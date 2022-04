TIL AFRIKA: Torsdag presenterte Boris Johnson planene om å sende enkelte asylsøkere til mottak i Rwanda mens søknaden deres behandles.

Storbritannia sender asylsøkere til Rwanda: «Slemt og ufyselig»

Storbritannia setter inn marinen for å stanse båtmigranter. Asylsøkere som tar seg til Storbritannia på denne måten, skal sendes til asylmottak i Rwanda.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Statsminister Boris Johnson presenterte avtalen med Rwanda om å opprette asylmottak i det østafrikanske landet torsdag formiddag.

– Risikoen for å ende opp i Rwanda og ikke Storbritannia vil være en betydelig avskrekker over tid, skal Johnsen ha sagt ifølge Reuters.

Samtidig kunngjorde han at marinen får ansvaret for å patruljere Den engelske kanal for å stanse dem som prøver å komme seg til Storbritannia i små og ofte lite sjødyktige båter.

– Storbritannia kan ikke ha et parallelt, ulovlig system. Vår medfølelse kan være uuttømmelig, men vår kapasitet til å hjelpe er ikke det, sa Johnson.

Rwanda først ute

Nyheten om asylavtalen var lekket ut på forhånd, og Rwanda kom Johnson i forkjøpet med kunngjøringen.

– Rwanda ønsker dette partnerskapet velkommen, sier Rwandas utenriksminister Vincent Biruta i en pressemelding noen timer før Johnsons tale. Biruta sier avtalen og mottakene skal «tilby en lovlig vei til oppholdstillatelse».

Dermed vil folk som søker seg til Storbritannia, bli fløyet rundt 700 mil, om de har tatt seg dit på ulovlig vis.

Innenriksminister Priti Patel besøker Rwanda torsdag, og det er ventet at offisielt skal undertegnes mens hun er i landet, skriver nyhetsbyrået Press Association (PA).

Asylsøkerne vil oppmuntres til å etablere seg i Rwanda heller enn å søke seg til Storbritannia, skriver nyhetsbyrået videre.

OFFISIELT: Storbritannias innenriksminister Priti Patel besøker Rwanda torsdag, og det er ventet at den omstridte asylavtalen blir offisielt signert under besøket.

Frykter kaos

Rwanda får 120 millioner pund, tilsvarende i underkant av 1,4 milliarder kroner, for ordningen i en prøveperiode.

Flyktningorganisasjoner kritiserer opplegget som «slemt og ufyselig», sier den ikke vil håndtere de underliggende problemene og at den vil «føre til mer menneskelig lidelse og kaos», samtidig som den potensielt kan koste mye penger.

Flere opposisjonspolitikere har også vært sterkt kritiske til regjeringens planer.

Statsminister Johnson er under press for å ha brutt egne coronarestriksjoner og var ventet å anføre at det trengs handling for å bekjempe de «motbydelige menneskesmuglerne» som gjør havet om til en gravplass.