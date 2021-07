PUTIN OG TRUMP: Nye dokumenter skal fortelle om konkrete planer fra Russland for å få Donald Trump valgt som president i 2016. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

The Guardian: Hemmelige papirer viser Putins plan om å få Trump som president

Den britiske avisen sitter på materiale som skal avsløre Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016 og at Kreml skal ha hatt ødeleggende materiale på Trump.

Av Elise Rønnevig Andersen

Publisert: Nå nettopp

Russlands president Vladimir Putin skal ha iverksatt hemmelig operasjon for å støtte Donald Trump i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Det viser lekkede Kreml-dokumenter som den britiske avisen The Guardian skal sitte på.

Det hele skal ha startet under et lukket møte i Russlands nasjonale sikkerhetsråd 22. januar 2016, ifølge dokumentene. Den russiske presidenten og hans team skal alle ha vært til stede.

Russlands tre spionbyråer skal ha blitt beordret til å finne praktiske måter å støtte Trump på, ifølge The Guardian.

MØTTES I HELSINKI: Donald Trump og Vladimir Putin i den finske hovedstaden i juli 2018. Foto: Pablo Martinez Monsivais / TT NYHETSBYRÅN

På dette tidspunktet lå Trump an til å vinne nominasjonsracet til det republikanske partiet. En rapport utarbeidet av Putins eksperter anbefalte at Moskva skulle bruke alle mulige krefter for å sikre Trump-seier.

The Guardian har vist dokumentene til uavhengige eksperter som sier at de ser ut til å være ekte og at tilfeldige detaljer også virker korrekte og i samsvar med Kremls sikkerhetstankegang.

Putins talsmann Dmitri Peskov avviser ifølge The Guardian torsdag at et slikt møte har funnet sted.

Beskriver Trump som «mentalt ustabil»

Rapporten The Guardian sitter på, er klassifisert som hemmelig ifølge avisen. Den sier at Trump er den «mest lovende kandidaten» fra Kremls synspunkt. I tillegg er det gjort en kort psykologisk vurdering av Trump der han blir beskrevet som et impulsivt, mentalt ustabilt og ubalansert individ som lider av mindreverdighetskomplekser.

Av dokumentene skal det også fremgå at Kreml sitter på materiale som potensielt kan skade den fremtidige presidenten. Dokumentene viser til Trumps tidligere uoffisielle besøk til Russland og konkrete hendelser som skal ha skjedd på disse.

Ifølge dokumentene ville Putin tjene mest på en republikansk seier med Trump som president.

Dette skulle hjelpe Russlands foretrukne scenario om sosial uro i USA, undergraving av USAs sosiopolitiske system og at den amerikanske presidentens forhandlingsposisjon ville bli svekket.

NYE DOKUMENTER: En rapport skal ha anbefalt Putin å sikre Trumps presidentseier. Foto: Susan Walsh / AP

The Guardian: Kreml-toppmøtet skjedde

The Guardian skriver videre at det ikke er noen tvil om at møtet i januar 2016 fant sted i Kreml.

Dette bildet mener avisen stammer fra det konkrete møtet med Putin sittende på den ene enden av bordet. Russlands daværende statsminister Dmitry Medvedev skal også ha deltatt sammen med landets utenriksminister Sergei Lavrov.

Ifølge en offisiell pressemelding som fulgte med bildet, skal møtet ha handlet om økonomi og Moldova, men The Guardian mener at møtets egentlige hensikt var strategien mot det amerikanske valget.

Dokumentene nevner ingenting om Trumps konkurrent Hillary Clinton, men det nevnes at det kan være en idé å bruke medieressurser for å undergrave ledende personer i amerikansk politikk.

Har gjentatte ganger nektet for å blande seg inn

Etter møtet skal Putin ifølge The Guardian ha opprettet en ny kommisjon, en gruppe personer som skulle pekes ut for å realisere målene i den hemmelige rapporten - også kalt «No 32-04 \ vd».

Vladimir Putin har gjentatte ganger benektet anklager om å ha blandet seg inn i det amerikanske valget.

Også Donald Trump har tidligere insistert på at ryktene er falske.

– Han sa at han ikke blandet seg inn. Jeg spurte ham igjen. Og man kan bare spørre et visst antall ganger ... Han sa at han overhodet ikke blandet seg inn i vårt valg. Han så ut til å bli fornærmet av det. Han gjorde ikke det de sier at han gjorde, har Trump sagt i etterkant av valget.

Dokumentene The Guardian nå omtaler, viser ifølge avisen at den russiske presidenten og hans team alle har vært involvert i å hjelpe Trump til Det hvite hus.

Få uker etter det omtalte møtet, ble motkandidat Hillary Clintons servere hacket og tusenvis av e-poster ble lekket. Aftenposten har tidligere skrevet om hvordan Kreml hacket e-postene til Clinton for å hjelpe Trump.

TRUMPS RIVAL: Hillary Clinton. Foto: Klaudia Lech

Andrei Soldatov, en ekspert på Russlands spionbyråer og forfatter av The Red Web, uttaler til den engelske avisen at det lekkede materialet «gjenspeiler virkeligheten».

Trump har ikke svart på The Guardians forespørsler om en kommentar.