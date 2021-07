HARDT RAMMET: Slik så byen Insul i delstaten Rheinland-Pfalz ut torsdag. Delstaten er en av de hardest rammede i landet. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Tolv beboere på institusjon døde i flom: − Forferdelig

Natt til fredag omkom tolv personer med funksjonsnedsettelser på et hjem i byen Sinzig i Tyskland. Direktøren forteller om hjelpen som akkurat kom for sent, og traumatiserte ansatte.

Av Thea Rosef

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er forferdelig. Våre ansatte er traumatiserte, men hjelper fortsatt til så mye de kan, og holder på med å ta vare på de andre beboerne, sier direktør Stefan Möller til Bild.

Natt til fredag rammet flommen institusjonen som huset folk med funksjonsnedsettelser i byen Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz. Delstaten er en av de hardest rammede i landet av flommen som herjer i Mellom-Europa.

Til Bild forteller direktøren om den grusomme natten.

– Beboerne var ikke alene, vi hadde nattevakt i nabohuset. Etter anmodning fra brannvesenet skulle bygningen evakueres, men da den ansatte skulle gå over til huset, kom vannmassene. Han kom seg ikke ut og kunne ikke hjelpe, sier Möller.

Innenriksdepartementet i Rheinland-Pfalz bekrefter at de tolv beboerne omkom i flommen natt til fredag. Ifølge Bilds opplysninger er flomofrene personer med alvorlige funksjonsnedsettelser.

Institusjonen ligger kun 100 meter fra en sideelv til Rhinen, som er Vest-Europas største. Vannmassene hadde strømmet spesielt kraftig inn i området om natten, og truffet huset med stor kraft.

På en pressekonferanse fredag formiddag understreker forsvaret, som bidrar i redningsarbeidet, at deres rolle er viktig i redningen av folk på institusjoner – der beboere trenger ekstra hjelp til å reddes ut.

Fredag melder tyske medier at 95 personer nå er bekreftet døde i de to delstatene Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen.

– Vi frykter mange flere dødsfall, sier en talsperson for politiet i Koblenz i Rheinland-Pfalz, ifølge Bild.

I tillegg er 1300 personer savnet fra distriktet Bad Neuenahr-Ahrweiler i Rheinland Pfalz.

Elisabeth Schmitten så hus bli revet ned i elven

Flere demninger i landet fylles nå opp og er i ferd med å oversvømmes.

En av dem er Rurtallsperre i Rheinland-Pfalz, skriver Welt. Eksperter anbefaler nå myndighetene å starte evakuering.

Flommen har rammet delstaten Rheinland-Pfalz hardt: