FNYSER AV LAVROV: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj: Russland har glemt alt som ble lært av 2. verdenskrig

Den ukrainske presidenten slår hardt tilbake mot Sergej Lavrovs uttalelser om Hitler og «jødisk blod».

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov vakte oppsikt med uttalelsene han kom med i et intervju med italiensk TV 1. mai. Faktumet at Voldymyr Zelenskyj er jødisk betyr ikke at det ikke finnes nazistiske elementer i Ukraina, uttalte han ifølge Reuters. Og at han trodde at Hitler også hadde «jødisk blod».

En av Russlands begrunnelser for å angripe Ukraina er som kjent å «avnazifisere» nabolandet.

Den ukrainske presidenten har kommentert intervjuet i kveldens tale. Han sier ifølge CNN at Russland har glemt alt som ble lært av 2. verdenskrig.

– Slike antisemittiske utfall fra ministeren betyr at Russland har glemt alt som ble lært av 2. verdenskrig. Eller så har de kanskje ikke studert det så nøye, sier han.

ANGREP PÅ ODESA: Stillbilde fra en video fra krisemyndighetene i Ukraina som viser en ødelagt bygning i Odesa etter et rakettangrep mandag.

Lavrovs uttalelser har også vekket avsky i Israel. Utenriksminister Yair Lapid omtaler uttalelsene som «utilgivelige og hårreisende». Zelenskyj har ønsket å få det israelske luftvernssystemet Iron Dome, men Israel har vært tilbakeholdne for ikke å skade forholdet til Russland.

– Selvsagt er det skandale i Israel som følge av disse ordene. Men, ingen hører protester eller unnskyldninger fra Russland. Derfra er det stillhet, sier Zelenskyj.

– Hvordan kan man uttale disse ordene like før feiringen av seieren mot nazistene? Disse ordene betyr at Russlands øverste diplomat beskylder det jødiske folket for nazi-forbrytelsene. Jeg har ikke ord.

14-åring drept

I talen sa Zelenskyj også at en 14 år gammel gutt er en av de drepte i angrepet mot havnebyen Odesa tidligere mandag.

– Hva er det for noe? For hva? Hva har disse barna som kan true den russiske staten, sier Zelenskyj. En 17 år gammel jente ble også skadet ifølge presidenten.

Den danske utenriksministeren Jeppe Kofoed besøkte Kyiv mandag og møtte sin ukrainske kollega Dmytro Kuleba. Der offentliggjorde han at Danmark gjenåpner sin ambassade i Kyiv.

Zelenskyj sa i nattens tale at Danmark dermed er det 29. landet som gjenåpner ambassaden i hovedstaden. Han sa også at EU planlegger en ny sanksjonspakke mot Russland innen «den nærmeste fremtid».

– Sanksjonene inkluderer klare grep for å blokkere Russlands energiavkastninger. Slik at terroriststaten ikke lenger får daglige milliarder av dollar til sitt krigsmaskineri.

Evakueringen av Mariupol fortsetter, og starter tirsdag morgen med bistand fra FN og Røde Kors. Det opplyste byrådet i Mariupol på Telegram.

– Vi fortsetter å gjøre alt vi kan for å redde folket vårt ut fra Mariupol, sier Zelenskyj ifølge BBC etter at 100 sivile klarte å komme seg ut søndag.