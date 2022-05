UTRYGT: Menneskerettsprofessor Dmitrij Dubrovskij har forlatt St. Petersburg, men mange av hans meningsfeller sliter med å komme seg ut av landet.

Så vanskelig er det å forlate Russland nå

Mange russere ønsker ikke lenger å bo i hjemlandet. Men forsøk på å forlate Russland møter en rekke hinder.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Publisert: Nå nettopp

Med jobben i menneskerettsorganisasjonen Memorial var han allerede stemplet som «utenlandsk agent» i Russland, men da krigen mot Ukraina brøt løs, skjønte historieprofessor Konstantin Morozov at han måtte ut av hjemlandet.

I begynnelsen av mars erklærte Vladimir Putin at «nasjonale forrædere» og «femte kolonne» ville bli «spyttet ut som fluer».

– Jeg var tvunget til å forlate Russland, sier professor Morozov til VG.

Han snakker med VG på telefon fra eksil i Praha.

Her er de for tiden flere kolleger som har søkt tilflukt, også menneskerettighetsprofessor Dmitrij Dubrovskij, som VG tidligere har intervjuet i St Petersburg.

Å få til å dra var vanskelig nok i seg selv. Men med et visum til Tsjekkia som utløper om få dager, lever de myndighetskritiske russiske professorene fortsatt i uvisshet om hva neste tilfluktsland blir.

PÅ FLUKT: Konstantin Morozov har protestert mot krigen og frykter fengsel i Russland. Men i Europa er det vanskelig å få opphold.

Søk etter «emigrasjon»

Etter krigen startet kunne man se at søk på nettet etter ordet «emigrasjon» på russisk skøyt i været, viser analyser fra Google, skriver Guardian.

Bare tre uker inn i krigen estimerte analytikere at omlagt 200.000 russere hadde forlatt hjemlandet, skriver BBC.

Nå har krigen pågått i ni uker, og det er fortsatt en jevn og stor strøm av russere som ønsker seg til andre land. Men svært mange stoppes før de kommer så langt.

Dette er noen av hindringene som møter en russer på veien ut av landet nå.

Kanselleringer av flighter og tog til EU og USA og stengt luftrom for russiske fly over Europa og USA gjør det vanskelig å få tak i billetter. De få som er igjen, er svært dyre og lange reiser, ofte med mellomlanding i Istanbul eller Dubai.

Betaling med kort fra russiske banker er blokkert, dermed må russerne reise med kontanter. Russere kan heller ikke ta ut penger med de russiske kortene sine fra minibanker i utlandet.

Russiske rubel sank drastisk i kurs den første tiden etter invasjonen, så russere flest hadde mindre å rutte med i et utenlandsk marked. Valutaen fortsetter å være en usikkerhet.

Russland har, i motsetning til mange andre land, fortsatt ikke fjernet de strenge reiserestriksjonene for pandemien.

Flere europeiske land har midlertidig stanset utstedelsen av visum til russiske borgere.

Dessuten er det mange land som ikke godkjenner den russiske coronavaksinen Sputnik, og i Russland er det store flertallet vaksinert med den.

MIDLERTIDIG: Menneskerettighetsprofessor Dmitrij Dubrovskij dro fra Russland til Tsjekkia, men nå utløper visumet snart, og han og familien må flytte igjen.

Gjennomsøker mobiltelefoner

På toppen av dette melder flere uavhengige kilder at agenter fra den russiske etterretningstjenesten sjekker telefonen og netthistorikken til reisende før avgang, på jakt etter noe de ser på som illojalt overfor det russiske regimet.

– Særlig menn må vise mobiltelefonene sine. De sjekker om du har lagt ut noe om krigen eller Ukraina på sosiale medier, fordi har du «spredd falsk informasjon om spesialoperasjonen» for eksempel ved å bruke ordet «krig», kan du risikere store bøter eller fengselsstraff, sier Dmitrij Dubrovskij, som er professor i menneskerettigheter og tidligere førsteamanuensis ved Moscow Higher School of Economics.

Disse historiene bekreftes blant andre av intervjuer avisen Guardian har gjort.

Særlig de som vil reise med fly, kjøper ofte nye telefoner eller renser sosiale mediene før de drar, hevder professoren, slik at du ikke skal risikere å bli fengslet før avgang.

USIKKER: Professor Dmitrij Dubrovskij var i ferd med å skape et hjem for familien i Praha, men nå må de finne et nytt land å dra til.

Må videre

I Praha så Dmitrij Dubrovskij for seg å skape et nytt liv sammen med kona og deres to barn.

Men nå har Tsjekkia, i likhet med flere andre europeiske land, stanset utstedelsen av visum til russiske statsborgere. Snart er de 90 dagene med opphold som et turistvisum åpner for, over.

Nå leter både Dubrovskij og kollega Konstantin Morozov og kona etter muligheter i et annet land. Hvis ikke må de vende tilbake til Russland, noe ingen av dem ønsker.

– Har dere vurdert å søke om politisk asyl? spør VG professor Morozov, som sukker litt før han svarer.

– Med status som politisk flyktning er det ikke mulig å jobbe og du kan ikke forlate landet. Dessuten kan du ikke motta stipender med tilskudd til vitenskapelig forskning. Og i noen land plasserer de politiske flyktninger i leir de første seks månedene. Vi ønsker å fortsette bidra til vitenskapen og forskning, sier krigsmotstanderen.

Info FAKTA: FENGSEL FOR President Vladimir Putin signerte fredag en ny lov som innebærer fengselsstraff for publisering av «falsk» informasjon om Russlands handlinger i utlandet. Loven, som ble vedtatt av det russiske parlamentet tidligere uka, omfatter fengselsstraffer og bøter for personer som publiserer «bevisst falsk informasjon» om handlinger utført av russiske myndigheter i utlandet. Det går videre fram av den nye loven at strafferammen er opptil 15 års fengsel dersom den publiserte informasjonen «skapte alvorlige konsekvenser». Vis mer

«Hjerneflukt»

Den typiske russer som drar nå er ung, urban og høyt utdannet. Økonomiske eksperter advarer om at Putin nå står overfor en hjerneflukt, skriver både Business Insider og BBC.

Mange av landets høyt utdannende ser ikke lenger en fremtid for seg selv i Russland, forklarer Andrei Kolesnikov, som er tilknyttet tenketanken Carnegie Endowment, til Guardian.

– Denne flukten blir nasjonens forfall. Dette landet har ikke et veldig stort tilfang av talentfulle mennesker. Uten dem, kan ikke Russland utvikle seg, sier Kolesnikov til avisen.