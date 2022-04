FRONTLINJE: Ukrainske soldater står ved fronten nær landsbyen Horlivka i Donetsk 22. april.

Guvernøren i Donetsk: − Vi holder fronten

På tross av den russiske fremrykkingen i øst, sier guvernør Pavlo Kyrylenko til VG at han er trygg på at Ukraina skal forenes og Mariupol gjenerobres.

Oblast-fylket han leder er under angrep. Pavlo Kyrylenko har vært guvernør i Donetsk oblast i tre år og vet hvordan det er å lede i en vanskelig tid. Krigen i Donetsk er ikke ny – den har pågått siden 2014. Nå prøver imidlertid russerne å ta seg videre fra det okkuperte Øst-Ukraina.

Det har blant annet betydd en massiv og dødelig beleiring av havnebyen Mariupol sør i oblast-fylket. Russlands Vladimir Putin hevder byen har falt, selv om 2000 ukrainske soldater holder stand ved det gamle stålverket Azovstal. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har lovet at en motoffensiv skal komme styrkene og de sivile de beskytter til unnsetning.

– Vi er klare til å forsvare regionen og til å gå til en motoffensiv. Men fra sør er det store mengder russiske styrker. Vi venter bare på en mulighet, sier guvernør Kyrylenko til VG.

DØDE SOLDATER: Soldater fra utbryterrepublikken Folkerepublikken Donetsk ser på likene av døde ukrainske soldater ved Illich jern- og stålverk i Mariupol 18. april.

– Hva er situasjonene for styrkene i stålverket nå?

– Det er vanskelig å svare på dette spørsmålet fordi det er fortsatt gatekamper i Mariupol. Azovstal har blitt et festning for den ukrainske hæren.

Søndag fortsetter russiske styrker trykket inn mot stålverket Azovstal, hvor sivile har forskanset seg sammen med de siste ukrainske styrkene, skriver Institute for the Study of War.

Tankesmien vurderer det dithen at de russiske styrkene vil forsøke å sulte ut de siste som er igjen, og tillater ikke sivile å evakuere.

En planlagt humanitær korridor for å evakuere de sivile i byen ble avbrutt. 200 sivile var klare til å reise, men ble stoppet av russiske styrker som advarte om innkommende artilleriild.

Massegraver

Guvernør Kyrylenko vil ikke kommentere når motoffensiven skal komme, men snakker med trygghet i stemmen om tiden han ser for seg etter at ukrainske styrker har vunnet frem.

– Jeg tviler ikke på at vi vil ta tilbake de okkuperte områdene. Dette er ikke bare en følelsesmessig uttalelse, men en konkret plan. Vi skal gjenoppbygge dette området og dette vil være en stor innsats. Jeg har tro på at Ukraina vil bli forent og at grensene fra 1991 vil bli reetablert.

Han medgir imidlertid at situasjonen i Mariupol er svært vanskelig og at de sivile i byen har gått tomme for mat.

– Forsyningene gjennom de humanitære korridorene har blitt lukket av russerne og styrkene fra den såkalte Donetsk-republikken. Det er mulig at de gir forsyninger til sivile, men vi kan ikke stole på dette, sier han.

RUINER: Det foregår nå opprydningsarbeid utenfor teateret i Mariupol som ble bombet 16. mars. Fremdeles ligger døde begravet i restene av teateret. Bildet er levert av det statlige russiske nyhetsbyrået TASS.

Guvernøren anslår at antall døde sivile kan være så høyt som 30.000.

– Russiske soldater forsøker nå å brenne de døde og begrave dem i massegraver. Men alt blir dokumentert og vi skal etterforske alle krigens forbrytelser.

Så langt er det tatt satellittbilder av flere antatte massegraver i landsbyer et lite stykke utenfor Mariupol. Disse bildene er ikke uavhengig verifisert.

– Vi vet nå om en massegrav med rundt 1000 sivile og en annen med rundt 3000 sivile, sier Kyrylenko.

Fra nord

Selv har guvernøren tilhold i byen Kramatorsk, som siden krigen i 2014 har vært den ukrainsk-kontrollerte delen av Donetsks administrative senter. Derfra leder han innsatsen for å drive russerne tilbake.

– Dette er min hjemfylke. Jeg gjør bare det jeg er ment for å gjøre. Det er ikke noen poetisk heltehistorie i dette. Jeg gjør det som kreves av meg, sier han.

MOT VEST: En eldre mann blir båret for å bli evakuert fra Chasiv Yar i Donetsk 18. april. Han skal nå fraktes til vestlige Ukraina.

Selv om 45 prosent av oblast-fylket er okkupert av russerne, sier guvernøren at de holder stand mot den pågående offensiven.

– Krigen pågår langs hele fronten fra 2015, men vi holder den.

Russerne forsøker å ta seg fremover mot Kramatorsk i retning Liman.

– Men de har ikke lykkes. De har holdt på med dette i syv dager, men alle angrepene har blitt drevet tilbake, sier han.

Guvernøren virker innbitt når han ser for seg tiden som vil komme.

– Jeg er fortsatt ivrig på å gjøre det jeg kan for at seieren skal komme.