California: − Alt gikk av hengslene

En ny bølge skyller

over Californias

solskinnsdrøm. Hjemløshet, narkosalg

og kriminalitet herjer

i USAs mest liberale by. Er velgerne her i ferd

med å få venstrevridd

politikk i vrangstrupen?

– ALT GIKK AV

HENGSLENE

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I San Francisco står Golden Gate-broen som en mektig inngangsport til hippie-nostalgi, moderne, liberale verdier og grensesprengende teknologiutvikling i Silicon Valley.

Historien om hvordan selskaper som Apple vokste ut av gutterom og garasjer er velkjente sagaer som har forandret amerikansk økonomi – og verden.

– Alt gikk bare opp, opp, opp. Så kom covid, sier Benjamin Ross (35).

Jobben hans er å rekruttere folk fra hele USA til meget godt betalte jobber i Facebook, Instagram og Google.

Ross står på takterrassen til en restaurant for bemidlede i San Franciscos sentrumskvartaler, kalt Tenderloin. Han forklarer hvordan han og andre fra USAs mest progressive by tenker om hverdagskriminaliteten, som tok av under pandemien.

– Motorsykkelen min ble stjålet, jeg fikk ikke post på et helt år fordi det var innbrudd i postkassen min hver eneste dag. Jeg har sett folk bli ranet, selv har jeg blitt overfalt bakfra. Det er blitt normalt her nå. Det pleide ikke å være det.

Reaksjonen?

– Det er så liberalt her. Selv om vi blir ranet, vil vi ikke si at vi trenger politiet, svarer Ross.

– Det er bare: «De hadde en vanskelig barndom. Jeg er privilegert som faen».

I downtown

San Francisco

ligger Twitter-

hovedkvarteret. På gatene rett ved

selges og brukes

metamfetamin og

fentanyl åpenlyst –

uten innblanding

fra politiet.

Ifølge siste telling har San Francisco nå nær 8000 hjemløse – og det er knapt noen andre fotgjengere å se. Mennesker står bøyd over seg selv, svakt vaggende, i dyp hestesko ned mot asfalten. Andre ligger utover fortauene, slått ut, sovende, i solen.

Matrester, søppel og ekskrementer er knust til bakken mellom provisoriske telt, vanvittige boligpriser, barnløse lekeplasser og tomme forretningslokaler.

Biltyverier, innbrudd, butikktyverier og overdoser har skutt i været.

Enkelte av byens borgere har sluttet å låse bilen, i håp om at vinduene i det minste ikke skal bli knust.

Det kalles «San Francisco-snø». Glasskår.

– Det kan være litt vanskelig å håndtere når gjestene er redde for sin egen sikkerhet. Det har vært et par skyteepisoder, sier servitøren på takterrassen.

Det er ikke det at det ikke finnes lover og regler, forklarer en politibetjent vi møter.

– Men vi blir bedt om å ikke håndheve dem.

I stedet har San Francisco etablert et utendørssenter her i Tenderloin-området, hvor brukere kan ta narkotika under oppsyn og stell fra helsearbeidere.

Under pandemien finansierte byen en teltleir rett utenfor rådhuset til rundt 600.000 kroner per telt. Køen strekker seg bortover langs den svarte duken som sperrer av området. Et skilt utenfor sier «kom som du er».

Men nå har et opprør mot folkevalgte med de mest progressive programmene kommet til overflaten – i San Francisco, men også andre steder i California.

Et solid flertall av velgerne valgte 7. juni å kaste lederen av San Franciscos påtalemyndighet, statsadvokaten Chesa Boudin.

Boudin var egentlig en offentlig forsvarsadvokat, ingen statsadvokat. Han var sønn av tidligere militante venstreradikalere fra terrorgruppen The Weather Underground, som satt flere tiår i fengsel. Og han hadde aldri ført en sak for retten som aktor.

I 2019 gikk han til valg på behandling, fremfor straff. Og vant.

Boudin ville redusere fengselspopulasjonen, reformere justissektoren og avsto fra å forfølge mindre forhold som gikk utover livskvaliteten i byen.

– Vi trenger ikke å fengsle oss ut av fattigdom, mente Boudin.

