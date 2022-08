MULIG REGJERING: (f.v.) Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni og Matteo Salvini ser ut til å skulle danne en regjering etter valget i Italia den 25. september.

Første gang siden krigen: − Det er fascister i den mulige regjeringen

Med røtter tilbake til Benito Mussolinis fascistiske parti, kan Italia komme til å få sin første kvinnelige statsminister. Dette kan få konsekvenser for landets relasjon til Russland og EU.

Det skulle egentlig være valg i Italia i 2023, men ettersom tre partier og statsministeren selv har trukket seg fra regjeringen, vil valget finne sted allerede 25. september.

Tre partier på høyresiden går samlet til valg, og kommer ifølge meningsmålingene til å få makten i landet.

For første gang siden krigen

Det ytre høyre-partiet Italias brødre, med Giorgia Meloni i spissen, leder meningsmålingene med sine 23 prosent, melder nyhetsbyrået Reuters.

Italias brødre satser på å forme regjering sammen med Matteo Salvini sitt parti, Lega, og Silvio Berlusconi sitt parti, Forza Italia.

Dette vil i så fall bli Italias første ytre høyre-regjeringen siden andre verdenskrig, skriver The Guardian.

Kommentator i VG og Italia-kjenner, Yngve Kvistad, sier at Italias brødre er et nasjonalkonservativt parti, som står til høyre for partiet Lega.

TAR AVSTAND: VGs kommentator Yngve Kvistad forteller at Giorgia Meloni er opptatt av å ta avstand fra partiets fascist-stempel.

– Meloni sitt parti er en videreføring av «Alleanza Nazionale», som i sin tid var en videreføring av nyfascistpartiet som ble startet av Mussolinis tilhengere i 1946.

– Men er de fascister i dag?

– Det er fascister i den mulige regjeringen, og Italias brødre kaller seg for fascister. For å dempe frykten er Meloni opptatt av å ta avstand fra fascismen, men hun står også veldig for verdier på høyresiden i familiepolitikken. Hun er sterkt katolsk, innvandringskritisk og mot abort.

Venner av Putin

Meloni har sagt at Italia kommer til å fortsette å sende våpen til Ukraina, selv om de konservative vinner valget, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Italias brødre var et av de få partiene som helhjertet støttet nåværende statsminister Mario Draghi i å sende våpen til krigen mot Russland.

Kvistad forteller at selv om Meloni har vist støtte til Ukraina, har det seg slik at de hun eventuelt skal forme regjering med, er venner av Putin.

– Berlusconi og Salvini er personlige venner av Putin – de har besøkt hverandre mange ganger. Berlusconi og Salvini er skeptiske til sanksjonene mot Russland, og lunkne overfor Nato. Også Meloni er lunken overfor Nato, men enda mer skeptisk til EU.

YTTERST PÅ HØYRESIDEN: Giorgia Meloni kan komme til å bli Italias første kvinnelige statsminister. Her taler hun under en demonstrasjon i Roma, 20. juli.

Italia har hatt store økonomiske problemer etter å ha blitt hardt rammet av coronapandemien.

Kvistad forteller at landet skal motta nærmere 700 milliarder kroner i rent tilskudd fra EU, i tillegg til 1300 milliarder i lån. For å fortsette å få tilgang på disse pengene må Italia innføre om lag 50 reformer.

Roberto Iacono er samfunnsøkonom og førsteamanuensis ved NTNU, i tillegg til å være italiener. Han forteller at de italienske bankene hevet boliglånsrentene betraktelig, fordi markedet var skeptisk til å låne landet penger i en usikker tid.

MÅ PASSE PÅ: Roberto Iacono sier at Italia har en stor statsgjeld, noe landet må være forsiktig med.

– I en situasjon der Italia må nå noen mål for å få lånet fra EU, er det problematisk at det kan bli store avstander mellom hva Europa mener og det Meloni mener, sier Iacono.

Statsministeren trakk seg

Draghi fikk rollen som statsminister etter at Giuseppe Conte gikk av i 2021. Iacono forteller at Draghi hadde stor støtte i regjeringen, og at president Sergio Mattarella valgte Draghi fordi han trodde han kunne være en samlende figur i en koalisjonsregjering som skulle forhandle med Europa.

Draghi er politisk uavhengig, og tilhører ikke et parti.

For to uker siden trakk tre partier seg fra regjeringen, derav Forza Italia og Lega, i tillegg til den mer venstrevridde Femstjernersbevegelsen. Like etterpå ga Draghi fra seg statsministerembetet.

– Draghi gikk til presidenten og ba om avløsning, fordi han følte han ikke hadde den nødvendige tilliten hos regjeringen, sier Kvistad.

UT AV SJEFSSTOLEN: I forrige uke trakk Mario Draghi seg fra sin stilling som statsminister, etter at tre partier forlot regjeringen.

Iacono forteller at alt gikk veldig fort, og at det var overraskende at Draghi trakk seg.

– Det er kanskje ikke rett tidspunkt til å la regjeringen falle og ha et nytt valg, men det var rett av Draghi å gå til presidenten og si at han ikke hadde støtte, da han ikke fikk gjennomført noen vedtak.

Et politisk spill

Kvistad tror det er mulig at Forza Italia og Lega fulgte med på meningsmålingene, og deretter gikk ut av regjeringen for å fremskynde valget.

– Meloni er smart. Hun valgte å ikke bli med i regjeringen til Draghi, for hun så at den måtte få på plass såpass mange upopulære tiltak, som for eksempel økt pensjonsalder. Det er typisk populistisk tenkning, som har gitt uttelling.

Ved sist valg i 2018 fikk Italias brødre bare fire prosent av stemmene, men nå er situasjonen en helt annen. Iacono beskriver stemningen i Italia som ambivalent.

– Folk stoler på regjeringen, og syns den har taklet krigen, coronapandemien og gassimporten bra. Det er en stor, diplomatisk koalisjonsregjering. På den andre siden sier meningsmålingene noe helt annet. Jeg vet ikke hvordan disse to bildene går sammen.

Mandag ble de tre partiene enige om at det partiet som får størst oppslutning kan velge statsminister, forteller Iacono.

– Meloni kan bli den første kvinnelige statsministeren, men på den andre siden har hun fortid i radikale, ytre høyre-miljøer. Det er rart å se disse kreftene igjen, for det har ikke skjedd siden fascismen.

Kvistad legger til at det er mulig det kommer en mobilisering fra sentrum og venstresiden.

– Problemet er at partiene på venstresiden i Italia er veldig dårlige på å samarbeide, fordi de har så mange prinsipper. Høyresiden er mer pragmatisk.