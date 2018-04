Trump utelukker ikke angrep mot Assad-regimet

Donald Trump varsler at viktige beslutninger vedrørende Syria vil bli gjort i løpet av de neste dagene etter det antatte kjemiske angrepet mot sivile i Douma.

På en pressekonferanse i Det hvite hus mandag kveld norsk tid ble president Trump spurt om militær handling er utelukket.

– Jeg holder alle muligheter åpne, svarer presidenten.

Han opplyser at de følger situasjonen veldig tett.

– Vi har møter med vårt militære og andre. Vi vil treffe noen viktige beslutninger i løpet av de neste 24-48 timene, sier presidenten.

Også forsvarsminister James Mattis ble på en annen pressekonferanse tidligere samme dag spurt om han utelukker luftangrep mot Assad-regimet i Syria .

– Jeg utelukker ingenting akkurat nå, svarte han.

Mattis sa også at det første som må undersøkes er hvorvidt «kjemiske våpen fortsatt brukes i det hele tatt», når Russland skulle være en garantist for fjerning av kjemiske våpen.

– Vi vil ta opp dette spørsmålet når vi jobber sammen med våre allierte og partnere, sa Mattis.

Syria-møter i dag

Ifølge CNN avholdes det mandag et mindre gruppemøte i USAs nasjonale sikkerhetsråd, der Syria skal diskuteres. Slike møter holdes typisk for å diskutere presidentens muligheter, men Trump er ikke til stede på møtet, får kanalen opplyst.

Møtet finner sted samme dag som John Bolton har sin første offisielle dag på jobb som nasjonal sikkerhetsrådgiver.

Senere mandag skal Douma-angrepet diskuteres i et krisemøte i FNs sikkerhetsråd.

Fordømmer angrepet

Det var søndag at sivile i byen Douma i Damaskus-forstaden Øst-Ghouta ble utsatt for det som av blant annet flere hjelpeorganisasjoner påstås å ha vært et angrep med kjemiske våpen .

Trump slo i sin pressekonferanse mandag fast at forbudte kjemiske våpen ble brukt.

– Jeg fordømmer det som var et avskyelig angrep på uskyldige syrere med forbudte kjemiske våpen, sier han.

Også EU mener mye tyder på at syriske regjeringsstyrker brukte slike våpen, ifølge NTB.

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) sier den gransker saken.

Benekter anklagene

Regjeringen i Syria nekter på sin side for å ha brukt giftgass i Douma, og får støtte fra sin nære allierte Russland. Den russiske utenriksministeren, Sergej Lavrov, sa mandag at åstedet er blitt undersøkt av russiske militære eksperter.

– De fant ingen spor av klor eller andre kjemiske stoffer brukt mot sivile, hevdet Lavrov på en pressekonferanse i Moskva.

Lokale kilder i opprørskontrollerte Douma sier minst 40 mennesker ble drept i angrepet, men opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder, skriver NTB.