Nasjonalt red han på en bølge av motstand mot politimakt og diskriminering etter drapet på George Floyd.

Så snudde det, etter hvert som kriminaliteten økte gjennom pandemien. Da angret flertallet.

– Det var en opplevelse der ute av at man måtte slå tilbake mot det som skjedde, at myndighetene ikke fungerte. Noe måtte forandre seg, sier Jason McDaniel, førsteamanuensis i politisk vitenskap ved San Francisco State University, til VG.

Han drar en linje tilbake til 1960-tallet.

– San Francisco har vært vant til å huse en viss mengde uorden og sosiale problemer. Det var noe vi til dels gjorde med stolthet. Vi forsto at det var en del av byens historie og kultur, forklarer han.

Det er likevel langt fra hippietidens kreative cannabisutfoldelse til dagens syntetiske, superpotente fentanyl.

– Jeg tror tålmodigheten med dette nå begynte å bli tynnslitt.

Møt Michael

Shellenberger (51). Tittelen på

boken han har

utgitt, stiller en

sykdomsdiagnose.

Etter rundt 30 år i byen kom Shellenberger i fjor med «San Fransicko: Why Progressives Ruin Cities».

Hovedargumentet hans er at venstresidens progressive løsninger gjør problemene med hjemløshet og overdoser verre – at de står for en politikk som aktivt muliggjør misbruk og kriminalitet gjennom en ideologi som gjør alle til ofre.

Tidligere var han en registrert demokrat som kjempet for atomenergi. Scroller du gjennom Twitter-feeden og bloggen hans nå, vil noen kalle ham «aktivist», andre «journalist».

Han var også uavhengig guvernørkandidat for California helt frem primærvalget 7. juni.

En kvart million stemmer holdt til en tredjeplass og fire prosents oppslutning – mot demokrat og sittende guvernør Gavin Newsoms 56 prosent.

– Folk er triste og sinte. De er lei og har fått nok av den åpenlyse narkotikaen, byens forfall og kriminaliteten. Men også uvilligheten til å ta ansvar, sier han.

– Patologisk altruisme. Det er den beste beskrivelsen av situasjonen. Hjelpe, hjelpe, hjelpe ... men det hjelper ikke på avhengigheten. Du må ha en form for struktur, sier han og mener at for eksempel tilgang til permanent bopel bør være forbundet med krav om rusfrihet.

Der vi vandrer rundt i Tenderloin, ser ikke Michael Shellenberger ut som en politiker, med begge ørene brettet inn under en flatbremmet, brun caps.

Det han sier, er et klart brudd med den rådende tankegangen på rusfeltet i byen, hvor det primære målet er å redusere skadevirkningene av misbruket – fra rene nåler til et politi som ikke straffeforfølger hverken misbrukere eller gateselgere.

Chesa Boudin valgte for eksempel å fremheve hvordan selgerne, ofte fra Honduras, kunne være ofre for trafficking.

Shellenberger forklarer hvordan det han mener er en ideologi kommer til syne selv i måten man snakker på.

– Den politisk korrekte termen er «folk som opplever hjemløshet», ikke å være «hjemløs».

Lawrence Raw (32) er fra Oakland, på den andre siden av sundet fra San Francisco.

For halvannet år siden fikk han noen problemer med psyken, forteller han, og flyttet ut av leiligheten under omstendigheter som ikke er helt klare for VG.

– Jeg kom hit fordi folk bruker dop her og det da var mindre flaut, om du skjønner hva jeg mener. Alle er her ute av forskjellige grunner, sier han.

Nå sitter han på gaten rett ved en markedsplass for salg og bruk av narkotika.

Om nettene setter han opp et telt i en bakgate.

– Å våkne opp i et telt, det føles akkurat som hjemme.

Dop hjelper, mener han. Som crystal – metamfetamin.

– Når jeg bruker crystal, får det meg til å tenke på hva jeg skal gjøre videre. Når jeg er uten, tenker jeg bare på minnene mine. Minner, minner, minner.

Vi spør hva Raw mener om påstanden om at byen og politiets myke tilnærming til problemene bare gjør ting verre.

