Nå åpner USA grensene: − Det har vært ødeleggende

MANHATTAN (VG) Siden mars 2020 har grensene til USA vært stengt for nordmenn. Nå ønsker New York City lommebøkene til vaksinerte internasjonale turister hjertelig velkommen.

– Internasjonale turister er ytterst viktig for byen, sier Chris Heywood i turistselskapet NYC & Company til VG.

Selskapet bruker nå seks millioner dollar på å lokke internasjonale turister til New York etter at grensene endelig åpner igjen 8. november.

Spol nær 21 måneder tilbake i tid.

Daværende president Donald Trump gikk på talerstolen og beordret stengte grenser. Ikke bare fra Kina denne gangen, men også fra store deler av Europa.

MUNNBIND: Selv om vaksineprosenten er høy, og tallene relativt lave – er det fortsatt mange som bruker munnbind både ute og inne.

For New York City kom likevel tiltaket altfor sent. De påfølgende ukene og månedene var kapasiteten på byens sykehus sprengt – og flere hundre døde hver eneste dag av corona.

Pandemiens episenter var nå i New York City.

De store turistbussene stoppet å kjøre.

Restauranteiere permitterte ansatte og lukket dørene.

Teatersalene på Broadway var tomme, turistene på Times Square var borte og flyttebiler kjørte livredde new yorkere ut av byen.

Leieprisene stupte og i aviser og på TV kunne man se eksperter spå verdensmetropolens død.

THE BIG APPLE: Byen stengte omtrent ned på dagen i mars 2020.

Døde New York?

Svaret er nei.

Men byen, og ikke minst dens innbyggere, har gått på enorme tap:

– Jeg tjener fortsatt mindre enn halvparten av hva jeg gjorde før pandemien, sier Tyler Fuller til VG.

Han står på Times Square og selger billetter til et av kveldens mange stand up-shows. En jobb han har hatt i snart ni år.

VG spør ham om han har tid til en prat. Det har han, men det må være en kjapp prat – for Fuller jobber nemlig på provisjon.

– Håpet er at ting endrer seg nå som internasjonale turister kan komme tilbake, sier han.

Til tross for at New York har vært åpen siden i sommer – har det ikke vært det samme, kan han fortelle.

STORE KONSEKVENSER: Tyler Fuller gleder seg til at turistene kommer tilbake.

Når man gjør opp regnestykket «etter» pandemien i en by som i 2019 fikk besøk av 66 millioner turister, er tallene blodrøde.

– Det har vært ødeleggende, sier Heywood som trekker spesielt tapet for hotellindustrien, turistnæringen og små bedrifter.

Fortsatt er arbeidsledigheten i byen det dobbelte av andre amerikanske byer. Flere barer og restauranter har stengt dørene for godt, skriver New York Times.

Og det er estimert at hvis kun ti prosent av arbeidere fortsetter å ha hjemmekontor – utgjør det 100.000 mennesker som hver dag ikke benytter seg av T-banen, plukker opp kaffe på den lokale kafeen eller spise lunsjen ute.

Og slikt kan det bli trøbbel av.

MANHATTAN: New York City ble hardt rammet av pandemien.

47 milliarder

Selv om internasjonale turister i 2019 kun utgjorde 13 millioner av de 66 millionene som besøkte byen – er de essensielle for verdensmetropolen, forteller Heywood.

– Åpningen av grensene er ytterst viktig for byens gjenoppretting.

– Internasjonale turister er lenger på besøk og de bruker dermed mer penger. De er også mer aktive når de er her. De spiser, shopper og går på broadway-show.

Før pandemien brukte turister 47 milliarder dollar årlig og finansierte mer enn 280.000 jobber, skriver New York Times.

Omtrent halvparten av disse pengene kom fra internasjonale besøkende. I år anslår turistselskapet at byens besøkende vil legge igjen rundt 24 milliarder dollar, halvparten av totalen i 2019.

TURISTNÆRINGEN: Mange har gått på store økonomiske tap under pandemien.

«Gjerrige»

Joel Ocasio står i en rød stor jakke med turistbussens logo på forsiden. I ti år har han huket inn turister fra gaten og solgt billetter til den guidede bussturen.

– Det kommer til å bli overveldende å få dem tilbake, sier han før kollegaen hans, som ikke ønsker å være en del av intervjuet, utroper:

– Jeg er så lei av de gjerrige amerikanerne.

– De bor her, og da føler de kanskje at de kan få rabatter. Men med de internasjonale turistene er det noe annet, følger Ocasio opp.

SAY YEEHAW: Turister på Times Square poserer sammen med «Naked Cowgirl».

New York City har nå en høy grad av vaksinerte innbyggere, og har siden i våres åpnet forsiktig opp igjen.

Er man vaksinert kan man nå nyte godt av byens mange fristelser. Men for å komme inn på barer, restauranter, treningssentre og teaterstykker er man nødt til å vise at man er vaksinert.

Dette gjelder også internasjonale turister som kommer til byen.

Så hvis du vil se frihetsgudinnen, spise pizza i Little Italy og kjøre gul taxi rundt i byen som aldri sover – sørg for å møt opp på flyplassen i Norge med en negativ covidtest og dokumentasjon på vaksinen.