Under­grunnen

I to måneder har

13 år gamle Oleksy

bodd under jorden. Her gjemmer gutten

seg for de russiske

bombene som faller

over Kharkiv. Dagslys har

han knapt sett.

Publisert: Nå nettopp

Rulletrappene ned til undergrunnsstasjonen Architector Beketov i sentrum av den øst-ukrainske storbyen Kharkiv er ikke lenger i bevegelse.

Ingen av de 220 årlige millioner passasjerene er å se.

Store deler av byens halvannen million innbyggere har flyktet.

De som er igjen, forsøker å overleve daglige bombeangrep fra russisk side.

De trekker ned i undergrunnen.

Over bakken er millionbyen helt stille. Fra trærne høres kvitrende fugler.

Noen kjøretøyer passerer raskt: En stridsvogn, en militær lastebil og en pickup med soldater.

Veiene i sentrum er sperret av med store murblokker. Kontrollposter sjekker kjøretøy som vil passere.

Bygård etter bygård er rasert etter bombeangrepene. Vi ser sprengte vinduer, sammenraste tak og knuste fasader.

Reklameplakter er revet i fillebiter. Glasskår dekker fortauene.

Biter av gardiner og persienner blafrer i de ødelagte vinduene.

En levende by har gått i krigsdvale.

Stillheten brytes av raske drønn. Vi hører bombenedslag fra russiske angrep og artilleri avfyrt fra ukrainsk side.

De kommer i hurtig tempo etter hverandre, nesten som skudd fra en mitraljøse, og varer i noen sekunder av gangen.

Lyden lager et hult ekko over hele byen:

Denne dagen blir én drept og seks skadet i et av bombeangrepene mot en lagerbygning.

Frontlinjen ligger bare ti kilometer unna. Der forsvarer soldatene Ukrainas nest største by mot stadige angrep fra russiske tropper.

De gjenværende beboerne her har lært seg noe viktig:

Hører du en pipelyd, betyr det at et missil vil treffe i nærheten veldig snart.

«Veldig snart» er fem sekunder.

Det er tiden du har på deg til kaste deg ned på bakken og øke sjansen for å overleve.

Under bakken forsøker Oleksy å leve så normalt han kan:

13-åringen bor sammen med sin mamma, pappa og bestefar.

I to måneder har stasjonen vært deres hjem, som for de mange hundre andre som har trukket ned hit.

– Noen ganger hører jeg smellene fra bombene helt ned hit. Da er jeg veldig redd, sier Oleksy.

13-åringen guider oss rundt på plattformen. Han har mørk, kort lugg og blek hud. Kinnene hans har knapt sett dagslys de siste ukene.

Den lille familien hans har slått seg ned i en t-banevogn.

Benkene og gulvet brukes som senger.

Her har de vært siden bombene begynte å falle.

Det var ikke lenger trygt for dem i leiligheten de hadde i sentrum. For to uker ble den ødelagt i et bombeangrep.

– Jeg er det eneste barnet på denne stasjonen nå, sier Oleksy.

Vennene hans har flyktet til Spania, Tyskland og Polen. Han snakker med dem på nettet.

Familien har ingen kontakter eller bekjente utenfor Kharkiv. De ville ikke reise langt bort fra stedet der de bor.

Derfor ble de værende.

T-banestasjonen i hjertet av Kharkiv er hjemmet til et femtitalls personer. På gulvet ligger madrasser, klær og tepper.

På veggen henger barnetegninger av hus i brann:

En mann sitter bøyd over en bolle varm suppe.

En annen spiller musikk fra telefonen.

De forsøker å lage litt normalitet i det mørke.

Via det trådløse nettverket kan folk se siste nytt på PC’ene og telefonene sine.

Oleksy kan delta på digitalundervisning med lærerne:

– Tre ganger i uken kommer en lærer ned til meg for å undervise. Det er et brudd i hverdagen som jeg liker. Jeg begynner jo å bli vant til dette livet nå.

Her nede er dagen og natten helt lik.

Lyset fra pærene i taket er det samme. Den innestengte lukten er den samme. Den monotone summelyden fra lufteanlegget er den samme.

Mange av dem som bor her, har vært her i to måneder. Helt siden 24. februar, da invasjonen startet.

57 år gamle Olena flyktet hit sammen med sin 80 år gamle far to uker etter angrepet.

De første dagene søkte de tilflukt i kjelleren i den gamle historiske bygården hvor de bodde.

På ettermiddagen søndag 6. mars smalt det.

Bygningen raste sammen og begravde både Olena, faren og naboene. De klarte å grave seg ut, flykte til undergrunnen og ringe etter hjelp.

Fire mennesker var fortsatt fanget i kjelleren. To andre lå i en sammenrast leilighet.

– Redningsmannskapene klarte å grave dem ut. Alle sammen overlevde, sier Oleana,

Nå har hun nettopp delt ut et varmt måltid til beboerne på stasjonen:

– Noen ganger i uken går jeg til utgangen for å trekke frisk luft. Ellers holder jeg meg her nede.

Olena jobber fortsatt som lærer, takket være det trådløse nettverket og en PC.

Hun sitter i et hjørne på perrongen hvor det er mulig å koble til strøm.

– Jeg er heldigvis ganske opptatt. Hverdagene bruker jeg til undervisning. Det gjør godt å holde hodet i gang. Tankene kommer når det er stille, om morgenen og på kvelden:

Hvordan skal hun klare seg etter alt dette?

Hva skal hun gjøre med leiligheten?

Hva med pappa som er 80 og har sviktende helse?

Hvordan vil fremtiden bli?

Om kveldene skulle Alexey (24) stått på en scene, ikke på en perrong dypt under bakken.

Før krigen jobbet han som skuespiller på et teater. Han savner intenst livet i byen.

Forestillingene om kveldene, øl med gode venner. Alexey flyktet fra huset sitt på krigens første dag. Siden har han bodd her sammen med en venn.

Nå tar han på seg knebeskyttere og en skuddsikker vest med et lite, ukrainsk flagg på.

Han gjør seg klar for dagens oppdrag.

Alexey reiser rundt i Kharkiv for å hjelpe folk på andre undergrunnsstasjoner. Han deler ut mat til folk i samme situasjon

– Når det blir mørkt, går vi under bakken igjen, sier han.

For åtte år siden måtte Alexsey flykte fra Donetsk på grunn av kampene der. Han kom til Kharkiv og tenkte: «For en fantastisk by, her er livet normalt».

– Og så opplever jeg denne dritten igjen.

Enkelte steder i byen er alle bygninger bombet i stykker. Markeder er totalt ødelagt. Bensinstasjoner brent opp. Hundrevis av biler er svarte vrak.

Som skuespeiller vil han se smilende mennesker, ikke døde. Glede, ikke sorg.

Men etter 56 dager med konstant stress er det litt enklere å takle alt dette.

Han pusser tennene sine i det nedslitte toalettet:

Og rydder den lille plassen som er sengen hans.

– Når vi vinner, skal jeg hjelpe til å bygge opp min favorittbar igjen, sier Alexey:

– Jeg skal drikke mye og bli skikkelig full.

Før vi skal forlate stasjonen, kommer 13 år gamle Oleksy bort til oss. Han har et bilde under armen, som han rekker oss.

Det er et maleri av Spiderman.

– Jeg bruker mye av tiden min i mørket på å tegne og male. Spiderman er min store helt. Akkurat som helten hans klarer å overvinne de slemme, vil Ukraina overvinne Russland, mener Oleksy:

– Da kan jeg gå ut av dette mørke stedet igjen.