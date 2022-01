forrige

På innsiden av det ukrainske forsvaret: − Det er Russland som skal være redd for oss

KIEV (VG) Minst 100.000 russiske soldater står klare ved grensen, men det ukrainske forsvaret sier de ikke frykter stormakten og er klare til å kjempe.

Det går i benkpress og pull-ups. Utstyret er forholdsvis enkelt, men tilsynelatende effektivt.

Inne på treningsrommet i Hetman Bohdan Khmelnytsky- leiren, vest i Kiev, buler bicepser ut av tettsittende, mosegrønne T-skjorter.

De 1000 soldatene som holder til her kan når som helst bli sendt til grensen i øst der Russland har posisjonert seg med det som anslås å være flere enn 100.000 soldater.

Verden holder pusten mens forsøk på samtaler mellom Vesten og Russland stadig går resultatløst forbi.

Her i leiren er de heller andpusten.

Trener bort uro

Aleksandr Zorval (20) har fått seg en trøkk på leppa, det kan gå litt hardt for seg innimellom. Han tilbringer minst en time om dagen her på treningsrommet. 20-åringen har vært i forsvaret i 14 måneder, og sier det er inn hit på treningsrommet han går dersom han kjenner på uro eller bekymring.

Mest er det moren hans som bekymrer seg for han, sier han.

PUMPER: Aleksandr Zorval (20) sier at dersom følelsen av uro kommer snikende, fikser han det med en treningsøkt eller en løpetur.

Konflikten mellom nabolandene Ukraina og Russland er svært tilspisset, og nå peker alle tegnene mot at Russland sender inn styrkene sine, sa forsker Karen-Anna Eggen ved Forsvarets forskningsinstitutt til VG fredag.

– Så klart, mamma er i tvil om at det er rett at jeg er her. Men det var min egen, voksne avgjørelse å velge og dra. Jeg angrer ikke, legger Zorval til.

« Blodig massakre»

Major Maksim Vcherashnij viser VG rundt i leiren sammen med de to oberstene. Hverken han eller de andre vil si hvor mange soldater som nå er sendt til grensen der de russiskstøttede separatistene befinner seg. Men de forsikrer om at det er «nok».

USA har estimert at Russland kan mobilisere en styrke på 175.000 soldater til en invasjon. Ukrainas forsvarsminister Oleksiy Reznikov hevder overfor CNN at tallet er langt høyere.

– Vi har 250.000 offisielle medlemmer av vårt militære. Pluss 400.000 veteraner og 200.000 reserver. 175.000 er ikke nok for å gå inn i Ukraina.

– Det kommer til å bli en blodig massakre. Og også russiske soldater vil bli sendt hjem i kister, fortsetter han.

UNGE MENN: Rundt halvparten av de tusen soldatene ved leiren er i førstegangstjeneste og er 17 eller 18 år gamle.

– Russland skal være redd

Major Vcherashni betrakter en gruppe kamuflasjekledde gutter som marsjerer forbi. Han mener erfaringen fra krigen i 2014, da Russland annekterte Krim-halvøya og støtter pro-russiske utbrytere i Øst-Ukraina, er viktig.

– Vi har lært fra 2014. Særlig den praktiske biten. Fordi det å kunne forsvare seg selv på papiret er bra, men det viktige er den praktiske biten, hvordan du faktisk agerer når det trengs. Jeg vil ikke si at 2014 var en god erfaring, fordi vi skulle selvfølgelig helst vært det foruten. Men nå er vi i hvert fall godt forberedt og vi skal klare det mye bedre.

– Vi er klare for å kjempe når som helst, hele tiden, skyter oberst Viktor Povkh inn, og fortsetter.

– Vi er ikke redde for Russland. Vi er klare. Det er Russland som skal være redd for oss. Fordi vi kjemper for vårt moderland. Mens Russland invaderer. Vi beskytter vår egen jord.

– Og vi er jo vikinger fra gamle tider, vet du! Som dere. Vikinger var de beste kjempene!, humrer han.

STERKERE: Erfaringen fra 2014 har gjort at Ukraina nå er langt bedre forberedt på å forsvare seg mot en ytre fiende, sier (f.v.) Major Maksim Vcherashnij, Oberst Oleksandr Bakulin og Oberst Viktor Povkh.

Familie ved frontlinjen

Inne på treningsrommet i Kiev er den piskende lyden av hoppetau mot gulv konstant.

