BRENT KORAN, BRENT BIL: Her ved Koppargården i Landskrona kommune i Skåne brøt det ut opptøyer lørdag, selv om det ikke ble noe av koranbrenningen her. Igjen står brente biler.

Opptøyer i særlig utsatte områder: − Det bor ingen svensker her

SKÅNE (VG) De voldsomme koran-opptøyene har funnet sted i «særlig utsatte områder». Her står utbrente biler og drap uoppklart.

– Det er ikke klokt! De elbussene koster syv millioner kroner, sier 59 år gamle Håkan på kav skånsk.

Han ser på den utbrente bussen som står midt i veien i Rosengård, en forstad til Malmö. Han jobber til vanlig som bussjåfør for det samme selskapet.

– Det er forferdelig med disse opptøyene. Det er mange ungdommer her uten jobb, tøffe innvandrerungdommer. De vil ikke betale for seg på bussen, noen ganger sier jeg fra til dem, andre ganger ikke, de kan jo ha kniver og våpen, sier Håkan.

1 / 3 BUSSJÅFØR: Håkan kjører til vanlig buss i området. Søndag parkerte han sykkelen for å se på den utbrente bussen i Rosengård. FORFERDELIG: «Jimmy» ser på bussen fra vinduet sitt, og sier det er forferdelig det som har skjedd. FULL FYR: Bussen sto i full fyr lørdag kveld, noen timer etter at det hade roet seg ned ved markeringen til Rasmus Paludan. forrige neste fullskjerm BUSSJÅFØR: Håkan kjører til vanlig buss i området. Søndag parkerte han sykkelen for å se på den utbrente bussen i Rosengård.

Rydder opp

Søndag formiddag rydder det svenske samfunnet opp etter nok en brann i Sør-Sverige denne påsken.

Natt til første påskedag ble det kastet stein og molotovcocktailer mot politiet, en lokalbuss ble påtent. Nå jobber politiet og «Donald bilberging» for å fjerne restene.

Rosengård er et såkalt «særskilt utsatt område». Her mener svensk politi det kan være vanskelig eller nesten umulig for dem å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag. Videre kan det finnes «parallelle samfunnsstrukturer» og høy konsentrasjon av kriminalitet.

Politikere i Gøteborg har laget en handlingsplan hvor målet er at ingen områder der skal være «utsatte» i 2025. Politikere i Malmø har tatt til orde for samme mål for Malmø i 2030.

For å nå målet kreves trygghetsskapende og kriminalitetsforebyggende tiltak, men også tiltak som minsker og motvirker segregering og øker likheten, står det i handlingsplanen.

«Kartgränser utsatta områden i region Syd». Her vises kartene over boligblokkene Koppergården i Landskrona til venstre, og Rosengård til høyre, begge markert som «særskilt utsatt» i 2021.

Det er til slike utsatte områder den høyreradikale koranbrenneren Rasmus Paludan har lagt sin påsketurné, nabolag i Norrköping, Linköping, Rinkeby og Landskrona utenfor Malmö.

Det er her de voldelige opptøyene har oppstått, med steinkasting og påtente politibiler.

1 / 3 VED E6: Rasmus Paludans markering ble flyttet fra Landskrona til denne rasteplassen ved Øresundsbroen, hvor det etter hvert brøt ut opptøyer lørdag kveld. VED E6: Rasmus Paludans markering ble flyttet fra Landskrona til denne rasteplassen ved Øresundsbroen, hvor det etter hvert brøt ut opptøyer lørdag kveld. VED E6: Rasmus Paludans markering ble flyttet fra Landskrona til denne rasteplassen ved Øresundsbroen, hvor det etter hvert brøt ut opptøyer lørdag kveld. forrige neste fullskjerm VED E6: Rasmus Paludans markering ble flyttet fra Landskrona til denne rasteplassen ved Øresundsbroen, hvor det etter hvert brøt ut opptøyer lørdag kveld.

– Katastrofe

Ute i en skinnsofa like ved brannåstedet i Rosengård, sitter en norsk familie fra Bergen-området. De er på besøk hos datter og søster Charlotte, som har bodd her i Rosengård i syv år.

– Det er en katastrofe, helt enkelt, sier hun på svensk.

– Slike hendelser gjør at man får skrekken. Det pleier ikke å være sånn til vanlig. Det har vært noen drap her, og noen opptøyer, men i hverdagen er ting helt normalt, sier hun.

