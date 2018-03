Reuters: Tenåring pågrepet etter angrepet i Frankrike

ÅSTEDSVAKT: Bevæpnet politi vokter supermarkedet i Trèbes der en 26 år gammel mann tok flere gisler fredag. Foto: JEAN-PAUL PELISSIER / X00211

En tenåring er pågrepet av fransk politi etter fredagens angrep i Sør-Frankrike. Han omtales som en venn av den antatte gjerningsmannen.

– Politiet har arrestert en ny person som er mistenkt for å være involvert i angrepet som kostet fire personer livet, sier en offisiell kilde til nyhetsbyrået Reuters.

Den pågrepne skal være født i 2000 og ble pågrepet av politiet natt til lørdag, skriver Le Figaro . Den mindreårige gutten omtales som en venn av gjerningsmannen.

En kvinne som også skal være i gjerningsmannens omgangskrets, skal ha blitt pågrepet fredag ettermiddag, melder Reuters.

Gisselaksjon

Fredag tok den 26 år gamle Radouane Lakdim flere gisler i et supermarked i byen Trèbes i Sør- Frankrike i flere timer.

Lakdim tok seg inn i supermarkedet Super U klokken 11.15 fredag. Kort tid tidligere hadde han stjålet en bil i Carcassonne, rundt åtte kilometer lenger vest. En passasjer i bilen ble drept, mens sjåføren ble skadet.

Totalt ble fire personer – inkludert gjerningsmannen – drept i angrepet. Blant de drepte er også politimannen Arnaud Beltrame (45) som nå hylles som en helt i hele Frankrike etter at han byttet plass med et gissel .

Hyller drept politimann

Innenriksministeren fortalte fredag kveld om hvordan Lakdim hadde holdt igjen et av gislene som menneskelig skjold. Politimannen hadde da foreslått at han kunne bytte plass med gisselet.

Lørdag morgen opplyste franske myndigheter at Beltrame døde av skuddskader.

– Gjennom sine handlinger demonstrerte han eksepsjonelt mot og selvoppofrelse, sa president Emmanuel Macron lørdag da han talte til folket.

Fredag kveld sa presidenten at bevisene så langt tydet på at dreide seg om et terrorangrep. Lakdim skal ha krevd at Salah Abdeslam, tiltalt for terrorangrepene i Paris i november 2015, skulle løslates, ifølge BFMTV. Han skal også ha sagt at han var en del av terrororganisasjonen IS.

