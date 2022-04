MEDLEM? Sanna Marin, den finske statsministeren, har startet en haste-vurdering av om Finland skal søke Nato-medlemskap. Her hun sammen med Natos seneralsekretær Jens Stoltenberg i Helsinki høsten 2021.

Historisk vendepunkt: Venter Nato-søknad fra Finland før sommeren

OSLO/BARDUFOSS (VG) En finsk søknad om medlemskap i Nato kan foreligge før Nato-toppmøtet i juni. Russlands invasjon i Ukraina har endret finnenes syn på Nato fundamentalt. 62 prosent støtter nå et finsk Nato-medlemskap.

Publisert: Nå nettopp

Finlands statsminister Sanna Marin har varslet en utredning om finsk sikkerhetspolitikk om kort tid.

– Dørene til Nato står nå åpne og Finland bør ta en beslutning om en søknad i løpet av våren, sa statsministeren til sosialdemokratenes partistyremøte i helgen.

– Russland er ikke den naboen vi hadde forestilt oss, la hun til.

Den finske presidenten Sauli Niinistö og regjeringen har de siste ukene drevet et intenst diplomatisk arbeid i Natos viktigste hovedsteder for å berede grunnen for en sannsynlig søknad om Nato-medlemskap.

Men verken Niinistö eller Marin har offentliggjort sitt eget standpunkt til medlemskap i Nato.

Ventes før juni

– Om alt går som planlagt, kan det komme en søknad fra Finland i god tid før Natos toppmøte i Madrid i slutten av juni, sier Henri Vanhanen.

Han har forsker-bakgrunn fra Finlands utenrikspolitiske institutt. Nå er han rådgiver i Riksdagen for Finlands konservative parti Kokoomus.

– Det er ventet at regjeringen vil beskrive den nye og alvorlige situasjonen for Finland, etter at Russland angrep Ukraina. Det vil komme en vurdering av hvilke alternativer Finland nå står overfor, med fordeler og ulemper, men uten et klart råd på dette tidspunktet. De vil ikke binde opp debatten, sier Vanhanen til VG.

Han er ikke i tvil om hvor Finland er på vei nå. I en fersk måling fra YLE ønsker 62 prosent av folket medlemskap i Nato. 16 prosent sier nei.

– Etter at Riksdagen har gitt sitt råd, kan regjeringen og presidenten starte den formelle prosessen med en søknad. En avtale om tilslutning til Nato vil senere kreve to tredels flertall i Riksdagen. Akkurat nå ser det ut som om finnene er på vei til Nato, sier Vanhanen.

forrige



fullskjerm neste ØVER I NORGE: Jere Paldanius kjøres ut mot teltleiren i nærheten av Finnsnes i en BV206, av en av de vernepliktige som deltar i øvelsen. 1 av 3 Foto: Martha Holmes / VG

Nord-norsk vinterøvelse

700 finske soldater har deltatt på den store vinterøvelsen Cold Response 2022 i Nord-Norge i mars. Finland og Sverige er partnerland med Nato, og de øver stadig oftere sammen med norske soldater på hverandres øvelser.

De finske soldatene VG møtte ved en teltleir i nærheten av Finnsnes i Troms før helgen, var opptatt av at den den finske forsvarsviljen er høy. Ifølge den finske forsvarsmakten kan 280 000 soldater mobiliseres ved krig, og hele 870 000 er i tillegg registrert som reservister. Verneplikten er står sterkt, og er obligatorisk for menn.

Jutta Kostamovaara (19) fortalte at hun meldte seg til førstegangstjenesten fordi hun mener det er viktig å tjene landet sitt.

– Likestilling har også alltid vært viktig for meg. Jeg tenker at hvis jeg klarer noe og kan håndtere det, hvorfor skulle jeg ikke gjøre det, sa hun.

ØVER I NORGE: Eetu Harjaranti (19), til venstre), Neea Huikuri (23) og Jutta Kostamovaara (19) opererte side om side med norske soldater på den norske Nato-øvelsen Cold Response 2022 i mars.

Oberstløytnant Oskary Pavola ønsket ikke å uttale seg om det politiske Nato-spørsmålet, men sa finnene har god nytte av å øve sammen med Nato-landene:

– Finland er del av den vestlige verden. Vi har veldig nært samarbeid med våre vestlige partnere, for eksempel som i denne øvelsen, der vi styrker vår evne til å jobbe med spesielt Sverige og Norge, sa han.

