Reuters: Slik var de hemmelige forberedelsene før invasjonen

«Sovende» agenter og infiltrering av Ukrainas sikkerhetsapparat var del av en langvarig fase med forberedelser før Russland angrep landet i februar, skriver nyhetsbyrået Reuters.

24. februar invaderte russiske styrker Ukraina, på ordre fra president Vladimir Putin.

Samme dag tok de kontroll over atomkraftverket Tsjernobyl: På mindre enn to timer var kraftverket erobret. 169 ukrainske soldater fra nasjonalgarden la fra seg våpnene.

Den raske erobringen var ingen tilfeldighet, ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået skriver at det som skjedde i Tsjernobyl var en del av en større plan fra Kreml om å infiltrere Ukraina gjennom å bygge et nettverk av hemmelige agenter.

ATOMKRAFTVERK: En kuppel dekker den fjerde atomreaktoren på atomkraftverket Tsjernobyl som eksploderte i 1986.

Reuters har snakket med fem mennesker som skal kjenne til Kremls forberedelser. Ifølge dem trodde mange fra Putins team at Russland ikke ville trenge en stor hær for å invadere Ukraina.

De skal også ha antatt at det ikke ville ta mer enn noen dager å tvinge presidenten i Ukraina, Volodymyr Zelenskyj, til å gå av, rømme eller overgi seg.

På innsiden

– Bortsett fra den ytre fienden har vi dessverre en fiende på innsiden, og denne fienden er ikke mindre farlig, sa sekretæren for Ukrainas nasjonale sikkerhets- og forsvarsråd, Oleksij Danilov, i et intervju.

Ifølge han hadde Russland agenter i Ukrainas forsvars-, sikkerhets- og justissektoren.

INDRE FIENDE: Sekretæren for for Ukrainas nasjonale sikkerhets- og forsvarsråd, Oleksij Danilov, understreker at fienden på innsiden er like farlig.

Ukrainas statlige etterforskningsbyrå skal ha iverksatt en gransking om nasjonalgarden brøt loven ved å overgi sine våpen til de russiske styrkene. Det forteller en ikke navngitt kilde fra lokale myndigheter i Ukraina.

Nasjonalgarden forsvarer overgivelsen og påpeker at risikoen er høy ved et atomkraftverk.

Reuters har fått tilgang på rettsdokumenter og vitnesbyrd. De avslører at Sikkerhetssjefen på Tsjernobyl, Valentin Viter, er mistenkt for forræderi og etterforskes for å ha forlatt posten sin.

Advokaten til Viter sier anklagene er uten grunnlag.

SKYTTERGRAVER: Bildet fra 16. april viser skyttergraver gravd av russiske styrker i nærheten av Tsjernobyl.

En av kildene Reuters har snakket med forteller at russiske agenter ble sendt til Tsjernobyl for for å bestikke ledelsen og gjøre klart til overgivelsen.

Reuters har ikke klart å verifisere om dette stemmer, men Ukrainas statlige etterforskningsbyrå sier at de etterforsker en tidligere høytstående tjenesteperson innen etterretning, Andriy Naumov.

Han er mistenkt for forræderi for å overgi sikkerhetshemmeligheter fra Tsjernobyl til et annet land.

Flere «sovende agenter»

Flere av de ikke-navngitte kildene Reuters har snakket med skal kjenne til Kremls plan. Ifølge dem var planen til Russland å iverksette såkalte «sovende agenter» på innsiden av Ukrainas statsapparatet.

Dette er hemmelige agenter som blir plassert enten i et land eller i en organisasjon. De skal ikke foreta seg noe med en gang, men skal fungere som en potensiell ressurs dersom det trengs.

Vestlige etterretningsrapporter har også meldt at Kreml planla at Oleg Tsaryov, en tidligere ukrainsk politiker, skulle lede en marionettregjering for Putin i Kyiv.

VESTLIG ETTERRETNING: Oleg Tsaryov har tidligere blitt pekt på av vestlig etterretning som en mulig ny leder for Kyiv, dersom alt gikk etter Russlands plan. Bildet er fra 2014.

Ifølge Tsaryov har Reuters’ gransking av planen til Moskva «veldig lite å gjøre med virkeligheten». Han ville ikke kommentere forholdet sitt til Kreml.

Presidentkontoret i Ukraina, statsadvokaten og Ukrainas sikkerhetstjeneste (SBU) har ikke svart på Reuters henvendelse om saken.

En talsmann for Kreml, Dmitry Peskov svarte følgende:

– Alle disse spørsmålene har ingen ting med oss å gjøre, derfor er det ingenting for oss å kommentere her.

Det russiske etterretningsbyrået, FSB, og forsvarsdepartementet svarte ikke på Reuters spørsmål.

Sa opp flere

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa opp sjefen for sikkerhetstjenesten, Ivan Bakanov, og riksadvokat Iryna Venediktova, tidligere i juli.

Også en rekke av Ukrainas ambassadører til andre land har blitt sagt opp.

Ifølge Zelenskyj er det så langt registrert 651 lovbrudd knyttet til trusler mot rikets stand og samarbeid med russere blant tjenestepersoner underlagt riksadvokaten og i sikkerhetstjenesten.