bodde utenfor anlegget lov til å komme inn og avløse de utslitte arbeiderne.

Det skriver CNN som har vært ved kjernekraftverket og snakket med de som jobber der.

Forholdene var enda verre for de 169 ukrainske soldatene fra Nasjonalgarden, som passet på anlegget. De skal ha blitt låst inn i kjernekraftverkets underjordiske bunker fra den kalde krigens dager.

– Her ble de holdt i 30 dager uten tilstrekkelig lys eller mat. De fikk ikke lov til å gå utendørs. Den siste dagen ble de tatt herfra til et ukjent sted, forteller Ukrainas innenriksminister Denis Monastyrskyj til CNN mens han står inne i bunkeren.

Nede i kjelleren av hovedbygningen i atomkraftverket er det sovesaler som har blitt fullstendig ransaket, skriver BBC.

SKYTTERGRAVER: Her har russiske soldater laget skyttergraver i Den røde skogen, hvor trærne døde etter reaktorulykken i 1986. Området er fortsatt det mest kjernefysiske forurensede området på planeten.

Gulvet er strødd med tepper, madrasser, klær, sko og andre personlige eiendeler til den ukrainske nasjonalgarden som ble holdt der. Tjenestemenn i Tsjernobyl sier russiske soldater plyndret det de kunne da de dro, og de tok også med seg de fangede medlemmene av nasjonalgarden.

Innenriksminister Denis Monastyrskyj sier at han tror mennene er tatt til Russland, via Hviterussland, som krigsfanger.

– I dag vet vi dessverre ingenting om deres skjebne sier han. I begynnelsen av april trakk de russiske styrkene seg ut av kjernekraftverket i Tsjernobyl, etter å ha hatt kontroll over området i over en måned.

Innenriksministeren sier videre at de russiske soldatene ransakte de ukrainske soldatenes eiendeler, «som hunder», og at de også stjal datamaskiner og annet teknisk utstyr.

UKRAINSK KONTROLL: Her heiser en ukrainsk soldat det ukrainske flagget ved kjernekraftverket i Tsjernobyl etter at landet igjen fikk kontroll over anlegget. Mediene fikk dette bildet av ukrainske styrker den 3. april.

Flere utenlandske medier har hevdet av de russiske soldatene ble utsatt for radioaktiv stråling mens de var i Tsjernobyl.

Soldatene skal ha blitt utsatt for alvorlig stråleeksponering under utgravinger av blant annet skyttergraver i «Den røde skogen». Skogen fikk navnet sitt da de fleste trærne der døde etter reaktorulykken i 1986.

Ifølge New York Times tilbrakte russiske soldater angivelig flere uker inne i den radioaktive skogen. Den Røde Skogen er fortsatt det mest kjernefysiske forurensede området på planeten.

– Vi ba dem ikke gjøre det, sa at det var farlig, men de ignorerte oss, sa Valeriy Simyonov, sjefssikkerhetsingeniør for atomanlegget i Tsjernobyl, i et intervju til avisen.

RUSSISKE SKYTTERGRAVER: På dette dronebildet, frigitt av det ukrainiske militæret, ser man angivelig skyttergraver som russerne bygget i nærheten av kjernekraftverket i Tsjernobyl.

Soldatene skal ha tråkket rundt på området med stridsvogner og bulldosere, gravd skyttergraver og bunkere - og utsatt seg selv for potensielt skadelige doser av stråling som ligger under jordoverflaten.

Det internasjonale atomkraftbyrået (IAEA) skrev imidlertid i en pressemelding 1. april at de ikke har fått verifisert rapportene om at russiske soldater har blitt utsatt for stråleskading. Men helseproblemer knyttet til stråleeksponering kan dukke opp etter flere tiår.

Ifølge CNN er det nå et høyere nivå av radioaktivitet i rommet hvor de russiske soldatene bodde mens de okkuperte atomkraftverket. Ukrainske tjenestemenn sier at soldatene dro med seg radioaktivt materiale på skoene sine etter å ha vært i «Den røde skogen».

– De gikk inn i den røde skogen og fikk med seg radioaktivt materiale på skoene, sier soldaten Ihor Ugolkov.

– De andre stedene er ok, men radiokativiteten har økt her siden det var her de bodde, legger han til.

Men radioaktiviteten er ikke veldig høy, kun litt høyere enn det World Nuclear Association, en internasjonal organisasjon som representererer verdens kjernekraftindustri, omtaler som naturlig stråling. Kun kontinuerlig eksponering utgjør en helsefare.

I tillegg til de utrangerte reaktorene i Tsjernobyl, har Ukraina fire aktive atomkraftverk, inkludert Europas største i Zaporizhzhia. Det russiske militæret okkuperte dette anlegget i begynnelsen av mars, da de tok kontroll over området.