Kampen om stålverket

Dette er Mariupols

siste skanse. Stålfabrikken fra 1933

er bygd for å tåle atomkrig. Nå er den blitt

en festning

omringet av russerne.

Dypt under bakken

gjemmer opp mot

1000 sivile seg.

KRIGEN I UKRAINA

Kampen om stålverket

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Torsdag erklærte Russland at de har tatt kontroll over Mariupol.

Den strategisk viktige havnebyen ved Svartehavet i Donetsk øst i Ukraina har vært under harde kamper i ukevis. Med kontroll over denne byen, kan de russiske styrkene på Krim-halvøya forenes med styrkene som kjemper i de selverklærte utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk.

Les også: Slaget om Øst-Ukraina er i gang

Ikke noe annet sted i Ukraina er ødeleggelsene større, ikke noe annet sted er det blitt bombet mer. Nesten tre fjerdedeler av Mariupols innbyggere har flyktet siden angrepene begynte for ni uker siden.

Mange liv har gått tapt.

Byen er blitt ugjenkjennelig.

Men i utkanten av Mariupol, dypt under bakken, finnes flere kvadratmeter som fortsatt står fysisk uberørt av de russiske styrkene.

På stålverket Azovstal har 2000 ukrainske soldater forskanset seg. De er underlegne i antall og våpen, og de er omringet. Men de nekter å overgi seg. Mange av dem tilhører den paramilitære, høyreekstreme Azov-Bataljonen.

Og i tunnelene under fabrikken, har opp mot 1000 sivile søkt tilflukt. Deres tilstand og skjebne er ukjent.

– Det er vanskelig å gi et nøyaktig anslag, men vi tror at mellom 300-1000 sivile gjemmer seg i Azovstal-stålverket, sa Mariupols ordfører Vadym Boichenko på en pressekonferanse torsdag.

– Vi vet ikke nøyaktig hvor mange som fremdeles er i live. Vi ber om en våpenhvile slik at vi kan komme oss inn og finne ut av det, sa ordføreren.

De russiske styrkene og russiskstøttede separatistene, som har kriget seg gjennom storbyen de siste ukene, har truet med å storme stålfabrikken.

Men dette skal ikke skje, er beskjeden fra oven.

– Det er ingen grunn til å krabbe inn i stålverkets katakomber, sa Putin torsdag.

I stedet skal fabrikken hermetisk forsegles. Russerne skal innføre en blokade av området slik at ikke engang «en flue» kan passere uten at det blir oppdaget, ifølge Sky News.

Men de som mot formodning skulle velge å forlate stålverket, skal behandles med respekt, bedyrer Putin.

Azovstal er et av Europas største stålverk. Fabrikken er gigantisk, og består av talløse bygninger strødd utover et område på svimlende 11 millioner kvadratmeter. Her finnes en rekke masovner, for fremstilling av råjern, og jernbanespor som binder fabrikkområdet sammen.

Stålverket åpnet i 1933 under Sovjet-tiden, og produserte mer enn fire tusen tonn stål hvert år inntil russernes invasjon, ifølge New York Times.

Før steg røyken jevnt ut

av de ruvende fabrikkpipene. Flere tusen lokale arbeidere

var sysselsatt her.

Nå er piperøyk blitt byttet ut med røyken fra eksplosjoner og bombardement.

Og de uniformskledde fabrikkarbeiderne erstattet av militære styrker.

Satellittbilder av Azovstal viser at det monumentale bygget er totalskadet.

Men like fullt finnes det noen, etter forholdene, trygge lommer igjen.

For under stålverket finnes det flere etasjer under bakken. Her er det bygget en rekke undergrunnstunneler som strekker seg mellom de ulike bygningene.

Disse områdene er tilsynelatende ikke blitt rammet av Russlands bomber og artilleri. Og det er her at de ukrainske soldatene og de sivile skal befinne seg.

Kontakten de har med omverdenen er minimal.

Men noen få av dem har fortsatt strøm og dekning på telefonene sine, og har klart å gi livstegn.

Aftenposten har fått kontakt med en av soldatene i fabrikken. 23 år gamle Alexander, som tilhører Azov-Bataljonen.

Han forteller at de hverken har strøm eller varm, og at de mangler mat, drikkevann og medisinsk utstyr.

– Vi bruker regnvann og koker det. Vi spiser knapt en gang om dagen. Soldatene får ikke spise i det hele tatt, i flere dager, skriver 23-åringen i en tekstmelding til avisen.

Hold deg oppdatert: Dette har skjedd i Ukraina – dag for dag

Noen få bilder har blitt formildet ut fra det som skal være etasjene under stålfabrikken. Azov-bataljonen, som er en nynazistisk gruppe og en part i krigen som er kjent for å spre propaganda som tjener deres sak, delte 18. april en video i sin Telegram-kanal. VG har ikke hatt anledning til å verifisere omstendighetene rundt videoen, eller menneskene den viser.

Videoen viser det som skal være flere sivile, deriblant flere små barn, kvinner og noen eldre personer. Vi ser også en ung kvinne som holder en baby på armen. I bakgrunnen kan vi se hvordan de har skapt seg et slags provisorisk liv under stålverket:

Klesvasken henger på en snor som er spent opp mellom veggene. Det som ser ut til å være senger er oppredd med tepper. Opp langs veggene har de hengt klær og private eiendeler i poser, som et slags hyllesystem.

Flere av menneskene på bildene har på seg ytterjakker, noen går med lue på.

Onsdag kom det en desperat bønn om hjelp fra en av de ukrainske offiserene som skal befinne seg inne på stålverket.

– Vi står nå overfor våre siste dager, om ikke timer, sier Serhij Volljna i Ukrainas 36. marinebrigade i videoen som ble delt på Facebook.

Men det er trolig lite hjelp å få.

Torsdag sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj det ikke er mulig å nedkjempe beleiringen av Mariupol slik situasjonen er akkurat nå.

Inntil videre er soldatene og de sivile i stålverket etterlatt til seg selv.