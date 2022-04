– ISCENESATT: Igor Volobuev kaller selvmordet på den russiske oligarken Vladislav Avaev for iscenesatt.

Kaller oligark-selvmord iscenesatt

Flere russiske oligarker har blitt funnet døde etter at krigen i Ukraina startet. Nestsjef Igor Volobuev i den russiske banken Gazprom kaller nå det påståtte selvmordet til sin forgjenger for iscenesatt.

Av Espen Moe Breivik

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

For litt over en uke siden ble tidligere nestsjef i Gazprom Bank, Vladislav Avaev, funnet død i Moskva. Også kona og hans 13-årige datter ble funnet skutt. Russisk politi mener at Avaev sto bak dette og deretter tok sitt eget liv.

Avaev har en fortid både i presidentadministrasjonen og i statsdumaen, det russiske underhuset.

Gazprom er gasskjempen som er Russlands største selskap – og kontrollert av Kreml. Gazprom Bank er landets tredje største bank.

Leiligheten var stengt fra innsiden, og det ble funnet en pistol i Avaevs hånd, skriver Newsweek.

Slik presenterer russiske Nexta drapene og selvmordet som russisk politi påstår Avaev gjennomførte:

Hans etterfølger, Igor Volobuev sier nå til den uavhengige russiske avisen The Insider at han mener hendelsene er iscenesatt.

– Jeg tror ikke at han kunne drepe sin egen kone og datter, jeg tror dette er en iscenesettelse. Hvorfor? Det er vanskelig å si, kanskje han visste noe og representerte en slags fare, sier Volobuev.

Han presiserer at Avaev på dette tidspunktet var fungerende nestsjef, men at de ikke kjente hverandre.

Russisk politi eller myndigheter har ikke kommentert påstandene.

Har forlatt Russland

Volobuev har selv forlatt Russland. I intervjuet med avisen sier han at han er født i Sumy-regionen i Ukraina, og nå har returnert for å bidre til å forsvare hjemlandet.

– Jeg kunne ikke lenger være i Russland. [...] Jeg kunne ikke lenger observere fra utsiden hva Russland gjør med hjemlandet mitt, sier han.

Til The Insider sier han at han også kjenner på et ansvar for det som nå skjer.

Fem oligarker funnet døde

Fem russiske oligarker er funnet døde siden Vladimir Putin beordret invasjonen i Ukraina den 24. februar. I tre av tilfellene snakkes det om drap på familien – og så selvmord.

En sjette riking ble funnet død i januar. Nesten alle har hatt tilknytning til gass- og oljesektoren.

– Det kan nok ikke utelukkes at noen av dem eller alle har blitt drept av regimet. Dette er personer som gjennom sine roller blant annet i energibransjen kan ha sittet på mye informasjon, som det er viktig for Putin at ikke kommer på avveie, sier Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen til VG.

Inna Sangadzhieva er en del av Helsingforskomiteen.

– Så er det nok også ikke usannsynlig at dette er reelle selvmord. Da kan det være et resultat av et stort psykisk press.

Sangazhieva forklarer hvordan det har vært for toppene i næringslivet under Putin:

– Det viktig å forstå hvordan utviklingen har vært for eliten i russisk næringsliv. Tidligere har det vært en form for stilltiende avtale om at de kan drive business ganske fritt, men at de til gjengjeld må være lojale og ikke blande seg inn i politikk. Men situasjonen har endret seg mye for disse oligarkene nå. Sikkerhetstjenestene har fått mer og mer makt, og de bruker denne makten. Oligarkene blir presset, mener Sangadzhieva.

Hun tror at presset har blitt enda større etter invasjonen av Ukraina.

– Signalet er «enten er du med oss, eller så er du mot oss». Den frykten folk har for Putin, er enorm. Derfor er det nok ikke usannsynlig at disse oligarkene selv kan ha valgt å avslutte sine egne liv.