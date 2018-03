GAMMEL KATT: Katten har overlevd 18 år, og etter 14 år som savnet ble den gjenforent med eieren sin. Foto: Humane Society of the Treasure Coast

Eier gjenforent med savnet katt etter 14 år

Den amerikanske mannen mistet katten sin for 14 år siden, i starten av mars ble de lykkelig gjenforent.

Perry Martin fra Florida trodde at katten hadde omkommet i en bilulykke, da den plutselig forsvant for 14 år siden.

Katten, med navnet Thomas Junior stakk fra huset de to bodde i rett etter orkanen Jeanne raste i den amerikanske staten i 2004, skriver den amerikanske avisen TC Palm.

Selv om katten var ID-merket under huden, var det ingen som kontaktet eieren, før nå. Tidligere denne måneden fikk han nemlig en telefon fra en lokal dyrevernsorganisasjon.

De ringte for å fortelle Martin at de hadde fått inn en katt fra en familie som hadde tatt den til seg. De hadde skannet microchipen, og Martins navn dukket opp.

Til lokalavisen TC Palm fortalte Martin at han var over seg av begeistring, og at det var «det ikke var til å tro»

Katten, som er over 18 år gammel er nå gjenforent med eieren og hans Golden Retriever.

Dessverre fikk ikke Martin og Thomas mye tid sammen. Etter to uker hjemme hos sin opprinnelig eier ble Thomas Junior syk, og en veterinær bestemte at det mest human var å avlive den gamle katten.

– Martin var takknemlig for at katten hans fikk noen fine uker hjemme igjen, og han følte at katten kom hjem for å si farvel, forteller en representant for dyrevernorganisasjonen til VG.