– De er veldig forståelsesfulle for hvorfor vi gjør dumme ting for å skaffe pengene. På grunn av pandemien og sånn, ja, de har vært følsomme. Støttende.

Ved inngangen til grøntområdet som omgir Golden Gate-broen kommer Richie Greenberg ut av en Starbucks-filial.

I desember i fjor fant han en kvinne på trappeinngangen til husdøren sin. Hun virket forstyrret og trolig ruset, husker han.

Da han ba henne gå sin vei, dro hun frem en kniv, sparket i døren hans og begynte å true.

Da dette skjedde, hadde Greenberg for lengst startet en kampanje for å kaste kontroversielle Chesa Boudin.

Greenberg, en tidligere republikaner, hadde fått nok etter flere tilfeller hvor seriekriminelle hadde fått gå fri etter Boudins ordre – og i noen tilfeller deretter kjørt ned og drept fotgjengere i stjålne biler.

– Umiddelbare røde flagg, mener Greenberg.

I løpet av kort tid samlet en underskriftskampanje tusener av navn. Det førte til en formell kampanje for å samle nok signaturer til å utløse et valg om å kaste Chesa Boudin.

En bevegelse var født, og på det andre forsøket lyktes en annen kampanje med å samle de nødvendige drøyt 50.000 signaturene – rundt ti prosent av byens registrerte velgere.

Nå i juni lyktes de med å kaste statsadvokat Boudin med rundt 55 prosent av stemmene.

– Jeg var mye ute for å hente signaturer, forteller Greenberg.

– Det folk sa, var: «Jeg har bodd i San Francisco hele livet mitt, og jeg kan ikke tro hva som skjer her.»

Nå har et lignende

opprør spredt

seg i California. På Venice Beach

våkner joggerne

til en ny hverdag.

Det er flere tegn til at den til vanlig svært progressive staten har begynt å trekke forsiktig mot høyre.

Under primærvalget for ordfører i Los Angeles kom Rick Caruso, en eks-republikaner og forretningsmann, tett opptil den mer tradisjonelle California-demokraten Karen Bass.

Et av Los Angeles mest populære områder, Venice Beach, har fått store leirer for hjemløse. Løsninger utformet med brede penselstrøk på hjemløsheten var sentralt i kampanjen til Caruso.

I november møtes Caruso og Bass til hovedvalget.

– Det er en beskjed om at vi må roe ned progressive reformer på justisfeltet, sier førsteamanuensis McDaniel om hvordan han tolker velgeratferden på delstatsnivå i California nå.

– Velgerne vil fortsatt ha en mer rettferdig kriminalpolitikk, men ikke radikale forandringer. De vil ha mindre opposisjon mot politiet, tror han.

McDaniel åpner også for at velgernes frustrasjon med inflasjon og pandemi kan ha gjort valget av påtalemyndighet til et sted å finne utløp.

George Gascón, lederen av påtalemyndigheten i Los Angeles, stilte til valg på en lignende plattform som Chesa Boudin – reformer og sosial rettferdighet.

Kampanjen for å utløse et utkastingsvalg mot ham har nå innlevert over 715.000 signaturer til verifikasjon. Står 567.000 signaturer igjen etter denne prosessen, kan Gascón kan møte samme skjebne som Boudin.

San Francisco var blant byene som holdt skolene stengt lengst under pandemien. Ytterliggående progressive i byens skolestyre fikk krass omtale da de – istedenfor å bruke tiden på å diskutere skoleåpning – ikke ville ha en homofil far med et multietnisk barn inn som medlem. Han var nemlig hvit.

McDaniel mener også at utstemmingen av Chesa Boudin vil bli lagt merke til nasjonalt blant demokratene i tiden som kommer. I november er det et svært viktig mellomvalg.

– Internt vil demokratene se på dette som et signal om å være forsiktige med energien som oppsto etter George Floyd og Black Lives Matter, sier han.

«Å sitte er ingen forbrytelse», står det på en plakat i kontorene til Coalition on Homelessness.

Lederen Jennifer Friedenbach omtales som innflytelsesrik i San Franciscos sosialpolitikk av både McDaniel og Shellenberger, henholdsvis med positivt og negativt fortegn.

