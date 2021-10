VEKKER AVSKY: Donald Trump Jr. sitt T-skjortesalg etter skytetragedien i New Mexico går ikke ubemerket hen. Bildet viser den tidligere presidentsønnen (t.v.) og faren Donald Trump under en tale til våpenorganisasjonen National Rifle Association (NRA) i 2018.

Trump Jr. selger «Alec Baldwin kills people»-T-skjorter: − Avskyelig

Ekspresident Donald Trump har båret nag til Alec Baldwin siden skuespilleren parodierte ham. Nå profitterer sønnen Donald Trump Jr. på skyteulykken i New Mexico.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mens den amerikanske filmbransjen er i sjokk og sorg etter tragedien som utspilte seg på «Rust»-filmsettet i New Mexico forrige uke, har den tidligere presidentsønnen Donald Trump Jr. (43) produsert T-skjorter, collegegenser og hettejakker som gjør narr av skuespiller Alec Baldwin (63).

Sistnevnte avfyrte torsdag 21. oktober ved en feiltagelse et skudd som drepte filmfotograf Halyna Hutchins (42). Regissør Joel Souza (48) ble skadet i av det samme skuddet i det som er beskrevet som et uhell.

fullskjerm neste SØNDERKNUST: Alec Baldwin på parkeringsplassen utenfor politihuset i Santa Fe natt til fredag 22. oktober norsk tid. 1 av 5 Foto: Jim Weber/The New Mexican / Santa Fe New Mexican

Mandag denne uken promoterte Trump Jr. på Instagram stories at han solgte T-skjorter med påskriften «Guns don't kill people, Alec Baldwin kills people».

På norsk oversatt til «Våpen dreper ikke folk, Alec Baldwin dreper folk.»

Fra nettbutikken på sin hjemmeside selger Don Jr., som han også kalles, et sortiment med klesplagg i ulike farger med Baldwin-harselasen trykket i hvitt på fronten. Plaggene med påskriften lå fortsatt til salgs i nettbutikken da VG sjekket tirsdag ettermiddag.

HENGER UT BALDWIN: Dette er T-skjortene Donald Trump Jr. selger fra nettbutikken på sin hjemmeside.

– Giftig

Flere medier har omtalt T-skjortesalget. Ifølge britiske Independent la Trump Jr. blant annet ut et photoshoppet bilde av Alec Baldwin selv med teksten manipulert inn på brystkassen.

Forfatteren J. David Bethel kaller Trump-familien for «giftig» på Twitter.

43-åringe Trump Jr. har også spøkt med hendelsen i det som oppfattes som av kritikerne oppfattes som ondsinnede kommentarer. Han holder ikke tilbake:

– Til dere der ute som med falsk hellighet lar Alec Baldwin være i fred, la oss alle huske at Alec Baldwin ville vært den første personen som pisset på alles grav hvis skoene satt på den andre foten (Norsk betydning: «hvis dette gjaldt andre enn ham selv», journ.anm.). Faen ta ham! skriver Trump Jr. på Instagram.

Møtt med avsky

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Flere profilerte Hollywood-stjerner uttrykker avsky på sosiale medier.

Den tidligere «One Tree Hill»-stjernen og aktivisten Sophia Bush (39) er blant dem som går ut mot den tidligere presidentsønnen.

– Jeg håper Hutchkins-familien saksøker Trump-ene herfra til evigheten. Dette er AVSKYELIG. En ulykke på arbeidsplassen kostet en kvinne livet, og Trump-klanen snur dette til en syk spøk for profittens skyld, tvitrer hun.

Heller ikke «Will & Grace»-stjernen Debra Messing (53) legger bånd på seg.

– Don Jr. er et harskt stykke søppel. En kone, mor og kollega DØDE. Hvordan VÅGER DU å tjene penger på denne ufattelige tragedien. Du er en skadet, uelsket person. Jeg håper du får like mye medfølelse hvis en tragedie skulle ramme ramilien din, raser Messing på Twitter.

Gammelt grums

Bakgrunnen for Donald Trump Jr. kremmervilje i kjølvannet av skyteulykken er trolig parodistriden mellom faren og Alec Baldwin som pågikk i årevis.

Baldwin høstet mye latter og ros for en «Saturday Night Live»-sketsjer der han parodierte Donald Trump (75), noe Trump selv aldri la skjul på at han mislikte.

Fem ulike skuespillere har etter tur parodiert Trump for «SNL» helt siden 1988, da han var eiendombaron i New York. Alec Baldwin er den siste i rekken av disse. Han startet som Trump-parodiker i 2016 og er den som har parodiert milliardæren flest ganger.

Tidligere har Phil Hartman, Darrell Hammon, Jason Sudeikis og Taran Killam parodiert ekspresidenten.

PRESIDENTPARODI: Skuespiller Alec Baldwin parodierte i årevis Donald Trump på TV-showet «Saturday Night Live».

Både som presidentkandidat og president kom Trump med hyppige stikk mot Baldwin og uttalte blant annet at «SNL» var et «forferdelig tv-show».

Så langt som sønnens forretningsmetode i kjølvannet av skyteulykken gikk han imidlertid aldri. I den pågående våpendebatten i USA har Trump selv og sønnen begge vært tydelige på at de er våpentilhengere.

