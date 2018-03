PÅ BESØK: Vladimir Putin var tirsdag morgen i Kemerovo og besøkte blant annet sykehus, der skadde ligger. Foto: ALEXEI DRUZHININ / Sputnik

41 av 64 døde i Sibir-brannen var barn – sinne mot myndighetene: «Mordere!»

Publisert: 27.03.18 10:50

Pårørende til ofrene for kjøpesenter-brannen i Russland sier at det var 41 barn blant de døde. Mange krever at de lokale makthaverne må gå av.

Fra kriseministeriet er det foreløpig bare kommet melding om at 64 mennesker døde i brannen i Kemerovo.

De pårørende har opprettet sitt eget senter, og de konkluderer med at 41 av de omkomne er barn.

Pårørendegruppen hevder også at likene ikke er skjult skikkelig.

– Enkelte ligger bare i esker. Ingen er lagt i kjølelager, heter det i en uttalelse gjengitt hos Meduza.

Både blant de pårørende og andre i Kemerovo er det sinne mot makthaverne i byen og området. De krever guvernør Aman Tulejevs avgang. Tulejev har sittet i mer enn 20 år som guvernør og er en av Russlands mest kjente lokalpolitikere.

Da viseguvernør i fylket, Sergej Tsivilev, gikk på talerstolen på et folkemøte i Kemerovo tirsdag, ble han møtt av sinte rop fra folk: «Mordere!», «Gå av!», «Sannheten», melder Meduza.

President Vladimir Putin var i Kemerovo tirsdag morgen og ble da spurt om han ville sparke Tulejev. Putin svarte ifølge vesti.ru:

– Dette er for det første ikke noe som skal gjøres for åpent kamera. Dernest må vi finne ut hvem som er skyldig. Dette må granskes skikkelig før vi utpeker de skyldige. Det er 100 etterforskere i sving, sa Vladimir Putin.

Han var likevel klar på at dødsbrannen ikke var noen tilfeldighet:

– Vi snakker om demografi og mister så mange folk, og hvorfor? På grunn av kriminell uaktsomhet og skjødesløshet.

Tusener av mennesker har vært samlet på et folkemøte i Kemerovo. Der har folk fått utløp for sorgen og sinnet etter brannen, som startet søndag ettermiddag og som altså har kostet 64 mennesker livet.

På sosiale medier er det mange som mener at myndighetene ikke har sagt sannheten – at det i virkelig er flere døde. Det snakkes om «hundrevis».

– Disse ryktene er ikke riktige. Det er 64 ofre, sa kriseminister Vladimir Putsjkov mandag.

Også på folkemøtet var det flere som uttrykte at de ikke trodde på myndighetenes dødstall. Viseguvernøren i Kemerovo avviste ryktene på det samme møtet:

– De som kommer med slik informasjon, må selv stå for det, var kommentaren fra Vladimir Tsjernov.

På sosiale medier er det også kritikk mot russiske myndigheter, fordi de ikke har erklært offisielle sørgedager etter tragedien i Kemerovo. Svaret er at dette ansvaret er gitt til de enkelte regioner.

Ifølge helseminister Veronika Skvortsova var det tirsdag morgen identifisert 25 omkomne, 13 av dem barn. De 37 andre må identifiseres ved hjelp av DNA, sa hun da Putin besøkte Kemerovo.

