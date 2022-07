BRENNER: Eieren av en kornåker ser på at en skogbrann sluker åkeren hans. Bildet er tatt 18. juli 2022 ved byen Tabara i Spania.

Hetebølge på vei nordover: − Hyppigere og mer intense

Onsdag får Norge en liten smak på hetebølgen som har herjet i Europa. Den ekstreme varmen har fått tragiske konsekvenser i flere land.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det har aldri vært så varmt i Storbritannia som det er nå.

Tirsdag ble det målt 39.1 grader i Charlwood i England, melder meteorologene i landet. Den forrige rekorden var på 38.7 grader og ble registrert i 2019.

Temperaturen er ventet å fortsette å stige utover dagen og det kan bli over 40 grader.

Også i resten av Europa stiger temperaturene. Det har vært kraftige skogbranner i blant annet Spania og Portugal med tragiske utfall.

1 / 2 REKORD: To personer kjøler seg ned i en fontene ved Trafalgar Square i London, tirsdag 19. juli. FONTENE: En mann kjøer seg ned i vannet i London. Bildet er tatt 19. juli 2022. forrige neste fullskjerm REKORD: To personer kjøler seg ned i en fontene ved Trafalgar Square i London, tirsdag 19. juli.

Løp fra flammene

I Spania måtte en mann løpe for livet, da en skogbrann slukte gravemaskinen hans. Flammene kom så nær at klærne hans begynte å brenne, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Angel Martin Arjona hadde gravd en grøft i et jorde for å stoppe skogbrannen som nærmet seg byen Tabara i Spania.

Arjona løp fra flammene, snublet og falt, før han fortsatte å løpe. Han ble fraktet til sykehus med alvorlige brannskader.

I Spania kan over 500 dødsfall knyttes til hetebølgen, ifølge Reuters. Den siste uken har det vært mer enn 30 skogbranner i Spania.

I Portugal har hetebølgen fått tragiske konsekvenser. Mandag ble et eldre ektepar funnet døde inne i et utbrent kjøretøy, skriver Reuters.

Ekteparet skal ha forsøkt å flykte fra en skogbrann som spredte seg i området ved Murça, og ble involvert i en trafikkulykke.

– Vi fant bilen fullstendig forkullet. Paret døde i bilen. Det er dramatisk det som skjer i Murça nå, mer enn halvparten av kommunen brenner, sier ordfører Mário Artur Lopes

Flere hundre mennesker er evakuert som følge av skogbranner i Portugal.

1 / 2 SPANIA: Brannmannskaper prøver å få kontroll på en skogbrann ved byen Tabara i Spania. Bildet er tatt 18. juli 2022. VARME: Dette er den andre hetebølgen som treffer Spania i år. Bildet er tatt 18. juli 2022. forrige neste fullskjerm SPANIA: Brannmannskaper prøver å få kontroll på en skogbrann ved byen Tabara i Spania. Bildet er tatt 18. juli 2022.

Også i Frankrike har det vært flere skogbranner og over 34.000 mennesker har blitt evakuert, skriver Reuters.

I Hellas har brannvesenet kjempet mot 73 ulike branner i løpet av et døgn på mandag, ifølge Reuters. Det er også sendt ut advarsel om at det er høy risiko for flere branner i landet.

I Belgia, Nederland og Tyskland er det også meldt høye temperaturer.

FRANKRIKE: En uteservering er ødelagt etter en skogbrann som spredte seg ved Pyla sur Mer i Gironde.

Må trolig leve med høye temperaturer

Forskere har advart om at hetebølger og ekstremvarme kan komme som en konsekvens av høyere utslipp og global oppvarming.

– Det forskningen viser er en trend mot hyppigere og mer intense hetebølger i Europa de siste årene. Og forskere finner stadig sterkere bevis for at denne trenden har et menneskeskapt bidrag, sier klimaforsker ved Cicero Marianne Tronstad Lund.

NASA har laget grafikk som viser temperaturendringene fra 1880–2021:

– Det er nok noe vi må regne med å leve med, denne trenden har begynt å bli gjeldende og vil nok fortsette å være der, sier hun.

Noen av konsekvensene vi nå ser av global oppvarming er umulig å reversere helt. Men alt håp er ikke ute, det er mulig å snu trenden.

– Den store jobben ligger i å faktisk følge opp løfter som allerede signert. Disse tar oss et stykke på vei, men vi må ha enda mer ambisiøse tiltak for nå målene, sier Tronstad Lund.

Målet er å begrense den globale oppvarmingen til under to grader. Helst under 1,5. Verden har nå nådd en oppvarming på 1 grad, ifølge klimaforskeren.

30 GRADER: Nå er hetebølgen på vei nordover og Norge får en smakebit.

Varmen beveger seg mot Norge

Nå ser det ut til at hetebølgen som har herjer i Europa beveger seg nordover.

– Det er særlig i morgen onsdag at det blir varmt. Flere steder på Østlandet kan få 30 grader eller mer. Men det ser ut som det blir ekstra varmt i Danmark og i Sverige, sier vakthavende meteorolog Unni Nilssen.

Nilssen forteller at det er uvanlig at det blir så varmt som dette. De siste 85 årene er det bare 33 av dem som har hatt 30 grader.

– Det virker som det blir hyppigere tilfeller av slik ekstremvarme og det kommer tidligere enn vanlig, sier Nilssen.