– Valget om å stemme ut Boudin var en unik hendelse, som ikke nødvendigvis reflekterer bredere politiske trender, mener Friedenbach – og skiller dermed til dels lag med statsviteren McDaniel, og i alle fall politiker og forfatter Shellenberger.

– Men spiller en statsadvokat egentlig en rolle her, spør hun så.

– Hjemløshet er ingen forbrytelse. Det gir nok noe politisk mat til stemmer som mangler sunn fornuft og erfaring med hvordan problemet faktisk løses.

Slik forklarer Friedenbach situasjonen på gaten utenfor kontorene til organisasjonen hennes i Tenderloin:

– Vi kom akkurat ut av en pandemi. Mange sliter. Mange opplever hjemløshet langs hele vestkysten på grunn av høye priser på leiemarkedet. Og løsningene er åpenbare: Ingenting løser hjemløshet som et hjem.

Under pandemien ble tilbudene for midlertidig husly stengt ned og mange endte opp som hjemløse for første gang, forteller lederen.

– Vår hovedrespons til hjemløshet har vært en politirespons. Det har feilet. Kriminalisering fungerer ikke. Vi vet hva som fungerer. Vi har bare ikke nok av det, mener hun og fortsetter:

– Når folk har et sted å bo, når de betaler husleie, da er det deres eget hjem. Det eneste krav om rusfrihet gjør, er å sikre at folk som sliter forblir hjemløse. Det er virkelig umulig å slutte når du er ute på gaten.

Da Michael Shellenberger diskuterte påstandene i «San Fransicko»-boken sin med kona, spurte hun til slutt:

«Så det du sier er bare at vi er for liberale, rett og slett?»

Han måtte erkjenne at det vel var hovedpoenget hans.

– Dette er en veldig radikal by, og det virker selvforsterkende. De som ikke liker det, drar. De som blir, liker det.

Førsteamanuensis McDaniel og hjemløshetsarbeideren Friedenbach mener Shellenberger har fellestrekk med ytre høyre på Fox News, og kaller ham «useriøs» og «en opportunist».

Og, ja, han har vært på Fox News flere ganger, samt på den svært populære, men omstridte podkasten til Joe Rogan.

Likevel, å stemple politiske motstandere som «ytre høyre» er en kjent strategi på Californias venstreside. Det var også Chesa Boudins primære – og mislykkede – angrepsstrategi.

I en by med færre enn 50.000 registrerte republikanske velgere, som utgjør mindre enn syv prosent av velgermassen, var det over 120.000 som ville ha han ut.

– Jeg har fått motstand fra alt og alle. Avisene, aktivistgrupper, politiske partier, velgerne. Det er mer et spørsmål om hvor jeg ikke har møtt motstand, sier Shellenberger.

Vi prøver å få grep om hva han mener, som er så kontroversielt her.

– Byen skal være for alle. Nå er alt for dem, for de syke, svarer han – til tross for at vi ikke skal gå mange meterne utenfor Tenderloin-strøket før vi er i styrtrike nabolag.

Shellenberger mener en trussel fra lovens håndhevere om straff og fengsel er nødvendig. Han viser til at en rekke europeiske storbyer klarte å få orden på store utendørs dopmiljøer.

– Det må være konsekvenser for dårlig oppførsel og belønning for god oppførsel, for alle. Men det har du bare ikke i San Francisco, hevder han.

– Her mener venstresiden at det er ondskapsfullt.

På takterrassen

lever galgenhumoren. – San Francisco er

bare fucking crazy!

Jobben til Benjamin Ross med rekruttering er blitt vanskeligere nå. Folketallet i California synker. I San Francisco med 6,3 prosent fra 2020 til 2021.

For ikke lenge siden fikk Ross en mann med familie over til byen fra Texas. De varte i åtte måneder. De mente huset var for lite og at alle «bare var for skumle her».

– Alt gikk av hengslene, og Boudin var den som måtte håndtere det. Han ville unngå å putte folk i fengsel, og så begynte alle å bli ranet, skutt og drept, sier Ross.

– Folk sa bare: «Få politiet tilbake!»

– Stemte du?

– Jeg stemte for Chesa. Jeg elsker Chesa Boudin!