Angår Sverige også

Den finske Nato-prosessen koordineres nå tett med den svenske regjeringen. For noen uker siden var Magdalena Andersson, Sveriges sosialdemokratiske statsminister, avvisende til å diskutere Nato-medlemskap. Hun sa at det kunne destabilisere Sverige.

Nå uttrykker hun seg helt annerledes:

– Jeg utelukker på ingen måte et Nato-medlemskap, sa hun til Sveriges Television i forrige uke.

Andersson har også varslet en inngående analyse fra regjeringens side, om hva som er best for Sverige i den nye situasjonen i Europa.

– Noe av det mest spennende ved den finske debatten, er hvor Sverige lander, sier Henri Vanhanen til VG.

Han minner om EU-prosessen i 1994, da de svenske velgerne gikk inn for medlemskap en måned etter at finnene hadde stemt for ja.

– Kanskje Sverige trenger et push fra Finland, sier han.

Da VG passerte frontlinjen under militærøvelsen mellom Barfufoss og Sørreisa, var finske tanks blant de som skulle forsvare Norge sammen med Sverige, mot blant annet franskmenn, amerikanere og nederlendere:

forrige



fullskjerm neste FRONTLINJEN: Finske tanks mellom Barfufoss og Sørreisa under Cold Response. 1 av 3 Foto: Martha Holmes / VG

Ville stenge Nato-døren

Et av Russlands «ufravikelige krav» fra desember, var å hindre enhver ny Nato-utvidelse. Det gjaldt ikke bare Ukraina. Putin ville også stenge Natos dør for Sverige og Finland.

Men Nato har avvist dette kravet blankt, og vist til at enhver nasjon har rett til å bestemme sin egen kurs.

Siden krigen startet 24.februar, har president Sauli Niinistø og statsminister Sanna Marin vært i kontinuerlig kontakt med andre europeiske ledere, blant annet med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

President Joe Biden tok imot den finske presidenten i Det hvite hus 4.mars.

MØTTE BIDEN: Finlands president Sauli Niinistö møtte USAs president Joe Biden i Det ovale kontor 4.mars, få dager etter at Russland hadde gått til militært angrep på Ukraina.

Sikkerhetsgarantier

Rett over påske kommer Niinistø på offisielt besøk til Oslo og skal møte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Ifølge VGs opplysninger har Finland blant annet utforsket hva salgs sikkerhetsgarantier landet kan få i perioden mellom en søknad og et fullt medlemskap - i tilfelle Russland vil forsøke å hindre et finsk Nato-medlemskap.

Supo, det finske sikkerhetspolitiet, har advart mot mulig russisk innblanding:

– Hele det finske samfunnet må være forberedt på at ulike tiltak fra Russland, som vil prøve å påvirke beslutningsprosessen i Finland i Nato-spørsmålet, sier Supo-sjefen Antti Pelttari i en uttalelse.

Grensen mot Russland

Finland har 1340 kilometer felles grense med Russland. Forholdet til naboen i øst preger mer enn bare finsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Til sammenligning er den norske grensen mot Russland knapt 198 kilometer.

– Jeg har mange russiske venner, og er trist for dem. De er fine folk og dette er ikke deres feil, sa Jere Paldanius, pressemedarbeider for de finske forsvarsstyrkene, mens han kjørte VG inn mot den finske leiren.

ØVER I NORGE: Eetu Harjaranti (19), (til venstre), Mikko Rantama (20) Neea Huikuri (23) og Jutta Kostamovaara (19)

Finlands forsvarssjef, general Timo Kivinen, besøkte også sine nordiske kolleger på Bardufoss mot slutten av militærøvelsen. I en epost til VG skriver han at Finland har tatt betydelige steg for å sikre at de er klare til å respondere raskt på militære trusler etter 2014, og at de vil være klare til å forsvare Finland i enhver situasjon.

– Russlands angrep på Ukraina har endret Finlands sikkerhetsmiljø. Russland har konstatert at Finland er et uvennlig land som et EU-medlemsland. Men det er på nåværende tidspunkt ikke noen umiddelbar militær trussel mot Finland, sier han.

Han sier interoperabilitet med Nato-landenes styrker har vært tatt hensyn til i utviklingen av de finske forsvarsstyrkene gjennom flere år.

– Informasjonsutvekslingen med NATO har intensivert siden lanseringen av den russiske invasjonen på Ukraina.