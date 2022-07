NEKTET Å SAMARBEIDE: Tidligere Trump-rådgiver Steve Bannon risikerer fengselsstraff. Her er han ferdig for dagen i tinghuset den 18. juli.

Tidligere Trump-rådgiver før rettssak: − Be for våre fiender, for vi skal gå «middelaldersk» til verks

Donald Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon er inne i sin andre dag i retten. Årsaken er at han nektet å samarbeide med komiteen som etterforsker stormingen av Kongressen.

Bannon er tiltalt for å ha vist forakt for kongressen. Selv mener han at han er uskyldig, skriver CNN.

USA-ekspert Eirik Løkke, som er rådgiver i den liberale tankesmien Civita, forklarer at dette innebærer at Bannon nektet å snakke med komiteen og lot være å levere dokumenter komiteen etterspurte. Siktelsen kom i november.

– Dette er en prinsipielt veldig viktig sak for kongressen. I det store og det hele er den viktig for å teste hvilken reel rett kongressen har til å innkalle vitner.

Info Stormingen av Kongressen 6. januar 2021 stormet tilhengere av tidligere president Trump den amerikanske Kongressen i Washington DC. Dette som protest mot det de mente var valgfusk av demokratene, da Joe Biden vant presidentvalget i 2020. 6. januar-komiteen er opprettet for å etterforske hendelsen og forløpet til hendelsen. Vis mer

– Be for våre fiender

Den første dagen i retten gikk unna på mandag og ble brukt til å sette juryen. Et arbeid som fortsatt på tirsdag, frem til nyhetsbyrået Reuters meldte klokken 19:38, norsk tid, at valget av juryen var fullført.

I forrige uke snudde Bannon på hælen og sa at han likevel ønsket å vitne for komiteen. Til tross for dette finner siktelsen fortsatt sted.

– Bannon er ganske glad i å prate, så det kan faktisk hende at han ender i kongressen for å tale sin sak – det ville ikke overrasket meg, sier Løkke.

VIKTIG: USA-ekspert Eirik Løkke sier at Steve Bannons sak er veldig viktig for å teste makten til kongressen.

I en nylig publisert episode av Bannons podkast «War Room», sa Bannon følgende:

– Be for våre fiender, for vi skal gå «middelaldersk» til verks mot disse folkene. Vi skal gå brutalt mot våre fiender. Hvem trenger bønn? Definitivt ikke Steve Bannon.

Bannon er ikke en mann som har unngått kontroverser. Han ble blant benådet av Trump i februar 2021.

6. januar-komiteen, som er opprettet for å etterforske stormingen av kongressen, har hatt flere høringer med ulike vitner, og personer som har vært tett på Trump.

Høringen den 28. januar, hvor Cassidy Hutchinson vitnet, vekket stor oppsikt.

En ny høring vil finne sted på torsdag, hvor det er ventet at Matthew Pottinger skal vitne. Han var vise-nasjonal sikkerhetsrådgiver under Trump, og var i Det hvite hus store deler av 6. januar 2021. Samme dag trakk han seg fra sin stilling. Dette skriver The New York Times.

Hva visste han om stormingen?

Bannon skal ha pratet med Trump 5. januar 2021. I en podkast senere samme dag, sa han at «helvete vil bryte løs i morgen». Dette skriver CNN.

Da stormingen fant sted var Bannon ikke lenger Trumps rådgiver, ettersom Trump hadde gitt ham sparken allerede i 2018. I ettertid skal Bannon ha hatt mer en uformell rolle.

– Komiteen vil prøve å finne ut hvilken uformell rolle han hadde, sier Løkke.

6. JANUAR 2021: Tilhengere av Donald Trump i Kongressen i Washington D.C, etter stormingen av bygget.

– Er det ikke rart at Trump skal ha fått råd av en han hadde sparket?

– Det er ikke uvanlig i en «Trump-verden». Der er de helter den ene dagen og skurker den neste.

Under en nyhetssending på MSNBC, sa journalist John Heilemann at da han intervjuet Bannon i oktober 2020, «var det veldig klart at Bannon hadde brukte mye tid på å tenke gjennom det eksakte scenarioet som utspilte seg».

Løkke forteller at Trumps tidligere stabssjef i Det hvite hus, Mark Meadows, har sluppet å uttale seg til komiteen, som følge av at deler av regjeringen skal kunne få utøve kommunikasjon seg imellom konfidensielt.

WASHINGTON DC: Tidligere stabssjef i Det hvite hus, Mark Meadows.

Ifølge Løkke mener Bannon at han har det samme privilegiet, men sier at det er vanskelig å argumentere for dette da Bannon ikke hadde noen offisiell rolle.

Bannons advokat sier at de blir nødt til å forklare overfor juryen at Bannon trodde dette privilegiet var gjeldende da han nektet å prate med komiteen, skriver Nyhetsbyrået Reuters.

Flere amerikanske medier skriver at dersom Bannon blir funnet skyldig, vil strafferammen være på mellom 30 dager og et år i fengsel. The New York Times skriver at han potensielt også vil få en bot på mellom 100 og 100.000 dollar.