Halvparten av soldatene i denne leiren er i førstegangstjeneste, 17 og 18 år gamle, mens den andre halvparten er profesjonelle soldater med kontrakt.

Dmitry Popov (24) reiser seg og strekker ryggen varsomt etter en runde benkpress.

– Det er en vanskelig situasjon. Det foregår i mine hjemtrakter, der familien min er, sier han litt spakt.

– Er du redd?, spør VG

– Selvfølgelig er han ikke redd, bryter oberst Viktor Povkh inn, han er jo fra Donbass!, gliser han og dulter soldaten i ryggen.

PREGET: Dmitry Popov (24) er fra Donbass ved frontlinjen i øst, der mange har levd i en krigslignende tilstand i flere år allerede.

Øst i landet, i Donbassområdet hvor 24 år gamle Popov er fra, er mange familier splittet av frontlinjen mellom det russiskokkuperte territoriet og det ukrainskkontrollerte. Kjærestepar bor på hver sin side av grensen. Fattigdommen er stor.

Barn vokser opp med frykten for at de neste skuddene som blir avfyrt skal treffe deres hus. Denne krigslignende tilstanden har allerede pågått i åtte år.

I Ukraina har forsvarsbudsjettet mer enn doblet seg siden 2014. Den gang lå det på knappe to prosent av brutto nasjonalprodukt, mens det allerede i 2020 var over fire prosent. Langt flere ukrainere støtter landets styrker, og tallet på frivillige sivile som har vervet seg til reservestyrkene har skutt i været.

Oberst Oleksandr Bakulin viser stolt frem noen massive grønne kjøretøy i en garasje.

– Alt dette er nytt. Utstyret vi hadde i 2014 var gammelt, det var dårlig teknikk, gikk stadig vekk i stykker. Rester fra sovjettiden. Dette her er splitter nytt og ukrainskprodusert, alt funker!

– Folk er fornøyde, sier han smilende og fortsetter:

– Vil du prøve å sitte i en?

Doningene har plass til ti mann og tåler skudd fra rifler og maskingevær, sier obersten. Navnet på kjøretøyet er Varta.

NY: Det pansrede kjøretøyet Varta er noe av utstyret det ukrainske forsvaret har fornyet den siste tiden.

I leirens annenetasje er det kyllingdag i kantinen, får VG vite.

Alvorlige og rakryggede unge menn balanserer plastbrett med dagens lunsj: Suppe, en raus porsjon kokt bokhvete, et lite kyllingstykke, raspede gulrøtter og en stabel brød. Saft i glass, kompot. Rødbeter og poteter i terninger med erter, salaten «vinegret», har ukrainerne til felles med naboen som nå har soldater ved grensen.

Et sentralt krav fra Russland i toppmøtene den siste uken har vært at de ønsker en garanti mot at Ukraina får oppfylt ønsket sitt om å bli medlem av Nato.

– Vil du si dere trenger Nato?

– Vi er klare for å kjempe. Men vi trenger deres støtte, sier oberst Bakulin.

– Og utstyr. Det er et viktig bidrag fra dem, legger Povkh til.

– Nato hjelper med å holde Russland litt på avstand, skyter Vcherashnij inn.

«Største fare for krig»

Nato har uttrykt sterk støtte til Ukraina, men Norges tidligere forsvarsattaché til Ukraina, og synes alliansen er for defensiv i møte med Russland.

Krisen mellom Russland og Ukraina var også øverst på dagsordenen da Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) møttes i Wien torsdag, det tredje i toppmøtet denne uken der Russland-Ukrainakrisen ble diskutert.

– Det kan se ut som faren for krig i OSSEs område er større enn den har vært de siste 30 årene, sa OSSEs formann, Polens utenriksminister Zbigniew Rau til de 57 medlemslandene.

Stadig mer spent

Inne på treningsrommet henger en signert fotballtrøye fra en av spissene på Dynamo Kiev.

– Fra tid til annen får vi besøk for eksempel av fotballstjerner. Det er viktig for å styrke moralen blant de som er her, forklarer major Maksim.

TV`n er skrudd av, og de unge mennene og kvinnene hører derfor ikke nyhetsmeldingene om det store cyberangrepet Ukraina har blitt utsatt for denne aktuelle fredagen.

CNN rapporterer samme dag om at Russland planlegger aksjoner i Ukraina som skal kunne gi grunnlag for invasjon.

I brakkene ser alt i orden ut. Også i det ukrainske forsvaret gjelder slagordet: « Vet du ikke hva du skal gjøre? Re opp sengen».