Like over gaten sitter Abbas (31) og Issam (71). De trives til vanlig godt i nabolaget.

– Jeg bor med utsikt rett ned til brannen. Sønnen min ble så redd, så jeg har flyttet ham til familie et annet sted, sier Abbas.

– Dette er forstyrrede ungdommers verk! Vold er ikke bra, men hvis ikke han Rasmus hadde kommet, så hadde ikke noe skjedd, sier Issam.

1 / 4 MOR OG DATTER: Charlotte har bodd i Sverige i seks år. I Påska er mor Lillian, her på vei inn i leiligheten, på besøk. PÅ BESØK: Daniel og Serena er på besøk fra Hordland. De ble vekket av høye smell - og fikk se bussen stå i full fyr. VRAK: Slik så bussen ut søndag formiddag, da bergingsbilen jobbet på stedet. HOLDT VAKT: Politikonstabler holdt vakt på stedet, og snakket med små barn som trasket forbi. forrige neste fullskjerm MOR OG DATTER: Charlotte har bodd i Sverige i seks år. I Påska er mor Lillian, her på vei inn i leiligheten, på besøk.

– Galt av svensk politi

Søndag var det nye opptøyer i Linköping og Norrköping, hvor tre personer er truffet av rikosjetter fra politiets varselskudd. Paludan hadde meldt på Facebook at han skulle holde nye markeringer her, men hadde ikke fått tillatelse av politiet.

På tross av at det ikke ble koranbrenning, ble det opptøyer.

Til Koppargården kom heller ikke Paludan.

Politiet valgte å flytte ham til en rasteplass langs E6 like ved Øresundsbroen, hvor det også brøt ut voldsomme opptøyer lørdag – før også branner ble startet i Rosengård senere på kvelden.

Men det skulle heller ikke stoppe opptøyer i Landskrona, hvor vi søndag møter Ali Kassem (71).

Han har bodd her i 37 år.

– Det er getto her, det bor ingen svensker her! Før var det mye svensker her, nå er det ingen. To i den blokka her, ingen i den blokka der, og ingen der, sier han og peker rundt seg.

Kassem er oppgitt over svensk politi som gir Paludan tillatelse til å tale og brenne koranen.

– Det er galt av dem å beskytte ham. Det bor 99 prosent muslimer her, så ikke kom hit under ramadan og brenn koranen. Det er helt unødvendig og uakseptabelt, vi må ha respekt for hverandre.

37 år: Ali Kassem (71) har bodd i Landskrona i 37 år, forteller han. Før bodde det mange svensker i nabolaget, men ikke nå lenger.

Drap utenfor blokka

Langs gaten står to utbrente biler fortsatt i veien, hvor bilene fortsatt må kjøre i sikksakk for å unngå utbrente rester fra opptøyene lørdag ettermiddag.

– Det skjedde et drap rett utenfor blokka her for noen uker siden, sier Kassen og peker ned på et skur.

Han viser til drapet på en mann i 40-årene, som ifølge politiet ble angrepet 2. april. Dagen etter var ingen pågrepet i saken – og politiet har ikke meldt om pågripelse siden.

Mellom 2016 og 2019 skjedde det 30 drap i Malmö med koblinger til kriminelle nettverk. Av de 30 drapene, var bare seks oppklart, skrev svensk politi i desember 2020.

Til sammenligning skjer det i underkant av 30 drap i hele Norge hvert år. Sverige er det eneste landet i Europa hvor dødelig vold med skytevåpen øker kraftig – og i 2020 ble 124 personer drept i nabolandet.

Ifølge VGs drapsoversikt er det siden 1990 totalt registrert 32 uoppklarte drap i Norge. I Sverige var tallet 130 i 2018.

– Hva tenker du om å bo i det som kalles et utsatt område, spør vi Kassem.

– Hva skal jeg si? Det er bare innvandrere som plasseres her. Det er politikernes ansvar å ordne opp i dette.

– Jeg vil ikke bo der!

Tilbake langs veien ved Koppardgården møter vi kameratene Mirsad (60) og Rifat (59).

De har sterke meninger om Paludan, og har tanker om at det blir mye uroligheter i nabolaget på grunn av fattigdom, utenforskap og at mange ulike kulturer fra ulike land bor tett oppå hverandre.

– Det er litt sånn getto. Jeg er innvandrer selv, og jeg vil ikke bo i de blokkene der, sier han og peker på Koppargården hvor drapet nylig skjedde, og hvor ingen ser ut til å være pågrepet.