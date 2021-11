FUNNET: Fire år gamle Cleo Smith forsvant da hun var på campingtur med familien.

Savnet fireåring funnet i live etter tre uker

Den lille jenta ble funnet etter at politiet brøt seg inn i et låst hus. Én mann er pågrepet og varetektsfengslet etter hendelsen.

Fire år gamle Cleo Smith, som for snart tre uker siden ble borte under en campingtur med familien i Macleod i Vest-Australia, er funnet i live, melder blant andre The Guardian.

Store ressurser – som etterforskere fra nasjonalt og lokalt politi, helikopter og droner – ble satt inn i søket etter fireåringen.

Nå er hun altså funnet, i et hus i kystbyen Carnacon, skriver avisen. Campstedet «Blowholes Shacks», stedet Cleo Smith forsvant fra, ligger ikke langt unna.

En lokal mann er varetektsfengslet og blir nå avhørt av etterforskere.

Politiinspektør Col Blanch sier at politiet brøt seg inn i det låste huset, og fant jenta i ett av rommene. Kort tid etter ble hun gjenforent med foreldrene sine.

Jentas mor har tidligere fortalt at hun sist så datteren da hun våknet opp midt på natten for å spørre om vann. På morgenen var både fireåringen og soveposen borte.

– Våre bønner er hørt, skriver Australias statsminister Scott Morrison på Twitter.

